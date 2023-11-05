В путешествии за один день вы посетите сразу несколько must-see мест Алматинской области. Откроете удивительные ландшафты Чарынского каньона и пройдёте живописным маршрутом к реке Чарын. Осмотрите сверху самую зрелищную часть каньона — Долину Замков. А также оцените сюрреалистическую картину «затонувшего леса» в озере Каинды и полюбуетесь горным озером Кольсай.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

06:00 — 06:30 встреча и выезд из Алматы

09:30 — 11:30 прогулка по Чарынскому каньону (спуск в Долину Замков и путь до речки Чарын), время для съёмок

12:00 — 12:30 Чёрный каньон

13:00 — 14:00 обед в кафе или гостевом доме

14:00 — 16:00 подъезд максимально близко к озеру Каинды, небольшой трекинг до озера пешком, на УАЗике или на лошадях, время для съёмок, прогулка

17:00 — 18:30 прибытие на озеро Кольсай, отдых, время для съёмок, прогулка

18:30 — 22:00 обратная дорога в Алматы

Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и границе, а также при непредвиденных обстоятельствах.

Организационные детали