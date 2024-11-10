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знает и может преподнести истории о городе так, чтобы это было не скучно и осталось в памяти. Общение было как со старинным другом - легко и непринужденно. Ровно это я и ищу в любом городе, куда приезжаю с командировкой. В следующий раз приеду в отпуск на неделю, чтобы изучать Казахстан глубже. Благо у Антона есть большой выбор экскурсий на любой вкус.