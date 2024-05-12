Почувствовать себя местным – экскурсии в Алматы

Найдено 5 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Алматы, цены от 7 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неформальный Алматы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Неформальный Алматы: живописные уголки и творческий дух
Почувствуйте теплоту и свободу на прогулке по уникальным местам Алматы, в компании знающего гида
Начало: У кафе Del papa
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 000 за всё до 4 чел.
Симфония чувств Алматы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Симфония чувств Алматы: стрит-арт, музыка и вкусы
Индивидуальная экскурсия по Алматы, где вы увидите стрит-арт, услышите местную музыку, ощутите ароматы гор и степей, попробуете казахские деликатесы
Начало: В кофейне в центре города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 500 за всё до 4 чел.
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул Алматы
Почувствуйте себя частью кочевого племени, узнайте традиции и культуру, научитесь готовить национальные блюда и многое другое
Начало: От указанного вами адреса
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
12 000 за человека
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Взглянуть на горные ущелья из седла, послушать тюркские сказанья и отведать загадочные курт и жент
Начало: у гостиницы Novotel Almaty City Center
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
24 000 за всё до 6 чел.
Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
Индивидуальная
2 часа
Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
Научиться печь румяные и воздушные казахские пончики
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
20 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    12 мая 2024
    В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
    Экскурсия супер! Всем рекомендуем. Организация отличная. Приём великолепный! Впечатления прекрасные! Всё было просто здорово!!
  • П
    Павел
    3 мая 2024
    Симфония чувств Алматы
    Экскурсию заказывал в День Рождения девушки, поэтому долго изучал экскурсии на сайте. Не прогадал, классно провели время. Гид внимательная - узнав про ДР предложила помощь с бронью ресторана и заказом цветов.
  • Л
    Лариса
    30 апреля 2024
    Симфония чувств Алматы
    Мы не первый раз в Алматы, поэтому искали что-то необычное, т. к. главные достопримечательности мы уже видели. Очень интересный подход знакомить с городом через ощущения запахов и вкусов, нам запомнилось! Застали цветение тюльпанов, сирени, яблонь – красота.
    Мы не первый раз в Алматы, поэтому искали что-то необычное, т. к. главные достопримечательности мы ужеМы не первый раз в Алматы, поэтому искали что-то необычное, т. к. главные достопримечательности мы уже
  • К
    Кристина
    5 марта 2024
    Неформальный Алматы
    Душевно прогулялись с подругой по аутентичным местам, которые сами бы не нашли. Уютные уголки хорошо передают творческий дух города. Спасибо Алисе за яркие впечатления от Алматы.
  • Н
    Никита
    7 февраля 2024
    Неформальный Алматы
    В поездках всегда интереснее места, куда ходят местные, а не туристы. Прониклись атмосферой города. Больше всего запомнился магазин "Букинист" с запахом старых книг.
    В поездках всегда интереснее места, куда ходят местные, а не туристы. Прониклись атмосферой города. Больше всегоВ поездках всегда интереснее места, куда ходят местные, а не туристы. Прониклись атмосферой города. Больше всего
  • В
    Викторина
    7 января 2024
    В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
    Отличная ознакомительная и очень познавательная экскурсия, где рассказали про быт, показали конное шоу, вкусно покормили! Детям и взрослым очень понравилось! Мы попробовали кумыс, покатались на лошадях и постреляли из лука.
    Отличная ознакомительная и очень познавательная экскурсия, где рассказали про быт, показали конное шоу, вкусно покормили! ДетямОтличная ознакомительная и очень познавательная экскурсия, где рассказали про быт, показали конное шоу, вкусно покормили! Детям
  • Т
    Татьяна
    4 декабря 2023
    Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
    Удобный трансфер до места. Красивые горы. Приятно общались с экскурсоводом. Экскурсовод легко подстраивается под интересы слушателей. Лошади спокойные и неторопливые. Поездка на лошадях совсем детская. Бояться нечего.
  • М
    Марина
    14 августа 2023
    В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
    Замечательная экскурсия. Понятно, что это шоу для туристов, но мы ведь и не ожидаем попасть в реальную деревню. Много говорили
    читать дальше

    про традиции. Мне кажется, это очень важно. Отдельное спасибо организатору Алие. Забрали на экскурсию с места проживания и туда же привезли обратно. Для туриста, не очень разбирающегося в городе, это важно. Были на связи. Асхат очень вежлив и эрудирован.

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Почувствовать себя местным»

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Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
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