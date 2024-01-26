Оценить красоту пейзажей в путешествии по двум живописным местам Алматинской области
В 70 км от Алматы вы посетите Иссыкское и Тургеньское ущелья. Окружённое горами Заилийского Алатау, перед вами предстанет сказочное бирюзовое озеро. Вы отдохнёте на берегу, подышите целебным воздухом и сделаете открыточные снимки. А после погуляете по Иле-Алатаускому национальному парку и посетите эффектный 30-метровый водопад.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 420 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Озеро Иссык
По дороге из Алматы вы насладитесь великолепными видами гор и живописными ландшафтами, которые будут сопровождать вас на протяжении всего пути. Прибыв на озеро, вы оцените красоту бирюзового водоёма, обрамлённого снежными вершинами и хвойными лесами. Насладитесь целебным микроклиматом местности. Также вы сможете устроить пикник на берегу озера или даже отправиться на рыбалку в форелевое хозяйство.
Медвежий водопад
Затем мы переместимся в Тургеньское ущелье. Вам предстоит небольшая пешая прогулка в окружении красивых гор и реки. По пути вы увидите маленькие деревянные мостики и лужайки, полюбуетесь разнообразием растительности национального парка. А добравшись до величественного водопада, отдохнёте у его подножья и сделаете яркие снимки.
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер на 7-местном внедорожнике Mitsubishi Delica, услуги водителя-гида, питьевая вода
- В машине будет аптечка с необходимыми медицинскими принадлежностями и лекарствами на случай непредвиденных ситуаций
- Дополнительные расходы: экосборы — 1000 тенге (~200 руб.) с человека и обед в кафе по пути — средний чек 3000-5000 тенге (600-1000 руб.), или вы можете взять перекус с собой
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по сезону
- В поездке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Демьяна Бедного
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Алматы
Всем привет! Меня зовут Дмитрий, я представитель гидов в Алматы и Алматинской области. Занимаюсь любимым делом не первый год и уверен, что со мной скучно не будет. Мы с командой предлагаем поездки в мини-группе до 7 человек — это идеальный вариант для тех, кто не любит большие компании. С нами вас ждут увлекательные путешествия среди каньонов и живописных высокогорных озёр, которые необходимо лицезреть воочию. И везде мы покажем вам отличные места для фото и видеосъёмок, где нет скопления народа.
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