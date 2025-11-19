Когда солнце садится, Астана преображается — и огни загораются один за другим.
Мы устроим прогулку по самым красивым вечерним локациям столицы: вы сделаете фото в атмосферных местах, попробуете чай в традиционном ресторане, почувствуете дыхание современного города. А ещё услышите истории о жизни, традициях и людях, о культуре и обычаях.
Описание экскурсии
Байтерек — сердца столицы, где чувствуется магия ночных огней и открывается завораживающая панорама сияющего города.
Триумфальная арка «Мангелик ел» — символ единства и гордости Казахстана, в вечерней подсветке выглядит особенно торжественно.
Республиканская мечеть — одна из крупнейших и современных мечетей мира с изящными минаретами.
Ботанический сад — настоящий зелёный оазис в центре столицы.
Чайная церемония в традиционном ресторане — вы согреетесь, отдохнёте и насладиться атмосферой восточного гостеприимства.
Площадь Независимости, где можно увидеть, как в архитектуре отражается история современной Астаны.
Атырауский мост — место, откуда открывается завораживающий вид на реку Есиль и старый район в отблесках фонарей.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле
- На каждой локации мы делаем остановки по 15 мин, все локации осматриваем снаружи
- Чай включён в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наз — ваша команда гидов в Астане
Провели экскурсии для 592 туристов
Вместе с коллегами мы не просто покажем вам Казахстан, мы поможем почувствовать его душу. Каждое место — не только интересная локация, а часть большой живой истории, которую с любовью рассказываем
Входит в следующие категории Астаны
