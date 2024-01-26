Иссыкское озеро и Медвежий водопад - поездка в мини-группе
Групповая экскурсия в Алматы

Оценить красоту пейзажей в путешествии по двум живописным местам Алматинской области

В 70 км от Алматы вы посетите Иссыкское и Тургеньское ущелья. Окружённое горами Заилийского Алатау, перед вами предстанет сказочное бирюзовое озеро. Вы отдохнёте на берегу, подышите целебным воздухом и сделаете открыточные снимки. А после погуляете по Иле-Алатаускому национальному парку и посетите эффектный 30-метровый водопад.
Иссыкское озеро и Медвежий водопад - поездка в мини-группе
Иссыкское озеро и Медвежий водопад - поездка в мини-группе
Иссыкское озеро и Медвежий водопад - поездка в мини-группе
Ближайшие даты:
26
янв
27
янв
30
янв
31
янв
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 420 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Озеро Иссык

По дороге из Алматы вы насладитесь великолепными видами гор и живописными ландшафтами, которые будут сопровождать вас на протяжении всего пути. Прибыв на озеро, вы оцените красоту бирюзового водоёма, обрамлённого снежными вершинами и хвойными лесами. Насладитесь целебным микроклиматом местности. Также вы сможете устроить пикник на берегу озера или даже отправиться на рыбалку в форелевое хозяйство.

Медвежий водопад

Затем мы переместимся в Тургеньское ущелье. Вам предстоит небольшая пешая прогулка в окружении красивых гор и реки. По пути вы увидите маленькие деревянные мостики и лужайки, полюбуетесь разнообразием растительности национального парка. А добравшись до величественного водопада, отдохнёте у его подножья и сделаете яркие снимки.

Организационные детали

  • В стоимость входят: трансфер на 7-местном внедорожнике Mitsubishi Delica, услуги водителя-гида, питьевая вода
  • В машине будет аптечка с необходимыми медицинскими принадлежностями и лекарствами на случай непредвиденных ситуаций
  • Дополнительные расходы: экосборы — 1000 тенге (~200 руб.) с человека и обед в кафе по пути — средний чек 3000-5000 тенге (600-1000 руб.), или вы можете взять перекус с собой
  • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по сезону
  • В поездке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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