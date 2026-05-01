Красоты Семиречья: все знаковые локации и лучшие места для фото в мини-группе на джипе

Полюбоваться озёрами Кольсай и Каинды, увидеть цветные горы Алтын-Эмеля и посетить Чарынский каньон
Семиречье, или Жетысу, расположено на юго-востоке Казахстана, от границ с Кыргызстаном и Китаем вглубь страны.

В ходе путешествия вы увидите вечные снега вершин Заилийского и Джунгарского Алатау, жаркие степи Прибалхашья, разноцветные
и белоснежные горные скалы, а также озёра.

И каждый уголок мы запечатлим на фото! Маршрут включает 1500 километров современных трасс и грунтовок в национальных парках, подъёмы на перевалы и спуски в глубокие ущелья.

Осмотрим водоёмы, сформированные природными катастрофами, и необычные рукотворные достопримечательности.

На протяжении всего пути пейзажи будут сменять друг друга, создавая у вас целостное представление о богатстве ландшафтов региона.

Описание тура

Организационные детали

Во время прогулок рекомендуется пользоваться солнцезащитным кремом.

Программа тура по дням

1 день

Перевал Алтын-Эмель и Поющий бархан

Выезжаем из Алматы на север по скоростной трассе. Первая остановка состоится после часа пути, чтобы насладиться видами реки Или, плотины Капчагайской гидроэлектростанции и одного из крупнейших водохранилищ Казахстана. Свернём к востоку и направимся в горы, где предстоит пересечь перевал Алтын-Эмель на высоте 1711 метров. На тюркских языках это название переводится как «Золотое седло»; по легенде, его дал Чингисхан во времена прохождения через горы Джунгарии.

Днём — прибытие в национальный парк «Алтын-Эмель», офис которого находится в селе Басши. Здесь оформляются документы для посещения парка, после чего запланирована прогулка к знаменитому Поющему бархану — песчаной дюне длиной около 1,5 километров и высотой около 150 метров. Подъём на бархан открывает виды на долину реки Или и окружающие горы, а также позволяет узнать, каким образом дюна издаёт свой знаменитый звук — доступный каждому, но требующий небольших действий.

Ближе к закату — возвращение в Басши для ужина с блюдами казахской национальной кухни и размещения на ночлег в комфортабельных номерах со всеми удобствами.

2 день

Белые и цветные горы Алтын-Эмеля, урочище Косбастау

После завтрака выезжаем из Басши и углубимся в сердце национального парка «Алтын-Эмель». В программе: посещение белых гор Актау и цветных гор Катутау, где запланированы прогулки по пешеходным тропам и изучение этих причудливых творений природы, когда-то бывших дном древнего океана Тетис. Для любителей фотографии предусмотрено достаточно времени для съёмки необычных ракурсов, остальные смогут наслаждаться прогулками среди древних ландшафтов.

Посещение урочища Косбастау включает знакомство с 700-летней ивой и тёплым минеральным источником. После выезда из национального парка запланирован обед в Басши, затем путь продолжается в Жаркент — город на Великом шёлковом пути. По дороге предусмотрена остановка у древнего священного дерева Аулие-Агаш. День завершается ужином в местном кафе, где готовят лучший в Казахстане лагман.

3 день

Жаркент и Кольсайские озёра

Осмотр Жаркента начинается с православной церкви Ильи Пророка, построенной в конце 19 века из тянь-шаньской ели. Следующий объект — Жаркентская мечеть, функционирующая около полувека как музей. Сооружение уникально соединяет исламские традиции Центральной Азии и буддийскую архитектуру Китая, что делает его настоящим чудом архитектуры, достойным личного посещения.

Далее путь ведёт к бывшему образцовому колхозу имени 40 лет Октября, ныне селу имени Николая Головацкого, где увидим быт советского поселения полувековой давности. По окончании осмотра — движение к национальному парку «Кольсайские озёра» через Чёрный каньон, прибытие в самый фотогеничный момент дня, незадолго до заката. Размещение на ночлег в гостевом доме села Саты с домашним ужином.

4 день

Озёра Кольсай и Каинды

День посвящён горам Заилийского Алатау и живописным озёрам Кольсай и Каинды, расположенным почти в 300 километрах от Алматы. Система Кольсай состоит из 3 водоёмов на высотах от 1000 до 2500 метров над уровнем моря. Подъём на машине к первому озеру позволит пройтись по прогулочным тропам, а по зеркальной глади можно кататься на лодках и катамаранах. К озеру Кольсай-2 ведёт обустроенная тропа, к Кольсай-3 доступ возможен только с ночёвкой в палатке и разрешением пограничников.

Озеро Каинды — водоём с неподвижными елями, растущими из-под воды. Оно образовалось после мощных землетрясений начала 20 века, в результате чего обрушившиеся горные склоны создали котловины, которые заполнились водой. Стволы деревьев со дна озера напоминают о недавнем формировании этих ландшафтов.

5 день

Чарынский каньон и возвращение в Алматы

Посещение Чарынского каньона начинается с участка Лунного каньона, малолюдного и удалённого, с инопланетными пейзажами. После прогулки и фотосессий — возвращение к Долине замков, где 3-километровая тропа ведёт к реке Чарын и возвышающимся скальным образованиям. По завершении осмотра — возвращение в Алматы с остановкой в селе Байсеит для ужина в кафе, известном шашлыками.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник48 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, ужины (кроме 2-го и 5-го дней), питьевая вода (1,5 литра на человека в день)
  • Трансфер из/до Алматы
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Профессиональные фото на память
Что не входит в цену
  • Перелёт до Алматы и обратно
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение (при возможности)
  • Катание на лошадях, велосипедах, лодках и т. д
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, точное место - по договорённости, 9:00
Завершение: Алматы, точное место - по договорённости, 22:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 4 туристов
Я путешествую самостоятельно почти 20 лет. За плечами — 60 стран мира, и впереди ещё много неизведанного. Организовал и провёл десятки туров. Многие из путешественников стали моими друзьями, ведь отправиться
в дорогу душевной компанией проще, чем ехать в одиночку. Ежегодно я открываю для своих попутчиков новые места. Мои маршруты чётко продуманы, интересны и безопасны. В совместной поездке я возьму на себя все организационные вопросы, бронь отелей, общение с местными и вождение машины. Если нужно, я помогу вам подобрать и купить билеты. Просто прилетайте в тот город, откуда начинается наш тур, — и начнётся путешествие! Жизнь коротка и скучна, если провести её на диване у телевизора. Только в дороге жизнь будет долгой и насыщенной. И только от вас зависит, что вы выберете.

