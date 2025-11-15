Мои заказы

Индивидуальный тур по чудесам Казахстана: озёра Каинды и Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны

Побывать в удивительном Лунном каньоне, отдохнуть вдали от города и насладиться пейзажами
Приглашаем забыть на 2 дня о делах и заботах и сменить привычные городские джунгли на завораживающие виды Алматинской области.

Вы увидите озеро Каинды, из которого высятся стволы деревьев — настоящий затонувший
лес! Полюбуетесь отражением горных вершин в лазури Кольсая. А ещё прогуляетесь по инопланетным каньонам, гадая, на что похожи их причудливые скальные громады. При желании вы сможете прокатиться верхом или поплавать по водоёму на лодке.

Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Время на локациях может меняться и зависеть от темпа движения группы. Это координирует водитель-гид в процессе поездки.

Программа тура по дням

1 день

Озёра Каинды и Кольсай

В 8:00 встретим вас в аэропорту или у отеля и поедем на озеро Каинды. По пути остановимся, чтобы позавтракать. Прибудем на место в 12:00, после чего прогуляемся в окрестностях. При желании вы сможете прокатиться у водоёма верхом или пройтись пешком. В 15:00 переедем к озеру Кольсай, где пообедаем. Здесь можно поплавать на лодке по водоёму или устроить конную прогулку до пещеры.

В 19:00 заселимся в гостевой дом на берегу озера.

2 день

Чарынский, Чёрный и Лунный каньоны

В 8:00 отправимся в путь. Сегодня посетим Чарынский, Чёрный и Лунный каньоны. Будем гулять среди инопланетных пейзажей, любоваться причудливыми скальными образованиями и делать эффектные снимки. В 17:30 поедем в Алматы и прибудем в город в 19:30-20:00.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер по маршруту, включая из/в аэропорт
  • Услуги гида-водителя
  • Экологический сбор
Что не входит в цену
  • Билеты до Алматы и обратно
  • Питание
  • Развлечения по желанию (катание верхом, прогулка на лодке)
  • Тур доступен для бронирования в любой день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, встретим вас в аэропорту или заберём из отеля, 8:00
Завершение: Алматы, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 6752 туристов
Привет! Меня зовут Антон. Я представляю агентство джип-путешествий по Казахстану и Кыргызстану. В нашей команде сертифицированные гиды, опытные водители и просто душевные люди. Будем рады в комфортной и дружелюбной атмосфере показать местные красоты!
Тур входит в следующие категории Алматы

