Романтические экскурсии по Астане

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Астане, цены от 2650 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Астана для гурманов
3 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Астана для гурманов
Оценить изысканные вина современного Казахстана и отведать старинные блюда Великой степи
Начало: На ул. Сыганак
Сегодня в 21:00
21 сен в 15:00
3250 ₽ за всё до 10 чел.
Боровое: зелёное сердце Казахстана
На автобусе
12 часов
-
15%
65 отзывов
Групповая
В тренде
Боровое: зелёное сердце Казахстана
Из Астаны - в оазис невероятной природы посреди казахстанской степи
Начало: У мечети Хазрет Султан
Расписание: в субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
20 сен в 06:00
5100 ₽6000 ₽ за человека
Вечерняя Астана глазами местных жителей
Пешая
4 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Вечерняя Астана глазами местных жителей
Увидеть столицу такой, какой её знают и любят сами астанчане
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
20 сен в 18:00
2650 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Белла
    4 августа 2025
    Астана для гурманов
    Дата посещения: 4 августа 2025
    Интересно было познакомиться с местными винами и блюдами. Дана подробно рассказала где и как изготавливают, историю казахского народа через национальную кухню, предложила для дегустации колоритные блюда. Все было вкусно, пьяно и полезно. Спасибо!
  • З
    Зухра
    28 июля 2025
    Боровое: зелёное сердце Казахстана
    Дата посещения: 23 июля 2025
    Добрый день! Я приехала из Башкирии на свадьбу родственников и мне очень захотелось увидеть вашу жемчужину- Боровое! Мне очень понравилось:
    читать дальше

    очень живописные места, чистая вода, величественные скалы...Но самое главное- все было организовано молодыми ребятами, влюбленными в свой край и в свое дело! Было очень познавательно и весело, атмосфера казахской самобытности была поддержана и вкусным обедом в национальной деревне, и зажигательными песнями и танцами на протяжении всей поездки. Нам рассказали историю Борового, показали красивые места, организовали экскурсию к местным памятникам. Экскурсия проходила на казахском и русском языках, что было очень приятно! Желаю ребятам здоровья, успехов, хороших попутчиков и новых высот!!!!

  • С
    Сергей
    22 августа 2025
    Боровое: зелёное сердце Казахстана
    Болнур и Назарке - отличные гиды. С ними было очень интересно и весело. Не понравилось то, что экскурсия была на двух языках (казахский и русский) - в описании об этом не слова. И казахам явно рассказывали гораздо больше, чем русским.
  • М
    Максим
    21 августа 2025
    Боровое: зелёное сердце Казахстана
    Экскурсия очень понравилась - мы посетили очень красивые природные места, немного приобщились к местной культуре за обедом, попробовав вкусный плов
    читать дальше

    с лепёшкой и кумысом. Сделали кучу красивых фотографий. Так же нам очень повезло с гидом - Балнур, она создавала просто незабываемую приятную и позитивную атмосферу на протяжении всего тура. В тот момент, когда мы с ней прощались (она ушла чуть раньше, чтобы вернуть телефон женщине, которая забыла его в автобусе) было даже как-то грустно, что человек, создающий такую приятную атмосферу, нас покидает. Помимо этого Балнур рассказала очень много интересной информации про места, которые мы посещали и, в целом, про Казахстан и его историю. Так же она помогла нам с оплатой всяких мелочей в процессе экскурсии - у нас была банковская карта, которой почти нигде нельзя было воспользоваться и наличные рубли - она обменяла нам их на тенге. В целом, хочется отметить, что было видно - Балнур нравится ее дело, она вкладывась в свою работу на все 100%, за что хочется ее выразить ей огромную благодарность, пожелать ей успехов в ее деле и всего самого наилучшего

  • Н
    Наталья
    19 августа 2025
    Астана для гурманов
    Благодарим Дану за чудесную экскурсию в мир кухни кочевых народов Азии. Началось все с дегустации местных вин. Узнали много нового
    читать дальше

    о виноделии в Казахстане. Затем пешком отправились в ресторан. Шли не торопясь, по дороге Дана рассказывала способах приготовления пищи кочевыми народами, о традициях приема гостей, о способах приготовления блюд. Мы задавали вопросы, Дана отвечала. Все происходило в форме беседы. Было очень интересно. Дана прекрасный рассказчик. Очень приятно было её слушать. Блюда в ресторане оказались очень вкусными. Мы даже попробовали изделия из верблюжьего молока. Нам понравилось всё. Спасибо Дана!!! И большой привет из Екатеринбурга!

