Рано утром горы особенно тихие, а Большое Алматинское озеро — максимально яркое и бирюзовое.
Вы отправитесь к нему на комфортабельном транспорте, без утомительного подъёма, чтобы насладиться природой, чистым воздухом и спокойной атмосферой вдали от города.
Вы отправитесь к нему на комфортабельном транспорте, без утомительного подъёма, чтобы насладиться природой, чистым воздухом и спокойной атмосферой вдали от города.
Описание трансфер
6:00–6:15 — встреча и выезд
Сбор группы и отправление из Алматы в сторону Заилийского Алатау.
7:15–7:30 — Большое Алматинское озеро
Вы приедете прямо к озеру без пешего подъёма — это закрытая территория, куда обычно добираются пешком. У вас будет время полюбоваться бирюзовой водой, сделать фотографии и просто побыть в тишине.
8:30–8:40 — выезд с озера
9:20–9:30 — яблоневый сад
На обратном пути заедете в яблоневый сад. Прогуляетесь среди деревьев, отдохнёте и сделаете атмосферные снимки.
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
Включено в стоимость
- Трансфер на минивэне или микроавтобусе с подъездом к озеру
- Экологические сборы и разрешения
- Посещение яблоневого сада
ежедневно в 06:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Байконыр»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Куаныш — Организатор в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 58 туристов
Наша команда — ваш надёжный партнёр в путешествии. Комфортный трансфер, качественный сервис и опытные гиды гарантируют незабываемое приключение.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Все прошло отлично. Места очень красивые. Получились замечательные фотографии. Гид Люба рассказывала отдельно для меня на русском, так как остальные говорили на английском. Выезд приезд вовремя.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Алматы
Похожие экскурсии на «Утро в горах: Большое Алматинское озеро»
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие к Большому Алматинскому озеру - из Алматы
Побывать там, где горы держат небо, и выпить чаю с видом на ледник
Начало: Рядом с парком Первого президента
Расписание: ежедневно в 07:00
29 мая в 07:00
30 мая в 07:00
7500 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 10 чел.
Пеший тур к Большому Алматинскому озеру в мини-группе
Начало: Проспект Дулати, 1/1
Расписание: Каждый день.
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
38 800 ₸
48 500 ₸ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Алматинская классика: озёра Каинды и Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны
Вдохновиться разнообразием пейзажей в отрогах Северного Тянь-Шаня
Завтра в 06:00
29 мая в 06:00
38 500 ₽
40 526 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописное озеро Иссык - из Алматы
Побывать на легендарном озере и вернуться в город засветло
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Сегодня в 12:00
Завтра в 07:00
21 500 ₽
23 888 ₽ за всё до 4 чел.
5000 ₽ за человека