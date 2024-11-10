Это обзорная экскурсия по центру Алматы, которую проведёт для вас гид, знающий о городе многое.
В программе — и главные достопримечательности, и их история, и разговор об энергии гор — и не только. Эта прогулка будет познавательной и тёплой!
В программе — и главные достопримечательности, и их история, и разговор об энергии гор — и не только. Эта прогулка будет познавательной и тёплой!
Описание экскурсии
Наш маршрут
- Театр оперы и балета
- Гостиница «Алматы» с шикарнейшими мозаиками
- Пешеходная улица Панфилова. Заглянем в винтажные магазины.
- Банный комплекс «Арасан»
- Вознесенский собор
- Вечный огонь и памятник панфиловцам
- Самый красивый и большой базар — Зелёный, где можно выпить вкусный кофе и поделиться впечатлениями об увиденном и услышанном
Вы узнаете:
- Почему говорят, что подвига 28 панфиловцев не было
- Почему в Алматы не любят деревянные здания
- Почему каток «Медеу» так называется
- Почему люди теряются в горах Алматы и многое другое
Организационные детали
- Оплата остатка производится не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии. Доступные способы оплаты отправим после бронирования
Внимание:
- Несовершеннолетние без сопровождения взрослого не допускаются (при необходимости проверка возраста по документу)
- Лица в нетрезвом виде или с неадекватным поведением не допускаются без возмещения оплаты
Дополнительно по желанию оплачиваются напитки по окончании экскурсии в кафе (возьмите с собой около 2000–3000 тенге).
ежедневно в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2970 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Зелёного базара
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7973 туристов
Привет! Меня зовут Антон. Я представляю агентство джип-путешествий по Казахстану и Кыргызстану. В нашей команде сертифицированные гиды, опытные водители и просто душевные люди. Будем рады в комфортной и дружелюбной атмосфере показать местные красоты!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Экскурсию провел гид Александр. Душевный гид с хорошим чувством юмора, умеет находить подход к людям. Мне было очень комфортно. Александр коренной алматинец, многое знает про родной город и интересно рассказывает. Мы вместе прошлись по всему историческому центру Алматы, закупились полезными и вкусными сувенирами. Я узнала много нового за эти 2 часа прогулки. Спасибо за экскурсию! Буду вас теперь всем рекомендовать
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Очень классная и познавательная экскурсия!
Увидела красивые места города, спасибо Александру! А еще Александр сделал метафорический расклад, супер интересно. 🫶🏻
Увидела красивые места города, спасибо Александру! А еще Александр сделал метафорический расклад, супер интересно. 🫶🏻
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S
Очень комфортно, Лайтово, весело и вкусно!
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О
Отличная атмосферная экскурсия, узнала много нового! Спасибо, Александр!
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С
Обрадовало то, что организатор всегда на связи. Я оперативно забронировал экскурсию на Трипстер и уже с утра следующего дня состоялась интересная пешеходная экскурсия с гидом Александром. Весьма познавательно. Александр многое
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Эта экскурсия просто находка! Александр очень интересный человек и прекрасный гид. Он провел меня по всему центру, рассказал об истории города, причем очень захватывающе, скажем так "история в лицах". Ко
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