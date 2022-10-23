Сакские курганы и другие чудеса Казахстана

Казахский Тутанхамон, тайна «иссыкского» письма и природные жемчужины Алматинской области

Какую картину вы представляете, думая о Казахстане? Великие степи, раскинувшие золотистые пряди до самого горизонта? Такой красотой и правда богаты наши земли. Но еще у нас есть альпийские озера, водопады, горы в густой шали из леса. В поездке вы все увидите своими глазами! И это только часть программы.

Другой ее компонент — исторический и не менее захватывающий: мы отправимся во времена мифов и легенд древних кочевников.
Сакские курганы и другие чудеса Казахстана
Сакские курганы и другие чудеса Казахстана
Сакские курганы и другие чудеса Казахстана
Сакские курганы и другие чудеса Казахстана
Сакские курганы и другие чудеса Казахстана
Сакские курганы и другие чудеса Казахстана
Сакские курганы и другие чудеса Казахстана
Сакские курганы и другие чудеса Казахстана
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Описание

Что вас ожидает

История и предания сакской культуры

Сакские племена расселялись на территории Казахстана в 7-4 вв. до н. э. и оказали огромное влияние на историческое, этническое и культурное развитие региона в древности. На экскурсии вы прикоснетесь к тем далеким и загадочным временам, чтобы чуть лучше понять прошлое Великих степей.

Вы увидите Сакские курганы (4 в. до н. э.) — один из крупнейших археологических памятников скифско-сакского периода и величайших открытий 20 века. Познакомитесь с историей прославленной находки — Золотого человека. Гид расскажет, как на протяжении многих столетий формировались могильники саков, что означает символика сакских узоров и какие элементы из одеяния Алтын Адама (Золотого человека) легли в основу герба Казахстана. На территории музея-заповедника вы также увидите его скульптуру с застывшим рядом снежным барсом.

Природные сокровища в окрестностях Алма-Аты

Также в программе запланирована прогулка по Иссыкскому и Тургенскому ущельям. Вы подниметесь к великолепному Медвежьему водопаду, услышите легенду о нем и подышите пьянящим горным воздухом. Особая часть путешествия отведена озеру Иссык. Вы убедитесь, что его не зря называют одним из главных украшений региона! Узнаете об особенностях местной флоры и фауны. Выясните, в чем проявляется характер озера и каким было его прошлое. А неподалеку сможете посетить форелевое хозяйство или страусиную ферму.

В конце экскурсии для наших любознательных слушателей устроим викторину с сюрпризом.

План путешествия

  • Встреча в отеле и путь по Кульджинскому тракту
  • Посещение музея-заповедника
  • Дорога к озеру через Иссыкское ущелье
  • Прогулка по побережью озера Иссык (прекрасное место для фотосессий)
  • Заезд на форелевое хозяйство (рыбалка и/или обед)
  • Экскурсия на водопад Медвежий, прогулка вверх по Тургенскому ущелью (маршрут не имеет категории сложности)
  • Возвращение в отель

Организационные детали

  • Транспорт, полное сопровождение гида и бутылочка воды (0.5 л на человека) включены в стоимость программы
  • Дополнительно оплачивается: входной билет в музей, аренда удочек, обед в форелевом хозяйстве по желанию (~ 1000 руб. /человека)
  • Позаботьтесь об удобной обуви, а также возьмите головной убор и солнцезащитные очки — даже зимой в горах солнце активное

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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