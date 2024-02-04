Стать алматинцем за 120 минут
Индивидуальная экскурсия в Алматы

Подняться на вершину Кок-Тобе, проникнуть в глубины исторического центра и открыть тайны города

5
1 отзыв
Что это за город — Алматы? Чем он дышит? Чем восхищает? Чем уникален? На эти вопросы мы ответим вместе, скользя летящей походкой по его уютным улицам. Программа-максимум — за пару часов вжиться в роль настоящего алматинца. Вы посетите Зелёный базар и улицу Панфилова, увидите гостиницу «Казахстан» и памятник Цою. Отыщете «места силы» и посмотрите на город глазами жителей.
Стать алматинцем за 120 минут
Стать алматинцем за 120 минут
Стать алматинцем за 120 минут
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Гостиница «Казахстан». Первый небоскрёб в азиатской части СССР по-прежнему готов к сейсмическим ударам в 10 баллов. Выясним, в чём секрет легендарного проекта советского модернизма.

Канатная дорога на холм «Кок-Тобе»: самая высокая телебашня мира и памятник Beatles (по вашему желанию и с поправкой на метеоусловия). С фруктовой горы, на высоте 1130 м, открывается лучшая панорама города. Время от времени холм стремится сползти вниз и обрушиться на южную столицу. Горожане — против.

Памятник Виктору Цою. Стоит, как живой. Всеобщая любовь к музыканту не помешала однажды снести его фигуру трактором. Выясним, как это вышло.

Свято-Вознесенский кафедральный собор. Одно из самых высоких в мире деревянных зданий. И одновременно — первая в стране… радиостанция! На месте обсудим, зачем священнослужители храма пытались вырыть подземный ход в Китай.

Зелёный базар. Гастрономический хаб №1 со времён Великого Шёлкового пути. Здесь баурсаки, курт, казы, карта, шужук, жал, жая, сур-ет, карта и кабырга перестанут быть для вас непереводимой игрой слов. Помимо артефактов аутентичной казахской кухни, на базаре найдутся и несъедобные сувениры — от одежды до антиквариата.

А также вы увидите парк имени 28 героев-панфиловцев, дом правительства Казахской ССР, театр оперы и балета, памятник Абаю, Дворец Республики, мозаики гостиницы «Алматы», дом Брежнева и улицу Панфилова.

Вы узнаете:

  • Как скоро силы природы сотрут город с лица земли в очередной раз
  • Как самый высокий в мире христианский собор из дерева был превращён в радиостанцию
  • Прославил ли Борат свою «родину» или опорочил
  • Какой из архитектурных памятников советского модернизма послужил киноэкраном для демонстрации непристойного кино для взрослых
  • Как голубиный помёт едва не привёл к катастрофе в главном оперном театре страны
  • Какую тактику ведения переговоров использовать при покупке верблюжьего молока

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям от 7 лет
  • По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы
  • Понедельник — нерабочий день Зелёного базара, посетить эту локацию не удастся
  • При подтверждении подъёма на холм Кок-Тобе (по желанию) дополнительно оплачиваются официальные билеты на канатную дорогу — 5000 тенге/чел. (около 1000 руб.), включая оплату билета за гида
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у гостиницы «Казахстан»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
4 фев 2024
Great experience! Definitely recommend. The tour guide was amazing!

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