Выезжаем из Алматы на север по скоростной трассе. Первая остановка состоится после часа пути, чтобы насладиться видами реки Или, плотины Капчагайской гидроэлектростанции и одного из крупнейших водохранилищ Казахстана. Свернём к востоку и направимся в горы, где предстоит пересечь перевал Алтын-Эмель на высоте 1711 метров. На тюркских языках это название переводится как «Золотое седло»; по легенде, его дал Чингисхан во времена прохождения через горы Джунгарии.

Днём — прибытие в национальный парк «Алтын-Эмель», офис которого находится в селе Басши. Здесь оформляются документы для посещения парка, после чего запланирована прогулка к знаменитому Поющему бархану — песчаной дюне длиной около 1,5 километров и высотой около 150 метров. Подъём на бархан открывает виды на долину реки Или и окружающие горы, а также позволяет узнать, каким образом дюна издаёт свой знаменитый звук — доступный каждому, но требующий небольших действий.

Ближе к закату — возвращение в Басши для ужина с блюдами казахской национальной кухни и размещения на ночлег в комфортабельных номерах со всеми удобствами.