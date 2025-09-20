Групповая экскурсия по Заилийскому Алатау - это уникальная возможность увидеть Плато Асы на высоте 2700 метров, где нет связи и только природа. Медвежий водопад в Тургеньском ущелье порадует шумом воды
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественное Плато Асы
- 💧 Освежающий Медвежий водопад
- 🏞 Живописное озеро Иссык
- 🚙 Комфортный внедорожник
- 🌲 Природа и тишина
- 👥 Мини-группа до 6 человек
Что можно увидеть
- Плато Асы
- Медвежий водопад
- Озеро Иссык
Описание экскурсии
Путешествие по живописным природным локациям Заилийского Алатау • Плато Асы — место, где городская суета остаётся внизу, а вы — наверху. Здесь не ловит связь, и это прекрасно: природа говорит с вами напрямую. Только небо, ветер, пространство и полное ощущение, что время остановилось.
Медвежий водопад в Тургеньском ущелье встречает шумом воды и прохладой хвойного леса. Путь к нему — как сцена из фильма: тропа, деревья, журчание ручья, запах камня и мха.
Озеро Иссык — это история о том, как природа может разрушать и восстанавливаться. Оно пережило селевой удар, исчезло, но вернулось. Стоя у его берегов, особенно ясно понимаешь: то, что красиво — часто самое сильное. Маршрут включает как асфальтированные, так и грунтовые горные дороги, поэтому используется только проходимый транспорт. Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике, рассчитанном на мини-группу до 6 человек. В автомобиле работает кондиционер, мягкие сиденья. Если у вас есть особые пожелания или вопросы — с радостью ответим до бронирования. Важная информация:.
• Обязательно свяжитесь со мной после бронирования:
- +77005670887 — Whats.
- App,@a69353 — Telegram.
- Возьмите с собой паспорт, тёплую одежду, даже в тёплое время года: на Плато Асы часто бывает прохладно и ветрено.
- Обувь — удобная и закрытая, желательно с нескользящей подошвой желательно.
- Связи и интернета на Плато Асы нет — рекомендуем заранее предупредить близких.
- По маршруту возможны небольшие прогулки по природной местности (к водопаду, на смотровые площадки), поэтому экскурсия подходит людям со средней физической активностью.
- Продукты и воду можно взять с собой. По пути будет остановка у магазина. Обед не входит в стоимость — можно взять перекус или организовать пикник на природе и также пообедать в кафе.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Высокогорное плато Ассы (а также посмотрим на обсерваторию Асы-Тургень со стороны)
- Тургеньский (Медвежий) водопад
- Озеро Иссык
- Ущелье Тургень
- Заилийский Алатау
Что включено
- Трансфер на внедорожнике на протяжении всего пути
- Водители-гиды
Что не входит в цену
- Сумма на входные билеты (экосборы): 5000 тенге на 1 человека
- Питание вы можете взять перекус/обед с собой или пообедаем в кафе
Место начала и завершения?
Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роман
20 сен 2025
Природа красивая, гид который указан на сайте его не было. Была предоставлена услуга такси. Водитель был хороший, машина удобная.
А
Анастасия
14 сен 2025
Благодарю всю вашу команду за прекрасно организованную экскурсию на плато Ассы, Иссык и водопад Межвежий в сопровождении гида-водителя Нурлана.
Ранний выезд обеспечил нам практически единоличное присутствие на плато, экскурсия очень размеренна,
A
Arinie
7 сен 2025
Супер экскурсия, очень красивые виды. Много впечатлений и мест, физически не тяжело.
Гид Улан супер, много всего интересного рассказывал, безопасно довез, в целом дружественную атмосферу создал в нашей группке:) большое спасибо ❤️
Входит в следующие категории Алматы
