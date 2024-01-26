В 70 км от Алматы вы посетите Иссыкское и Тургеньское ущелья. Окружённое горами Заилийского Алатау, перед вами предстанет сказочное бирюзовое озеро. Вы отдохнёте на берегу, подышите целебным воздухом и сделаете открыточные снимки. А после погуляете по Иле-Алатаускому национальному парку и посетите эффектный 30-метровый водопад.

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Озеро Иссык

По дороге из Алматы вы насладитесь великолепными видами гор и живописными ландшафтами, которые будут сопровождать вас на протяжении всего пути. Прибыв на озеро, вы оцените красоту бирюзового водоёма, обрамлённого снежными вершинами и хвойными лесами. Насладитесь целебным микроклиматом местности. Также вы сможете устроить пикник на берегу озера или даже отправиться на рыбалку в форелевое хозяйство.

Медвежий водопад

Затем мы переместимся в Тургеньское ущелье. Вам предстоит небольшая пешая прогулка в окружении красивых гор и реки. По пути вы увидите маленькие деревянные мостики и лужайки, полюбуетесь разнообразием растительности национального парка. А добравшись до величественного водопада, отдохнёте у его подножья и сделаете яркие снимки.

Организационные детали