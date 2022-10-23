Какую картину вы представляете, думая о Казахстане? Великие степи, раскинувшие золотистые пряди до самого горизонта? Такой красотой и правда богаты наши земли. Но еще у нас есть альпийские озера, водопады, горы в густой шали из леса. В поездке вы все увидите своими глазами! И это только часть программы. Другой ее компонент — исторический и не менее захватывающий: мы отправимся во времена мифов и легенд древних кочевников.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

История и предания сакской культуры

Сакские племена расселялись на территории Казахстана в 7-4 вв. до н. э. и оказали огромное влияние на историческое, этническое и культурное развитие региона в древности. На экскурсии вы прикоснетесь к тем далеким и загадочным временам, чтобы чуть лучше понять прошлое Великих степей.

Вы увидите Сакские курганы (4 в. до н. э.) — один из крупнейших археологических памятников скифско-сакского периода и величайших открытий 20 века. Познакомитесь с историей прославленной находки — Золотого человека. Гид расскажет, как на протяжении многих столетий формировались могильники саков, что означает символика сакских узоров и какие элементы из одеяния Алтын Адама (Золотого человека) легли в основу герба Казахстана. На территории музея-заповедника вы также увидите его скульптуру с застывшим рядом снежным барсом.

Природные сокровища в окрестностях Алма-Аты

Также в программе запланирована прогулка по Иссыкскому и Тургенскому ущельям. Вы подниметесь к великолепному Медвежьему водопаду, услышите легенду о нем и подышите пьянящим горным воздухом. Особая часть путешествия отведена озеру Иссык. Вы убедитесь, что его не зря называют одним из главных украшений региона! Узнаете об особенностях местной флоры и фауны. Выясните, в чем проявляется характер озера и каким было его прошлое. А неподалеку сможете посетить форелевое хозяйство или страусиную ферму.

В конце экскурсии для наших любознательных слушателей устроим викторину с сюрпризом.

План путешествия

Встреча в отеле и путь по Кульджинскому тракту

Посещение музея-заповедника

Дорога к озеру через Иссыкское ущелье

Прогулка по побережью озера Иссык (прекрасное место для фотосессий)

Заезд на форелевое хозяйство (рыбалка и/или обед)

Экскурсия на водопад Медвежий, прогулка вверх по Тургенскому ущелью (маршрут не имеет категории сложности)

Возвращение в отель

Организационные детали