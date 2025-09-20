Путешествие по живописным природным локациям Заилийского Алатау • Плато Асы — место, где городская суета остаётся внизу, а вы — наверху. Здесь не ловит связь, и это прекрасно: природа говорит с вами напрямую. Только небо, ветер, пространство и полное ощущение, что время остановилось.

Медвежий водопад в Тургеньском ущелье встречает шумом воды и прохладой хвойного леса. Путь к нему — как сцена из фильма: тропа, деревья, журчание ручья, запах камня и мха.

Озеро Иссык — это история о том, как природа может разрушать и восстанавливаться. Оно пережило селевой удар, исчезло, но вернулось. Стоя у его берегов, особенно ясно понимаешь: то, что красиво — часто самое сильное. Маршрут включает как асфальтированные, так и грунтовые горные дороги, поэтому используется только проходимый транспорт. Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике, рассчитанном на мини-группу до 6 человек. В автомобиле работает кондиционер, мягкие сиденья. Если у вас есть особые пожелания или вопросы — с радостью ответим до бронирования. Важная информация:.