  • О
    Ольга
    17 августа 2025
    Боровое: зелёное сердце Казахстана
    Все понравилось!
  • М
    Мадина
    17 августа 2025
    Боровое: зелёное сердце Казахстана
    Благодарим за интересную экскурсию в Боровое Кана, Балнур, Делю и Айдану.
    Ребята на позитиве провели целый день, стараясь найти подход к каждому гостю.
    А в ходе поездки еще делали профессиональные фото на всех локациях.
    Было очень круто.
  • А
    Анна
    14 августа 2025
    Астана для гурманов
    Профессиональный высокообразованный профессиональный гид смогла за экскурсию влюбить в Астану. Мы в восторге!
  • М
    Мария
    12 августа 2025
    Боровое: зелёное сердце Казахстана
    Экскурсия оставила самые яркие впечатления. Нам очень не повезло с погодой, целый день был дождь стеной, поэтому на гору мы
    читать дальше

    не поднимались, т. к. это небезопасно. Но, тем не менее, наша прекрасная гид Аделия показала нам все остальные локации, развлекала нас в дороге зарядкой, музыкой и викториной, отвечала на все возникающие вопросы, за что ей огромное спасибо!

  • Г
    Галия
    12 августа 2025
    Боровое: зелёное сердце Казахстана
    Выбрали экскурсию в Боровое, т. к. давно мечтала увидеть это живописное, созданное природой место. Сразу скажу, что в полном восторге
    читать дальше

    от созданных впечатлений! Организаторы экскурсии постарались, чтобы туристам было комфортно и радостно. Наши гиды Балнур и Хана сумели заразить всех энергией и хорошим настроением. Очень старались, чтобы каждому туристу, малышам и взрослым было весело и комфортно. Трёхчасовой переезд оказался совсем не утомительным и незаметным. Ну, а в Боровом уже постаралась матушка природа! Чтобы по настоящему оценить энергетику, красоту, живописность этих мест надо видеть вживую. Просто скажу: надо посетить и насладиться душой, она вас точно отблагодарит! Всем добра и мира!

  • А
    Алексей
    11 августа 2025
    Боровое: зелёное сердце Казахстана
    Замечательная экскурсия! Сначала отвезли на мараловую ферму, где можно было покормить этих прекрасных животных. После этого было множество потрясающих видов
    читать дальше

    гор и озер, включая водную прогулку по озеру Бурабай. Вкусный обед в весьма аутентичной обстановке. Гиды - просто душки. Неутомимо развлекали нас - музыка, песни, танцы, викторины. В общем истинное восточное гостеприимство, где турист - не клиент, а дорогой гость.

  • Е
    Екатерина
    11 августа 2025
    Боровое: зелёное сердце Казахстана
    Мы приехали из Петербурга в Астану в гости и решили на один день сьездить в Боровое,нам очень много рассказывали про
    читать дальше

    это прекрасное место. Мы не пожалели о поездке ни разу! Благодаря команде гидов(две девушки и парень)мы в полной мере смогли почувствовать красоту этих мест. Всю поездку в автобусе звучала весёлая музыка,гиды придумывали конкурсы,викторины,логические игры и скучать в трёхчасовой дороге от Астаны до Борового было некогда. Языковой барьер не был проблемой вообще,т. к. около нас находилась гид Солнышко и всё сразу синхронно переводила. Вообще хочу отдельно отметить Солнышко-прелестная молодая девушка,которая поможет,подскажет и ответит на любой вопрос(даже дурацкий😊)и всё это с неизменной улыбкой. Спасибо ей огромное! Ещё поездка включала посещение мараловой фермы,прекрасный обед,катание на теплоходике по озеру,посещение разных знаковых мест Борового и подъём на высокую гору🤪Здесь хочу отметить второго нашего гида-молодого человека-без него я бы с подьёмом не справилась😅Он держал меня за руку,подбадривал и помогал подняться. А после помощи мне он помогал всем маленьким деткам из нашей группы. Очень отзывчивый молодой человек! В общем,думаю,уже понятно,что я советую всем казахстанцам и гостям страны этот тур и эту туристическую кампанию.

