1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Неформальный Алматы: живописные уголки и творческий дух
Почувствуйте теплоту и свободу на прогулке по уникальным местам Алматы, в компании знающего гида
Начало: У кафе Del papa
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Симфония чувств Алматы: стрит-арт, музыка и вкусы
Индивидуальная экскурсия по Алматы, где вы увидите стрит-арт, услышите местную музыку, ощутите ароматы гор и степей, попробуете казахские деликатесы
Начало: В кофейне в центре города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул Алматы
Почувствуйте себя частью кочевого племени, узнайте традиции и культуру, научитесь готовить национальные блюда и многое другое
Начало: От указанного вами адреса
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
12 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Взглянуть на горные ущелья из седла, послушать тюркские сказанья и отведать загадочные курт и жент
Начало: у гостиницы Novotel Almaty City Center
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
Научиться печь румяные и воздушные казахские пончики
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда12 мая 2024Экскурсия супер! Всем рекомендуем. Организация отличная. Приём великолепный! Впечатления прекрасные! Всё было просто здорово!!
- ППавел3 мая 2024Экскурсию заказывал в День Рождения девушки, поэтому долго изучал экскурсии на сайте. Не прогадал, классно провели время. Гид внимательная - узнав про ДР предложила помощь с бронью ресторана и заказом цветов.
- ЛЛариса30 апреля 2024Мы не первый раз в Алматы, поэтому искали что-то необычное, т. к. главные достопримечательности мы уже видели. Очень интересный подход знакомить с городом через ощущения запахов и вкусов, нам запомнилось! Застали цветение тюльпанов, сирени, яблонь – красота.
- ККристина5 марта 2024Душевно прогулялись с подругой по аутентичным местам, которые сами бы не нашли. Уютные уголки хорошо передают творческий дух города. Спасибо Алисе за яркие впечатления от Алматы.
- ННикита7 февраля 2024В поездках всегда интереснее места, куда ходят местные, а не туристы. Прониклись атмосферой города. Больше всего запомнился магазин "Букинист" с запахом старых книг.
- ВВикторина7 января 2024Отличная ознакомительная и очень познавательная экскурсия, где рассказали про быт, показали конное шоу, вкусно покормили! Детям и взрослым очень понравилось! Мы попробовали кумыс, покатались на лошадях и постреляли из лука.
- ТТатьяна4 декабря 2023Удобный трансфер до места. Красивые горы. Приятно общались с экскурсоводом. Экскурсовод легко подстраивается под интересы слушателей. Лошади спокойные и неторопливые. Поездка на лошадях совсем детская. Бояться нечего.
- ММарина14 августа 2023Замечательная экскурсия. Понятно, что это шоу для туристов, но мы ведь и не ожидаем попасть в реальную деревню. Много говорили
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Почувствовать себя местным»
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