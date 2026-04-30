Большое Алматинское озеро, водопад Аюсай, горячие источники - из Алматы

На один день сбежать в горы и оказаться на высоте 2511 метров
В этом путешествии вы прикоснётесь к ключевым природным локациям Алматы, преодолеете 15 километров пути — и станете частью Тянь-Шанских гор. По дороге я расскажу о жизни казахстанцев и поделюсь интересными фактами из истории Казахстана. Вы узнаете, как формировался этот ландшафт, а по желанию искупаетесь в термах.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля

Мы выезжаем в сторону Алма-Арасана. По пути проедем основные достопримечательности города, я расскажу об Алматы.

9:00 — подъём к источникам по оборудованной тропе вдоль горной речки

9:30 — горячие источники Алма-Арасан

Здесь можно отдохнуть и бесплатно искупаться.

10:00 — возвращение к машине

10:30 — Аюсай, скульптуры «Три медведя»

Короткая остановка для фото (около 15 мин).

11:00 — водопад Аюсай

Прогулка к водопаду и перекус в кафе по желанию.

11:30 — экопост и начало похода к Большому Алматинскому озеру

Путь в одну сторону занимает 2–3 ч, спуск — около 2 ч. По дороге расскажу, как после землетрясения образовалось озеро и где проходит пограничная зона с Кыргызстаном.

15:00 — Большое Алматинское озеро (около 30 мин)
Прогулка вдоль берега, пикник, фото. Насладимся чаем и шоколадом «Казахстан».

17:00–18:00 — выезд и возвращение в отель

Организационные детали

  • Все расходы на транспорт до экопоста и экосборы включены в стоимость программы
  • Обязательно возьмите с собой паспорт, так как мы дойдём до пограничной зоны с Кыргызстаном
  • Уровень сложности — средний. Перепад высот: от 980 до 2540 м над уровнем моря. Дистанция к БАО — 15 км. Маршрут подходит для подготовленных взрослых и детей с 12 лет
  • Погода в горах переменчивая, оденьтесь потеплее: тёплые штаны (кальсоны), тёплая кофта, головной убор, перчатки (варежки), солнцезащитные очки, тёплые ботинки

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дау
Дау — ваш гид в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 381 туриста
Я люблю Алматы, хорошее настроение и гостей города. Покажу вам лучшие места в Алматы и окрестностях!

Отзывы и рейтинг

П
Бодро, весело и вкусно!
