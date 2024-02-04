Что это за город — Алматы? Чем он дышит? Чем восхищает? Чем уникален? На эти вопросы мы ответим вместе, скользя летящей походкой по его уютным улицам. Программа-максимум — за пару часов вжиться в роль настоящего алматинца. Вы посетите Зелёный базар и улицу Панфилова, увидите гостиницу «Казахстан» и памятник Цою. Отыщете «места силы» и посмотрите на город глазами жителей.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Гостиница «Казахстан». Первый небоскрёб в азиатской части СССР по-прежнему готов к сейсмическим ударам в 10 баллов. Выясним, в чём секрет легендарного проекта советского модернизма.

Канатная дорога на холм «Кок-Тобе»: самая высокая телебашня мира и памятник Beatles (по вашему желанию и с поправкой на метеоусловия). С фруктовой горы, на высоте 1130 м, открывается лучшая панорама города. Время от времени холм стремится сползти вниз и обрушиться на южную столицу. Горожане — против.

Памятник Виктору Цою. Стоит, как живой. Всеобщая любовь к музыканту не помешала однажды снести его фигуру трактором. Выясним, как это вышло.

Свято-Вознесенский кафедральный собор. Одно из самых высоких в мире деревянных зданий. И одновременно — первая в стране… радиостанция! На месте обсудим, зачем священнослужители храма пытались вырыть подземный ход в Китай.

Зелёный базар. Гастрономический хаб №1 со времён Великого Шёлкового пути. Здесь баурсаки, курт, казы, карта, шужук, жал, жая, сур-ет, карта и кабырга перестанут быть для вас непереводимой игрой слов. Помимо артефактов аутентичной казахской кухни, на базаре найдутся и несъедобные сувениры — от одежды до антиквариата.

А также вы увидите парк имени 28 героев-панфиловцев, дом правительства Казахской ССР, театр оперы и балета, памятник Абаю, Дворец Республики, мозаики гостиницы «Алматы», дом Брежнева и улицу Панфилова.

Вы узнаете:

Как скоро силы природы сотрут город с лица земли в очередной раз

Как самый высокий в мире христианский собор из дерева был превращён в радиостанцию

Прославил ли Борат свою «родину» или опорочил

Какой из архитектурных памятников советского модернизма послужил киноэкраном для демонстрации непристойного кино для взрослых

Как голубиный помёт едва не привёл к катастрофе в главном оперном театре страны

Какую тактику ведения переговоров использовать при покупке верблюжьего молока

Организационные детали