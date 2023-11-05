Вдохновиться разнообразием пейзажей в отрогах Северного Тянь-Шаня
В путешествии за один день вы посетите сразу несколько must-see мест Алматинской области. Откроете удивительные ландшафты Чарынского каньона и пройдёте живописным маршрутом к реке Чарын. Осмотрите сверху самую зрелищную часть каньона — Долину Замков.
А также оцените сюрреалистическую картину «затонувшего леса» в озере Каинды и полюбуетесь горным озером Кольсай.
А также оцените сюрреалистическую картину «затонувшего леса» в озере Каинды и полюбуетесь горным озером Кольсай.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
06:00 — 06:30 встреча и выезд из Алматы
09:30 — 11:30 прогулка по Чарынскому каньону (спуск в Долину Замков и путь до речки Чарын), время для съёмок
12:00 — 12:30 Чёрный каньон
13:00 — 14:00 обед в кафе или гостевом доме
14:00 — 16:00 подъезд максимально близко к озеру Каинды, небольшой трекинг до озера пешком, на УАЗике или на лошадях, время для съёмок, прогулка
17:00 — 18:30 прибытие на озеро Кольсай, отдых, время для съёмок, прогулка
18:30 — 22:00 обратная дорога в Алматы
Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки и пунктуальности группы, ситуации на дорогах и границе, а также при непредвиденных обстоятельствах.
Организационные детали
- После внесения предоплаты на сайте нужно не менее, чем за 48 часов до начала поездки оплатить остаток стоимости экскурсии переводом на российскую карту (реквизиты вы получите после бронирования)
- В стоимость входит: трансфер на комфортном минивэне с профессиональным водителем, аптечка
- Дополнительные расходы: входные билеты (экосборы) — 2700 тенге с человека, принимаются только наличные; питание — можно взять с собой или пообедать в кафе
- Поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Алматы
Всем доброго дня! Я Кристина, очень люблю Алматы, Астану, Шымкент и вообще всю огромную страну Казахстан! Увлечена туризмом. Хочу, чтобы наши гости чувствовали себя комфортно и получили максимум информации и новых впечатлений о тех местах, где побывают. С командой гидов и водителей организовываю джип-туры и туры на внедорожниках, обзорные экскурсии по городу, автобусные туры в разные города и даже в соседние страны: Узбекистан, Кыргызстан. Будем рады знакомству с вами!
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