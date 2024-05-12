Н Надежда В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул Экскурсия супер! Всем рекомендуем. Организация отличная. Приём великолепный! Впечатления прекрасные! Всё было просто здорово!!

П Павел Симфония чувств Алматы Экскурсию заказывал в День Рождения девушки, поэтому долго изучал экскурсии на сайте. Не прогадал, классно провели время. Гид внимательная - узнав про ДР предложила помощь с бронью ресторана и заказом цветов.

Л Лариса Симфония чувств Алматы Мы не первый раз в Алматы, поэтому искали что-то необычное, т. к. главные достопримечательности мы уже видели. Очень интересный подход знакомить с городом через ощущения запахов и вкусов, нам запомнилось! Застали цветение тюльпанов, сирени, яблонь – красота.

К Кристина Неформальный Алматы Душевно прогулялись с подругой по аутентичным местам, которые сами бы не нашли. Уютные уголки хорошо передают творческий дух города. Спасибо Алисе за яркие впечатления от Алматы.

Н Никита Неформальный Алматы В поездках всегда интереснее места, куда ходят местные, а не туристы. Прониклись атмосферой города. Больше всего запомнился магазин "Букинист" с запахом старых книг.

В Викторина В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул Отличная ознакомительная и очень познавательная экскурсия, где рассказали про быт, показали конное шоу, вкусно покормили! Детям и взрослым очень понравилось! Мы попробовали кумыс, покатались на лошадях и постреляли из лука.

Т Татьяна Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах Удобный трансфер до места. Красивые горы. Приятно общались с экскурсоводом. Экскурсовод легко подстраивается под интересы слушателей. Лошади спокойные и неторопливые. Поездка на лошадях совсем детская. Бояться нечего.