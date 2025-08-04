Индивидуальная
до 10 чел.
Астана для гурманов
Оценить изысканные вина современного Казахстана и отведать старинные блюда Великой степи
Начало: На ул. Сыганак
Сегодня в 21:00
21 сен в 15:00
3250 ₽ за всё до 10 чел.
-
15%
Групповая
В трендеБоровое: зелёное сердце Казахстана
Из Астаны - в оазис невероятной природы посреди казахстанской степи
Начало: У мечети Хазрет Султан
Расписание: в субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
20 сен в 06:00
5100 ₽
6000 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Вечерняя Астана глазами местных жителей
Увидеть столицу такой, какой её знают и любят сами астанчане
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
20 сен в 18:00
2650 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ББелла4 августа 2025Астана для гурмановДата посещения: 4 августа 2025Интересно было познакомиться с местными винами и блюдами. Дана подробно рассказала где и как изготавливают, историю казахского народа через национальную кухню, предложила для дегустации колоритные блюда. Все было вкусно, пьяно и полезно. Спасибо!
- ЗЗухра28 июля 2025Боровое: зелёное сердце КазахстанаДата посещения: 23 июля 2025Добрый день! Я приехала из Башкирии на свадьбу родственников и мне очень захотелось увидеть вашу жемчужину- Боровое! Мне очень понравилось:
- ССергей22 августа 2025Болнур и Назарке - отличные гиды. С ними было очень интересно и весело. Не понравилось то, что экскурсия была на двух языках (казахский и русский) - в описании об этом не слова. И казахам явно рассказывали гораздо больше, чем русским.
- ММаксим21 августа 2025Экскурсия очень понравилась - мы посетили очень красивые природные места, немного приобщились к местной культуре за обедом, попробовав вкусный плов
- ННаталья19 августа 2025Благодарим Дану за чудесную экскурсию в мир кухни кочевых народов Азии. Началось все с дегустации местных вин. Узнали много нового
- ООльга17 августа 2025Все понравилось!
- ММадина17 августа 2025Благодарим за интересную экскурсию в Боровое Кана, Балнур, Делю и Айдану.
Ребята на позитиве провели целый день, стараясь найти подход к каждому гостю.
А в ходе поездки еще делали профессиональные фото на всех локациях.
Было очень круто.
- ААнна14 августа 2025Профессиональный высокообразованный профессиональный гид смогла за экскурсию влюбить в Астану. Мы в восторге!
- ММария12 августа 2025Экскурсия оставила самые яркие впечатления. Нам очень не повезло с погодой, целый день был дождь стеной, поэтому на гору мы
- ГГалия12 августа 2025Выбрали экскурсию в Боровое, т. к. давно мечтала увидеть это живописное, созданное природой место. Сразу скажу, что в полном восторге
- ААлексей11 августа 2025Замечательная экскурсия! Сначала отвезли на мараловую ферму, где можно было покормить этих прекрасных животных. После этого было множество потрясающих видов
- ЕЕкатерина11 августа 2025Мы приехали из Петербурга в Астану в гости и решили на один день сьездить в Боровое,нам очень много рассказывали про
- РРодион10 августа 2025Отличная экскурсия, очень насыщенная и интересная. Имейте в виду, что реальное время возвращения в Астану - около 21 часа.
- ААлександр9 августа 2025Все прошло отлично! Экскурсовод Балнур рассказывала интересные факты о достопримечательностях, всегда заряжала всех энергией. Рекомендую
- ААльбина8 августа 2025Экскурсия очень насыщенная, молодые ребята гиды очень душевные и открытые, заботливые. Было активно, весело и вкусно! Еще и фото сделали на память 👍🏻
- DDMITRY4 августа 2025Очень познавательная и интересная экскурсия
Дегустация прошла также на высшем уровне мы узнали много интересного и мы все остались очень довольны
- ЕЕлизавета3 августа 2025Потрясающие виды заслуженно названы зеленым сердцем Казахстана. Дорога прошла легко в хорошем комфортабельном автобусе в компании опытных и очень харизматичных
- ААлександра2 августа 2025Однозначно рекомендую😍 ребята молодые, позитивные, укажут, подскажут, помогут🔝🔝🔝много танцев и песен растопили мою хладнокровную натуру. Я в восторге от поездки.
- ААнастасия31 июля 2025Всё понравилось очень, особенно местный плов 😄
- ММарат29 июля 2025Сегодня с семьей ездили на экскурсию в Боровое. Нас сопровождали два гида, очень позитивные и компетентные ребята. Балнур и Кана
