Подняться на вершину Кок-Тобе, проникнуть в глубины исторического центра и открыть тайны города
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 300 ₽
Описание
Что вас ожидает
Гостиница «Казахстан». Первый небоскрёб в азиатской части СССР по-прежнему готов к сейсмическим ударам в 10 баллов. Выясним, в чём секрет легендарного проекта советского модернизма.
Канатная дорога на холм «Кок-Тобе»: самая высокая телебашня мира и памятник Beatles (по вашему желанию и с поправкой на метеоусловия). С фруктовой горы, на высоте 1130 м, открывается лучшая панорама города. Время от времени холм стремится сползти вниз и обрушиться на южную столицу. Горожане — против.
Памятник Виктору Цою. Стоит, как живой. Всеобщая любовь к музыканту не помешала однажды снести его фигуру трактором. Выясним, как это вышло.
Свято-Вознесенский кафедральный собор. Одно из самых высоких в мире деревянных зданий. И одновременно — первая в стране… радиостанция! На месте обсудим, зачем священнослужители храма пытались вырыть подземный ход в Китай.
Зелёный базар. Гастрономический хаб №1 со времён Великого Шёлкового пути. Здесь баурсаки, курт, казы, карта, шужук, жал, жая, сур-ет, карта и кабырга перестанут быть для вас непереводимой игрой слов. Помимо артефактов аутентичной казахской кухни, на базаре найдутся и несъедобные сувениры — от одежды до антиквариата.
А также вы увидите парк имени 28 героев-панфиловцев, дом правительства Казахской ССР, театр оперы и балета, памятник Абаю, Дворец Республики, мозаики гостиницы «Алматы», дом Брежнева и улицу Панфилова.
Вы узнаете:
- Как скоро силы природы сотрут город с лица земли в очередной раз
- Как самый высокий в мире христианский собор из дерева был превращён в радиостанцию
- Прославил ли Борат свою «родину» или опорочил
- Какой из архитектурных памятников советского модернизма послужил киноэкраном для демонстрации непристойного кино для взрослых
- Как голубиный помёт едва не привёл к катастрофе в главном оперном театре страны
- Какую тактику ведения переговоров использовать при покупке верблюжьего молока
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям от 7 лет
- По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы
- Понедельник — нерабочий день Зелёного базара, посетить эту локацию не удастся
- При подтверждении подъёма на холм Кок-Тобе (по желанию) дополнительно оплачиваются официальные билеты на канатную дорогу — 5000 тенге/чел. (около 1000 руб.), включая оплату билета за гида
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у гостиницы «Казахстан»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.