1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Сакские курганы и природные сокровища Алматы: путешествие в историю и красоту
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей во время экскурсии по Сакским курганам и живописным уголкам вокруг Алматы
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
24 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на озеро Иссык: уникальная экскурсия по Алматы
Бирюзовое озеро, хвойные леса и снежные вершины гор ждут вас на этой экскурсии. Пройдите по следам Великого шелкового пути и узнайте о загадке Золотого человека
Начало: Мы встречаем вас в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
35 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Алматы - на горное озеро Иссык
Полюбоваться сказочным озером, увидеть Царские курганы и посетить семейную ферму за 1 день
Завтра в 09:00
10 июня в 10:30
21 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим29 октября 2023Из минусов могу отметить только то, что конкретно наш экскурсовод не был сильно заинтересован в том, чтобы что-то рассказать нам, приходилось вытягивать информацию 😀 Однако, это не помешало нам с женой насладиться чудесными природными местами Казахстана, спасибо организаторам за такую возможность!
- ЛЛюдмила26 сентября 2023Об организаторе могу сказать только хорошие слова- всё вовремя, всё корректно. Хорошая прогулка, свежий воздух, горы. Сопровождающий гибко подстраивается под участников.
- ООльга7 сентября 2023Хочу сказать слова благодарности за экскурсию менеджеру Татьяне и экскурсоводу Марии. Всё прошло даже лучше, чем ожидалось. Очень впечатлены. Полюбили
- ААнь28 августа 2023Наш гид Мария помогла нам понимать о истории, о прошлом, насотящем Алматы, а также о традициях Казаков. Озеро очень красивое, программа подходит нам. У нас приятная поездка с Марией. Спасибо.
- SSerge7 мая 2023``` ``` Я был на экскурсии по озеру Исык в Казахстане и остался очень доволен. Наш гид была очень знающей и дружелюбной,
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Сакские курганы»
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