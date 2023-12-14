На душевной прогулке по городу с шаманом 21 века
Это не просто стандартная обзорная программа по центру. Ведь показывать Алматы вам будет гид-медиум, городской шаман.
Поэтому в программе — и главные достопримечательности и их история, и шаманский чай, и разговор об энергии гор, и метафорические карты. Как бы вы ни относились к эзотерике, прогулка будет познавательной и тёплой!
Поэтому в программе — и главные достопримечательности и их история, и шаманский чай, и разговор об энергии гор, и метафорические карты. Как бы вы ни относились к эзотерике, прогулка будет познавательной и тёплой!
Ближайшие даты:
14
дек
дек
19
дек
дек
21
дек
дек
26
дек
дек
28
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 980 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Наш маршрут
- Театр оперы и балета
- Гостиница «Алматы» с шикарнейшими мозаиками
- Пешеходная улица Панфилова. Заглянем в винтажные магазины и, если повезёт, посмотрим коллекцию картин «Глаза».
- Банный комплекс «Арасан»
- Вознесенский собор
- Вечный огонь и памятник панфиловцам
- Самый красивый и большой базар — Зелёный, где можно выпить вкусный кофе и поделиться впечатлениями об увиденном и услышанном
Вы узнаете:
- Почему говорят, что подвига 28 панфиловцев не было
- Почему в Алматы не любят деревянные здания
- Почему каток «Медеу» так называется
- Почему люди теряются в горах Алматы и многое другое
Особенности формата
Экскурсию проводит участник нашей команды гидов — шаман 21 века, энергопрактик и коренной житель Алматы — Александр. Он познакомит вас с «душой» города, его энергетикой и особенностями. Вы пройдёте тест на ощущения и получите персональный совет от метафорических карт.
Организационные детали
Внимание:
- Несовершеннолетние без сопровождения взрослого не допускаются (при необходимости проверка возраста по документу)
- Лица в нетрезвом виде или с неадекватным поведением не допускаются без возмещения оплаты
Дополнительно по желанию оплачиваются напитки по окончании экскурсии в кафе (возьмите с собой около 2000–3000 тенге)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у театра оперы и балета
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 575 туристов
Привет! Меня зовут Антон. Я представляю агентство джип-путешествий по Казахстану и Кыргызстану. Будем рады в комфортной и дружелюбной атмосфере показать местные красоты!
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