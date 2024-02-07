Едем на плато Ассы и в ущелье Тургень — туда, куда можно добраться лишь на внедорожниках, куда не проедут туристические автобусы. По невероятно живописной дороге мы поднимемся на высоту 2700 метров н. у. м., увидим масштабную обсерваторию Асы-Тургень, а после обеда совершим несложную прогулку по красивому маршруту к Тургеньскому, или Медвежьему, водопаду.

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Программа поездки

08:00–08:30 — сбор в Алматы и выезд

10:00–12:00 — прибытие на Тургеньский водопад, несложный треккинг до водопада (около 1,5 км в одну сторону)

13:00–13:30 — выезд на плато Ассы

14:30–17:00 — прибытие на плато Ассы, обед, прогулка по плато, время для фото, видео

17:00 — выезд обратно

19:30–20:00 — возвращение в Алматы

Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах, а также при непредвиденных обстоятельствах.

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте нужно оплатить остаток стоимости экскурсии не менее чем за 48 часов до начала поездки переводом на российскую карту (реквизиты вы получите после бронирования)

В стоимость входит: трансфер на внедорожнике с профессиональным водителем, аптечка

Поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Главная цель — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео.

Дополнительные расходы