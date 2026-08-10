6:00 — сбор и выезд из Алматы. По пути сделаем санитарную остановку на заправке: можно взять кофе и перекус. 10:00-12:00 — подъезд максимально близко к озеру Каинды на УАЗике или на лошадях, прогулка у озера и время для съёмок. 12:30-13:15 — обед в гостевом доме (в тёплое время года можно пообедать в кафе с видом на озеро). 13:45-15:00 — озеро Кольсай: прогулка, отдых и время для съёмок. 16:00-16:15 — Чёрный каньон: короткая остановка для фото и осмотра. 17:00-19:00 — Чарынский каньон: спуск в Долину Замков, прогулка вдоль реки Чарын и время для съёмок. Если сложно идти весь маршрут, можно прогуляться по верхней части каньона. Также иногда доступно экотакси (по наличию на месте). 21:00-22:00 — возвращение в Алматы.
Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и границе, а также при непредвиденных обстоятельствах.
Организационные детали
После внесения предоплаты на сайте необходимо оплатить 30% от оставшейся суммы организатору не позднее чем за 2 суток до поездки. Способ оплаты подскажем после бронирования. Оставшаяся часть оплачивается наличными в тенге при старте экскурсии
В стоимость входит: трансфер на комфортном внедорожнике/минивэне с профессиональным водителем-гидом, аптечка
Заберём вас из аэропорта или отеля в черте города и доставим обратно
Дополнительные расходы: входные билеты (экосборы) — 5000 тенге с чел., принимаются только наличные; питание — можно взять с собой или пообедать в кафе
Погодные условия в горах могут быстро меняться. Надевайте подходящую одежду и берите необходимые вещи для любой погоды. Лишнее вы всегда сможете оставить в машине
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3205 туристов
Я Кристина, очень люблю Алматы, Астану, Шымкент и вообще всю огромную страну Казахстан! Сертифицированный гид-экскурсовод КТА. Увлечена туризмом. Хочу, чтобы наши гости чувствовали себя комфортно и получили максимум информации и читать дальшеуменьшить
новых впечатлений о тех местах, где побывают. С командой гидов и водителей организовываю джип-туры и туры на минивэнах, обзорные экскурсии по городу, автобусные туры в разные города и даже в соседние страны: Узбекистан, Кыргызстан. Будем рады знакомству с вами!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
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Л
Лидия
Все четко и соответствует описанию. связались заранее, все объяснили, никаких неприятных сюрпризов. гид Газиз отличнейший. владеет материалом, отвечает на все вопросы. тактичный, внимательный и при этом ненавязчивый. бронировали экскурсию на читать дальшеуменьшить
2 человек. но мой компаньон не смог. я переживала, что останусь без фотографий, но и тут Газиз выручил. организатора и данного гида однозначно рекомендую. маршрут интенсивный, но организован оптимально, чтоб все посмотреть
+4
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С
Светлана
Были на экскурсии 17 июля. Отлично! Очень рады, что вместо отсыпания в отеле (прилетели в 4 утра, а в 6 уже поехали на экскурсию) посетили эти восхитительные места. Организовано всё читать дальшеуменьшить
отлично: накануне была прислана информация о поездке, номер машины, имя и телефон гида-водителя. Можно было задать вопросы организатору. Точно в срок нас забрали. Вся поездка полностью соответствовала заявленному описанию. С гидом-водителем Мухитом было комфортно и спокойно: и рассказывал, и показывал, и сопровождал. Всё очень понравилось!
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И
Ирина
Экскурсия потрясающая, за один день можно увидеть 4 локации сразу, не очень устать даже (если вы подготовлены). маршрут можно адаптировать под разный уровень (хотите пешком, хотите на машине прогуляться до точек или же на лошадях), все варианты отличные. Наш водитель-гид был очень внимателен и сделал этот день незабываемым.
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Екатерина
нам все очень понравилось! Плотная, насыщенная программа! Много всего успели! Отличный заботливый и внимательный гид Ержан, отдельная ему благодарность. В целом можно и на 2 дня разбить, если переночевать на Колсае, в следующий раз так поедем, когда будет побольше времени) 🥰
+12
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Галина
Отличная экскурсия! Дорога была долгой, но абсолютно не утомительной. Красивые виды, свежий чистейший воздух. Спасибо Газизу за этот день, а также заботу, которой он нас окружил. Особенно в момент конной поездки! Если вы будете сомневаться взять коня или нет, не сомневайтесь! Газиз поможет вам справится с волнением и страхом! Команде огромное спасибо за организацию!
+2
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А
Анна
Заказывали индивидуальный тур, нас было 6 человек, забрали из дома в 6:00, туда и доставили. Передвигались на микроавтобусе, вполне комфортно, сидения откидываются, получилось поспать по дороге туда-обратно. Заранее для ознакомления направили всю информацию о местах посещения, по ходу тура гид-водитель общался дружелюбно, рассказывал о стране, интересных местах, вождение безопасное. По дороге заезжали на обед в гостевой дом. Нам все понравилось.
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