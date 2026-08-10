В путешествии за один день вы посетите сразу несколько must-see мест Алматинской области. Откроете удивительные ландшафты Черного и Чарынского каньонов и пройдёте живописным маршрутом к реке Чарын. Осмотрите сверху самую зрелищную часть каньона — Долину Замков. А также оцените сюрреалистическую картину «затонувшего леса» в озере Каинды и полюбуетесь горным озером Кольсай.

Описание экскурсии

6:00 — сбор и выезд из Алматы. По пути сделаем санитарную остановку на заправке: можно взять кофе и перекус.

10:00-12:00 — подъезд максимально близко к озеру Каинды на УАЗике или на лошадях, прогулка у озера и время для съёмок.

12:30-13:15 — обед в гостевом доме (в тёплое время года можно пообедать в кафе с видом на озеро).

13:45-15:00 — озеро Кольсай: прогулка, отдых и время для съёмок.

16:00-16:15 — Чёрный каньон: короткая остановка для фото и осмотра.

17:00-19:00 — Чарынский каньон: спуск в Долину Замков, прогулка вдоль реки Чарын и время для съёмок. Если сложно идти весь маршрут, можно прогуляться по верхней части каньона. Также иногда доступно экотакси (по наличию на месте).

21:00-22:00 — возвращение в Алматы.

Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и границе, а также при непредвиденных обстоятельствах.

Организационные детали