Плато Ассы и Тургеньский водопад - в мини-группе
Групповая экскурсия в Алматы

По живописной дороге отправиться в ущелье и увидеть высокогорную обсерваторию (+ несложный треккинг)

Едем на плато Ассы и в ущелье Тургень — туда, куда можно добраться лишь на внедорожниках, куда не проедут туристические автобусы. По невероятно живописной дороге мы поднимемся на высоту 2700 метров н. у. м., увидим масштабную обсерваторию Асы-Тургень, а после обеда совершим несложную прогулку по красивому маршруту к Тургеньскому, или Медвежьему, водопаду.
Плато Ассы и Тургеньский водопад - в мини-группе
Плато Ассы и Тургеньский водопад - в мини-группе
Плато Ассы и Тургеньский водопад - в мини-группе
Ближайшие даты:
7
фев
10
фев
14
фев
17
фев
21
фев
24
фев
28
фев
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6 255 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Программа поездки

08:00–08:30 — сбор в Алматы и выезд
10:00–12:00 — прибытие на Тургеньский водопад, несложный треккинг до водопада (около 1,5 км в одну сторону)
13:00–13:30 — выезд на плато Ассы
14:30–17:00 — прибытие на плато Ассы, обед, прогулка по плато, время для фото, видео
17:00 — выезд обратно
19:30–20:00 — возвращение в Алматы

Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах, а также при непредвиденных обстоятельствах.

Организационные детали

  • После внесения предоплаты на сайте нужно оплатить остаток стоимости экскурсии не менее чем за 48 часов до начала поездки переводом на российскую карту (реквизиты вы получите после бронирования)
  • В стоимость входит: трансфер на внедорожнике с профессиональным водителем, аптечка
  • Поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Главная цель — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео.

Дополнительные расходы

  • Входные билеты (экосборы) — 600 тенге с человека, принимаются только наличные
  • Питание — можно взять с собой или пообедать в форелевом хозяйстве в красивом месте

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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