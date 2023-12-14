Поймать алматинский вайб - в мини-группе

Групповая экскурсия в Алматы

На душевной прогулке по городу с шаманом 21 века

Это не просто стандартная обзорная программа по центру. Ведь показывать Алматы вам будет гид-медиум, городской шаман.

Поэтому в программе — и главные достопримечательности и их история, и шаманский чай, и разговор об энергии гор, и метафорические карты. Как бы вы ни относились к эзотерике, прогулка будет познавательной и тёплой!
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
Поймать алматинский вайб - в мини-группе
Ближайшие даты:
14
дек
19
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26
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28
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янв
4
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 980 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Наш маршрут

  • Театр оперы и балета
  • Гостиница «Алматы» с шикарнейшими мозаиками
  • Пешеходная улица Панфилова. Заглянем в винтажные магазины и, если повезёт, посмотрим коллекцию картин «Глаза».
  • Банный комплекс «Арасан»
  • Вознесенский собор
  • Вечный огонь и памятник панфиловцам
  • Самый красивый и большой базар — Зелёный, где можно выпить вкусный кофе и поделиться впечатлениями об увиденном и услышанном

Вы узнаете:

  • Почему говорят, что подвига 28 панфиловцев не было
  • Почему в Алматы не любят деревянные здания
  • Почему каток «Медеу» так называется
  • Почему люди теряются в горах Алматы и многое другое

Особенности формата

Экскурсию проводит участник нашей команды гидов — шаман 21 века, энергопрактик и коренной житель Алматы — Александр. Он познакомит вас с «душой» города, его энергетикой и особенностями. Вы пройдёте тест на ощущения и получите персональный совет от метафорических карт.

Организационные детали

Внимание:

  • Несовершеннолетние без сопровождения взрослого не допускаются (при необходимости проверка возраста по документу)
  • Лица в нетрезвом виде или с неадекватным поведением не допускаются без возмещения оплаты

Дополнительно по желанию оплачиваются напитки по окончании экскурсии в кафе (возьмите с собой около 2000–3000 тенге)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у театра оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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