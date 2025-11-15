В 8:00 встретим вас в аэропорту или у отеля и поедем на озеро Каинды. По пути остановимся, чтобы позавтракать. Прибудем на место в 12:00, после чего прогуляемся в окрестностях. При желании вы сможете прокатиться у водоёма верхом или пройтись пешком. В 15:00 переедем к озеру Кольсай, где пообедаем. Здесь можно поплавать на лодке по водоёму или устроить конную прогулку до пещеры.

В 19:00 заселимся в гостевой дом на берегу озера.