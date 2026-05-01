В ходе путешествия вы увидите вечные снега вершин Заилийского и Джунгарского Алатау, жаркие степи Прибалхашья, разноцветные
Описание тура
Организационные детали
Во время прогулок рекомендуется пользоваться солнцезащитным кремом.
Программа тура по дням
Перевал Алтын-Эмель и Поющий бархан
Выезжаем из Алматы на север по скоростной трассе. Первая остановка состоится после часа пути, чтобы насладиться видами реки Или, плотины Капчагайской гидроэлектростанции и одного из крупнейших водохранилищ Казахстана. Свернём к востоку и направимся в горы, где предстоит пересечь перевал Алтын-Эмель на высоте 1711 метров. На тюркских языках это название переводится как «Золотое седло»; по легенде, его дал Чингисхан во времена прохождения через горы Джунгарии.
Днём — прибытие в национальный парк «Алтын-Эмель», офис которого находится в селе Басши. Здесь оформляются документы для посещения парка, после чего запланирована прогулка к знаменитому Поющему бархану — песчаной дюне длиной около 1,5 километров и высотой около 150 метров. Подъём на бархан открывает виды на долину реки Или и окружающие горы, а также позволяет узнать, каким образом дюна издаёт свой знаменитый звук — доступный каждому, но требующий небольших действий.
Ближе к закату — возвращение в Басши для ужина с блюдами казахской национальной кухни и размещения на ночлег в комфортабельных номерах со всеми удобствами.
Белые и цветные горы Алтын-Эмеля, урочище Косбастау
После завтрака выезжаем из Басши и углубимся в сердце национального парка «Алтын-Эмель». В программе: посещение белых гор Актау и цветных гор Катутау, где запланированы прогулки по пешеходным тропам и изучение этих причудливых творений природы, когда-то бывших дном древнего океана Тетис. Для любителей фотографии предусмотрено достаточно времени для съёмки необычных ракурсов, остальные смогут наслаждаться прогулками среди древних ландшафтов.
Посещение урочища Косбастау включает знакомство с 700-летней ивой и тёплым минеральным источником. После выезда из национального парка запланирован обед в Басши, затем путь продолжается в Жаркент — город на Великом шёлковом пути. По дороге предусмотрена остановка у древнего священного дерева Аулие-Агаш. День завершается ужином в местном кафе, где готовят лучший в Казахстане лагман.
Жаркент и Кольсайские озёра
Осмотр Жаркента начинается с православной церкви Ильи Пророка, построенной в конце 19 века из тянь-шаньской ели. Следующий объект — Жаркентская мечеть, функционирующая около полувека как музей. Сооружение уникально соединяет исламские традиции Центральной Азии и буддийскую архитектуру Китая, что делает его настоящим чудом архитектуры, достойным личного посещения.
Далее путь ведёт к бывшему образцовому колхозу имени 40 лет Октября, ныне селу имени Николая Головацкого, где увидим быт советского поселения полувековой давности. По окончании осмотра — движение к национальному парку «Кольсайские озёра» через Чёрный каньон, прибытие в самый фотогеничный момент дня, незадолго до заката. Размещение на ночлег в гостевом доме села Саты с домашним ужином.
Озёра Кольсай и Каинды
День посвящён горам Заилийского Алатау и живописным озёрам Кольсай и Каинды, расположенным почти в 300 километрах от Алматы. Система Кольсай состоит из 3 водоёмов на высотах от 1000 до 2500 метров над уровнем моря. Подъём на машине к первому озеру позволит пройтись по прогулочным тропам, а по зеркальной глади можно кататься на лодках и катамаранах. К озеру Кольсай-2 ведёт обустроенная тропа, к Кольсай-3 доступ возможен только с ночёвкой в палатке и разрешением пограничников.
Озеро Каинды — водоём с неподвижными елями, растущими из-под воды. Оно образовалось после мощных землетрясений начала 20 века, в результате чего обрушившиеся горные склоны создали котловины, которые заполнились водой. Стволы деревьев со дна озера напоминают о недавнем формировании этих ландшафтов.
Чарынский каньон и возвращение в Алматы
Посещение Чарынского каньона начинается с участка Лунного каньона, малолюдного и удалённого, с инопланетными пейзажами. После прогулки и фотосессий — возвращение к Долине замков, где 3-километровая тропа ведёт к реке Чарын и возвышающимся скальным образованиям. По завершении осмотра — возвращение в Алматы с остановкой в селе Байсеит для ужина в кафе, известном шашлыками.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|48 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, ужины (кроме 2-го и 5-го дней), питьевая вода (1,5 литра на человека в день)
- Трансфер из/до Алматы
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Профессиональные фото на память
Что не входит в цену
- Перелёт до Алматы и обратно
- Остальное питание
- 1-местное размещение (при возможности)
- Катание на лошадях, велосипедах, лодках и т. д