По живописной дороге отправиться в ущелье и увидеть высокогорную обсерваторию (+ несложный треккинг)
Едем на плато Ассы и в ущелье Тургень — туда, куда можно добраться лишь на внедорожниках, куда не проедут туристические автобусы. По невероятно живописной дороге мы поднимемся на высоту 2700 метров н. у. м., увидим масштабную обсерваторию Асы-Тургень, а после обеда совершим несложную прогулку по красивому маршруту к Тургеньскому, или Медвежьему, водопаду.
Ближайшие даты:
7
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фев
10
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21
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фев
24
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фев
28
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 255 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Программа поездки
08:00–08:30 — сбор в Алматы и выезд
10:00–12:00 — прибытие на Тургеньский водопад, несложный треккинг до водопада (около 1,5 км в одну сторону)
13:00–13:30 — выезд на плато Ассы
14:30–17:00 — прибытие на плато Ассы, обед, прогулка по плато, время для фото, видео
17:00 — выезд обратно
19:30–20:00 — возвращение в Алматы
Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах, а также при непредвиденных обстоятельствах.
Организационные детали
- После внесения предоплаты на сайте нужно оплатить остаток стоимости экскурсии не менее чем за 48 часов до начала поездки переводом на российскую карту (реквизиты вы получите после бронирования)
- В стоимость входит: трансфер на внедорожнике с профессиональным водителем, аптечка
- Поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Главная цель — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео.
Дополнительные расходы
- Входные билеты (экосборы) — 600 тенге с человека, принимаются только наличные
- Питание — можно взять с собой или пообедать в форелевом хозяйстве в красивом месте
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Демьяна Бедного
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 701 туриста
Привет! Меня зовут Антон. Я представляю агентство джип-путешествий по Казахстану и Кыргызстану. Будем рады в комфортной и дружелюбной атмосфере показать местные красоты!
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