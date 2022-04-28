Прогулка, совмещающая знакомство с основными станциями алматинского метрополитена и обзор памятников советского модернизма за пределами "Золотого квадрата" (центра города).

Алматинский метрополитен – один из двух на территории бывшего Советского Союза (второй – в Казани), полностью созданный после 1991 года. На сегодняшний день он включает 1 линию и 11 станций. Несмотря на то, что метро в Алматы – современное и функциональное, оно сразу стало городской достопримечательностью, ведь оно очень красивое. По станциям алматинской подземки можно изучать историю и культуру Казахстана, узнавать имена героев и представителей казахской интеллигенции.

В ходе экскурсии мы с вами познакомимся с четырьмя станциями, находящимися в «Золотом квадрате» Алматы (это самый центр города), а потом отправимся в район цирка и Центрального стадиона, чтобы взглянуть на несколько памятников эпохи «товарища Кунаева», бессменного правителя Казахстана в 60-80-е годы. Эти здания, внесённые в реестр объектов культурного наследия, представляют собой центральноазиатскую ветку так называемого «советского модернизма», этот стиль ещё иногда называют «советским ориентализмом»: Казахский драматический театр, цирк, дворец бракосочетания, музей искусств. А заодно вы узнаете, почему казахи так уважают Мухтара Ауэзова и Абылхана Кастеева, именами которых названы театр и музей.

Ну, и конечно, в этот по-настоящему уютный и любопытный уголок города мы попадём тоже на метро, познакомившись ещё с двумя станциями алматинской подземки.

Экскурсия начнётся от инженерного корпуса метрополитена на улице Панфилова, сразу станцией метро «Жибек Жолы», закончится на станции «Алмалы», которая так же находится в самом центре города.