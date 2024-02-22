На прогулке по уютным улицам Алматы мы прикоснёмся к прошлому и почувствуем ритм современного города. Монумент Независимости на площади Республики, памятник Абаю, гостиница «Казахстан», чудесный Воскресенский собор, Зелёный базар и другие места мегаполиса — в нашем маршруте, который построен без утомительных подъёмов и адаптируется под ваши интересы!

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Описание

Что вас ожидает

Стартуем с центральной площади города — площади Республики. Это идеальное место, чтобы пройтись по вехам истории Казахстана, ведь именно здесь, вокруг монумента Независимости, расположены 10 барельефов с ключевыми моментами из прошлого.

Театр оперы и балета. Вы оцените это здание в стиле сталинского ампира, а я расскажу о его особом значении в истории казахских оперы и балета. Здесь в своё время работала сама Галина Уланова! Преемственность балетных школ ощущается и поныне.

На площади Абая осмотрим памятник поэту, основоположеннику казахской письменной литературы — Абаю Кунанбаеву. А я расскажу о его вкладе в нашу культуру.

Пешеходный бульвар, по которому любят гулять и сами алматинцы, и путешественники. Здесь вы увидите знаменитые алматинские летники. А также два старых дома правительства.

Парк Панфилова — старейший парк города. Самое время вспомнить историю (или легенду) о подвиге 28 панфиловцев!

Зелёный базар: его корни тянутся со времён Великого шёлкового пути. Здесь царит настоящая восточная атмосфера и тот самый алматинский вайб.

На нашем пути будут и многие другие достопримечательности, о которых вы услышите любопытные факты. Если вам ближе не исторический, а развлекательный подход, я построю маршрут и рассказы так, чтобы вы не соскучились!

Организационные детали