  • Р
    Родион
    10 августа 2025
    Боровое: зелёное сердце Казахстана
    Отличная экскурсия, очень насыщенная и интересная. Имейте в виду, что реальное время возвращения в Астану - около 21 часа.
  • А
    Александр
    9 августа 2025
    Боровое: зелёное сердце Казахстана
    Все прошло отлично! Экскурсовод Балнур рассказывала интересные факты о достопримечательностях, всегда заряжала всех энергией. Рекомендую
  • А
    Альбина
    8 августа 2025
    Боровое: зелёное сердце Казахстана
    Экскурсия очень насыщенная, молодые ребята гиды очень душевные и открытые, заботливые. Было активно, весело и вкусно! Еще и фото сделали на память 👍🏻
  • D
    DMITRY
    4 августа 2025
    Астана для гурманов
    Очень познавательная и интересная экскурсия
    Дегустация прошла также на высшем уровне мы узнали много интересного и мы все остались очень довольны
  • Е
    Елизавета
    3 августа 2025
    Боровое: зелёное сердце Казахстана
    Потрясающие виды заслуженно названы зеленым сердцем Казахстана. Дорога прошла легко в хорошем комфортабельном автобусе в компании опытных и очень харизматичных
    читать дальше

    гидов Гулданы, Дели, Бибо и Санжара. Они замечательные! И танцевали, и пели, и играли не гитаре, даже конкурсы организовали. Поездка прошла на высшем уровне. Мы посетили много потрясающих мест, видели краснокнижных маралов, поднимались в гору с шикарным видом на озера, катались на пароме под звуки гитары и танцы, купались в озере и были в священном месте, где сбываются мечты. Программа замечательная! Всем огромное спасибо!!!

  • А
    Александра
    2 августа 2025
    Боровое: зелёное сердце Казахстана
    Однозначно рекомендую😍 ребята молодые, позитивные, укажут, подскажут, помогут🔝🔝🔝много танцев и песен растопили мою хладнокровную натуру. Я в восторге от поездки.
    читать дальше

    Увидела Бемби, покатались на лодке, поели очень вкусный плов, поднимались на гору, искупались в чистейшем озере, можно покататься на лошадях 😍 Кто сомневается - не сомневайтесь💯

  • А
    Анастасия
    31 июля 2025
    Боровое: зелёное сердце Казахстана
    Всё понравилось очень, особенно местный плов 😄
  • М
    Марат
    29 июля 2025
    Боровое: зелёное сердце Казахстана
    Сегодня с семьей ездили на экскурсию в Боровое. Нас сопровождали два гида, очень позитивные и компетентные ребята. Балнур и Кана
    читать дальше

    вам большой респект! В перерывах между локациями логические конкурсы и музыкальные паузы. День пролетел незаметно. Организация тура четкая на достойном уровне. Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Астана для гурманов
  2. Боровое: зелёное сердце Казахстана
  3. Вечерняя Астана глазами местных жителей
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Башня «Байтерек»
  3. Торговый центр «Хан Шатыр»
  4. Выставочный комплекс «Экспо»
  5. Дворец мира и согласия
  6. Мечеть Хазрет-Султан
  7. Бульвар Нуржол
  8. Монумент Казак Ели
  9. Площадь Независимости
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Астане в сентябре 2025
Сейчас в Астане в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 2650 до 5100 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Астане на 2025 год по теме «Романтические», 101 ⭐ отзыв, цены от 2650₽.