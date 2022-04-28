На алматинском метро к уголку советского модернизма

На алматинском метро к уголку советского модернизма
На алматинском метро к уголку советского модернизма
На алматинском метро к уголку советского модернизма
На алматинском метро к уголку советского модернизма
На алматинском метро к уголку советского модернизма
На алматинском метро к уголку советского модернизма

Что вас ожидает 🤩

  • Станции метро "Жибек Жолы"
  • "Райымбек батыр"
  • "Алмалы"
  • "Абай"
  • "Байконур"
  • "Театр им. М. Ауэзова"
  • Спортивно-культурный комплекс им. Б. Шолака
  • Центральный дворец бракосочетания
  • Цирк
  • Казахский драматический театр им. М. Ауэзова
Прогулка, совмещающая знакомство с основными станциями алматинского метрополитена и обзор памятников советского модернизма за пределами "Золотого квадрата" (центра города).
Алматинский метрополитен – один из двух на территории бывшего Советского Союза (второй – в Казани), полностью созданный после 1991 года. На сегодняшний день он включает 1 линию и 11 станций. Несмотря на то, что метро в Алматы – современное и функциональное, оно сразу стало городской достопримечательностью, ведь оно очень красивое. По станциям алматинской подземки можно изучать историю и культуру Казахстана, узнавать имена героев и представителей казахской интеллигенции.
В ходе экскурсии мы с вами познакомимся с четырьмя станциями, находящимися в «Золотом квадрате» Алматы (это самый центр города), а потом отправимся в район цирка и Центрального стадиона, чтобы взглянуть на несколько памятников эпохи «товарища Кунаева», бессменного правителя Казахстана в 60-80-е годы. Эти здания, внесённые в реестр объектов культурного наследия, представляют собой центральноазиатскую ветку так называемого «советского модернизма», этот стиль ещё иногда называют «советским ориентализмом»: Казахский драматический театр, цирк, дворец бракосочетания, музей искусств. А заодно вы узнаете, почему казахи так уважают Мухтара Ауэзова и Абылхана Кастеева, именами которых названы театр и музей.
Ну, и конечно, в этот по-настоящему уютный и любопытный уголок города мы попадём тоже на метро, познакомившись ещё с двумя станциями алматинской подземки.
Экскурсия начнётся от инженерного корпуса метрополитена на улице Панфилова, сразу станцией метро «Жибек Жолы», закончится на станции «Алмалы», которая так же находится в самом центре города.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Проезд в метро (2 поездки)
Что не входит
  • Кофе
  • Чай по дороге
  • Сувениры и туалет
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Панфилова, 84
Завершение: станция метро «Алмалы»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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