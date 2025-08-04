читать дальше

с лепёшкой и кумысом. Сделали кучу красивых фотографий. Так же нам очень повезло с гидом - Балнур, она создавала просто незабываемую приятную и позитивную атмосферу на протяжении всего тура. В тот момент, когда мы с ней прощались (она ушла чуть раньше, чтобы вернуть телефон женщине, которая забыла его в автобусе) было даже как-то грустно, что человек, создающий такую приятную атмосферу, нас покидает. Помимо этого Балнур рассказала очень много интересной информации про места, которые мы посещали и, в целом, про Казахстан и его историю. Так же она помогла нам с оплатой всяких мелочей в процессе экскурсии - у нас была банковская карта, которой почти нигде нельзя было воспользоваться и наличные рубли - она обменяла нам их на тенге. В целом, хочется отметить, что было видно - Балнур нравится ее дело, она вкладывась в свою работу на все 100%, за что хочется ее выразить ей огромную благодарность, пожелать ей успехов в ее деле и всего самого наилучшего