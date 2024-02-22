Динамичная экскурсия по городу, чтобы проникнуться историей и так называемым «алматинским вайбом»
Монумент Независимости на площади Республики, памятник Абаю, гостиница «Казахстан», чудесный Воскресенский собор, Зелёный базар и другие места мегаполиса — в нашем маршруте, который построен без утомительных подъёмов и адаптируется под ваши интересы!
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Описание
Что вас ожидает
Стартуем с центральной площади города — площади Республики. Это идеальное место, чтобы пройтись по вехам истории Казахстана, ведь именно здесь, вокруг монумента Независимости, расположены 10 барельефов с ключевыми моментами из прошлого.
Театр оперы и балета. Вы оцените это здание в стиле сталинского ампира, а я расскажу о его особом значении в истории казахских оперы и балета. Здесь в своё время работала сама Галина Уланова! Преемственность балетных школ ощущается и поныне.
На площади Абая осмотрим памятник поэту, основоположеннику казахской письменной литературы — Абаю Кунанбаеву. А я расскажу о его вкладе в нашу культуру.
Пешеходный бульвар, по которому любят гулять и сами алматинцы, и путешественники. Здесь вы увидите знаменитые алматинские летники. А также два старых дома правительства.
Парк Панфилова — старейший парк города. Самое время вспомнить историю (или легенду) о подвиге 28 панфиловцев!
Зелёный базар: его корни тянутся со времён Великого шёлкового пути. Здесь царит настоящая восточная атмосфера и тот самый алматинский вайб.
На нашем пути будут и многие другие достопримечательности, о которых вы услышите любопытные факты. Если вам ближе не исторический, а развлекательный подход, я построю маршрут и рассказы так, чтобы вы не соскучились!
Организационные детали
- Я могу провести эту экскурсию на русском, казахском или английском языке
- Программа рассчитана на взрослых и детей старше 14 лет. Если с вами будут дети помладше, экскурсия может продлиться чуть дольше из-за перерывов, которые могут быть необходимы, чтобы дети передохнули, например, за мороженым.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у монумента Независимости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.