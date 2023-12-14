Это не просто стандартная обзорная программа по центру. Ведь показывать Алматы вам будет гид-медиум, городской шаман. Поэтому в программе — и главные достопримечательности и их история, и шаманский чай, и разговор об энергии гор, и метафорические карты. Как бы вы ни относились к эзотерике, прогулка будет познавательной и тёплой!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Наш маршрут

Театр оперы и балета

Гостиница «Алматы» с шикарнейшими мозаиками

Пешеходная улица Панфилова. Заглянем в винтажные магазины и, если повезёт, посмотрим коллекцию картин «Глаза».

Банный комплекс «Арасан»

Вознесенский собор

Вечный огонь и памятник панфиловцам

Самый красивый и большой базар — Зелёный, где можно выпить вкусный кофе и поделиться впечатлениями об увиденном и услышанном

Вы узнаете:

Почему говорят, что подвига 28 панфиловцев не было

Почему в Алматы не любят деревянные здания

Почему каток «Медеу» так называется

Почему люди теряются в горах Алматы и многое другое

Особенности формата

Экскурсию проводит участник нашей команды гидов — шаман 21 века, энергопрактик и коренной житель Алматы — Александр. Он познакомит вас с «душой» города, его энергетикой и особенностями. Вы пройдёте тест на ощущения и получите персональный совет от метафорических карт.

Организационные детали

Внимание:

Несовершеннолетние без сопровождения взрослого не допускаются (при необходимости проверка возраста по документу)

Лица в нетрезвом виде или с неадекватным поведением не допускаются без возмещения оплаты

Дополнительно по желанию оплачиваются напитки по окончании экскурсии в кафе (возьмите с собой около 2000–3000 тенге)