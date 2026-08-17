Тысячи наскальных рисунков, возраст которых исчисляется тысячелетиями, расскажут о жизни, верованиях и обрядах древних племён.
Вы отправитесь в археологический комплекс Танбалы, включённый в список ЮНЕСКО, а местные гиды помогут «прочитать» один из самых загадочных памятников Казахстана.
Вы отправитесь в археологический комплекс Танбалы, включённый в список ЮНЕСКО, а местные гиды помогут «прочитать» один из самых загадочных памятников Казахстана.
Описание экскурсии
07:00 — выезд из Алматы
10:00 — прибытие в урочище Танбалы
Вы посетите археологический памятник, где сохранилось более 3000 петроглифов эпохи бронзы и раннего железного века.
10:00–13:30 — экскурсия по комплексу с местными гидами
Гиды покажут самые интересные и хорошо сохранившиеся изображения, расскажут об истории открытия Танбалы и объяснят, почему комплекс включён в список ЮНЕСКО. Вместе вы попробуете «прочитать» древние рисунки, узнаете, что означают сцены охоты и жертвоприношений, кто изображён в знаменитых солнечноголовых фигурах и почему именно здесь возникло святилище древних племён
13:30 — свободное время
14:00 — выезд в Алматы
16:30 — ориентировочное прибытие в город
Организационные детали
- Оставшаяся часть оплаты вносится за 48 часов до начала программы. Информацию по доступным способам оплаты отправим после бронирования
- В стоимость входят: трансфер от отеля, входные билеты и экосборы
- Дополнительно оплачивается трансфер из аэропорта или горных районов — уточняйте у организатора
- По желанию можно взять перекус или остановиться в придорожном кафе
- Время выезда можно изменить по согласованию
- С вами будет водитель-проводник из нашей команды и местные гиды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 43% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 8042 туристов
Я представляю агентство джип-путешествий по Казахстану и Кыргызстану. В нашей команде сертифицированные гиды, опытные водители и просто душевные люди. Будем рады в комфортной и дружелюбной атмосфере показать местные красоты!
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