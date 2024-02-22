Знакомство с Алматы за 3 часа
Индивидуальная экскурсия в Алматы

Динамичная экскурсия по городу, чтобы проникнуться историей и так называемым «алматинским вайбом»

На прогулке по уютным улицам Алматы мы прикоснёмся к прошлому и почувствуем ритм современного города.

Монумент Независимости на площади Республики, памятник Абаю, гостиница «Казахстан», чудесный Воскресенский собор, Зелёный базар и другие места мегаполиса — в нашем маршруте, который построен без утомительных подъёмов и адаптируется под ваши интересы!
Знакомство с Алматы за 3 часа
Знакомство с Алматы за 3 часа
Знакомство с Алматы за 3 часа
Ближайшие даты:
22
фев
23
фев
24
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28
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даты

Описание

Что вас ожидает

Стартуем с центральной площади города — площади Республики. Это идеальное место, чтобы пройтись по вехам истории Казахстана, ведь именно здесь, вокруг монумента Независимости, расположены 10 барельефов с ключевыми моментами из прошлого.

Театр оперы и балета. Вы оцените это здание в стиле сталинского ампира, а я расскажу о его особом значении в истории казахских оперы и балета. Здесь в своё время работала сама Галина Уланова! Преемственность балетных школ ощущается и поныне.

На площади Абая осмотрим памятник поэту, основоположеннику казахской письменной литературы — Абаю Кунанбаеву. А я расскажу о его вкладе в нашу культуру.

Пешеходный бульвар, по которому любят гулять и сами алматинцы, и путешественники. Здесь вы увидите знаменитые алматинские летники. А также два старых дома правительства.

Парк Панфилова — старейший парк города. Самое время вспомнить историю (или легенду) о подвиге 28 панфиловцев!

Зелёный базар: его корни тянутся со времён Великого шёлкового пути. Здесь царит настоящая восточная атмосфера и тот самый алматинский вайб.

На нашем пути будут и многие другие достопримечательности, о которых вы услышите любопытные факты. Если вам ближе не исторический, а развлекательный подход, я построю маршрут и рассказы так, чтобы вы не соскучились!

Организационные детали

  • Я могу провести эту экскурсию на русском, казахском или английском языке
  • Программа рассчитана на взрослых и детей старше 14 лет. Если с вами будут дети помладше, экскурсия может продлиться чуть дольше из-за перерывов, которые могут быть необходимы, чтобы дети передохнули, например, за мороженым.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у монумента Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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