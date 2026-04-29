Мы встретим вас в аэропорту и без спешки доставим в горы на удобном автомобиле, который адаптирован для перевозки лыж и сноубордов. Вам не нужно беспокоиться о такси, пересадках или сохранности снаряжения — всё продумано заранее.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Организационные детали
Что указать при бронировании
- номер рейса
- время прилёта
- количество пассажиров
- наличие и количество горнолыжного снаряжения
- пункт назначения (Медео или гостиница)
Встреча в аэропорту
- Водитель из нашей команды встретит вас в зоне прилёта
- Рейс отслеживается. Бесплатное ожидание при задержке рейса — до 1 часа
- Дальнейшее ожидание оплачивается дополнительно по договорённости
Транспорт
- В зависимости от количества пассажиров предоставляется внедорожник, минивэн или микроавтобус
- Все автомобили комфортабельные, в отличном техническом состоянии, подходят для зимних горных дорог и перевозки лыж, сноубордов и багажа
Вместимость
- внедорожник — до 3–4 человек
- минивэн — до 5–6 человек (детали уточняйте в переписке)
- микроавтобус — до 7–14 человек (детали уточняйте в переписке)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 2609 туристов
Я сертифицированный гид и фотограф с большим опытом. Путешествия — моя настоящая страсть, а Алматы и его окрестности — место, которым я искренне горжусь и хочу делиться с гостями. Участвовала в
Похожие экскурсии на «Трансфер в горы: аэропорт Алматы - Медео»
Индивидуальная
до 6 чел.
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алматы
Подняться на высоту 3200 метров, увидеть ледники и пощекотать нервы на горной тропе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
29 500 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
На Медео, Чимбулак и Кок-Тобе - на электромобиле из Алматы
Посетить лучшие видовые локации, полюбоваться городом с высоты и подышать горным воздухом
Сегодня в 06:30
1 мая в 19:30
13 205 ₽
13 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
209 000 ₸ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Из аэропорта в Алматы: трансфер с гидом
Индивидуальный трансфер из аэропорта Алматы с гидом: комфорт и увлекательные рассказы о городе
Начало: В аэропорту Алматы
Завтра в 00:00
1 мая в 00:00
от 6660 ₽
7400 ₽ за всё до 10 чел.
от 3599 ₽ за 1–3 человек или 900 ₽ за человека, если вас больше