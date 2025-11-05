Индивидуальная
Лучший выборЭкспресс-Астана: Главные достопримечательности за 2 часа
Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6690 ₽ за всё до 3 чел.
Астана старинная и современная
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Астаны, открывая для себя её архитектурные чудеса и культурное наследие
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
10%
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце казахстанской природы, где вас встретят величественные горы и чистейшие озера
11 дек в 07:00
13 дек в 07:00
30 600 ₽
34 000 ₽ за всё до 3 чел.
5%
Боровое: зелёное сердце Казахстана
Из Астаны - в оазис невероятной природы посреди казахстанской степи
Начало: У мечети Хазрет Султан
Расписание: в субботу в 07:00
13 дек в 07:00
20 дек в 07:00
7600 ₽
8000 ₽ за человека
- ААнастасия5 ноября 2025Экспресс-Астана для тех, у кого мало времениДата посещения: 3 ноября 2025Добрый день. 03.11.2025г воспользовалась впервые такой услугой (сопровождение в рассказах))) и ни капли не пожалела! Положительные эмоции переполняют! Организация на
- ЗЗухра28 июля 2025Боровое: зелёное сердце КазахстанаДата посещения: 23 июля 2025Добрый день! Я приехала из Башкирии на свадьбу родственников и мне очень захотелось увидеть вашу жемчужину- Боровое! Мне очень понравилось:
- ИИрина10 июня 2025Экспресс-Астана для тех, у кого мало времениДата посещения: 10 июня 2025Огромное спасибо Евгению за экскурсию, нам нужен был именно такой формат. Ездили с ребёнком 10и лет. Посетили интересные локации, для себя уже решили, куда можно вернуться и побродить подольше. Ещё раз благодарим за ответы на 1000 наших вопросов!
- ГГалина24 мая 2025Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую ШвейцариюДата посещения: 21 мая 2025Наше чудесное путешествие началось со знакомства с гидом Азаматом и водителем Береком и посадкой в комфортабельный автомобиль. По дороге на
- ККарамышева31 марта 2025Астана старинная и современнаяДата посещения: 31 марта 2025Экскурсия по Астане очень понравилась! Дана профессионал!рекомендуем!!!
- ЕЕкатерина8 декабря 2025Спасибо Евгению за экскурсию, и рассказал разные интересные факты об Астане и в целом приятно пообщались.
Встретил нас от апартаментов и в конце экскурсии подкинул до кафе.
- ТТатьяна4 декабря 2025Экскурсия была замечательной! Посетили много интересных мест. Дана прекрасный рассказчик, отличный экскурсовод! Нам очень понравилась Астана и хочется вернуться, и тогда, надеюсь, закажем и другие экскурсии Даны. Экскурсию всем рекомендую!!!
- ААлексей27 ноября 2025Остались довольны и при возможности посетить Астану, непременно обратимся за следующей экскурсией)
- ННадежда26 ноября 2025Нам очень понравилась экскурсия! Прекрасный экскурсовод! Мы посетили много красивых мест! Открыли для себя Астану! Спасибо!
- ККарина22 ноября 2025Благодарю за отличную экскурсию. Рекомендую! Насыщенная программа достопримечательностями, информацией, комфортом.
Много исторических и современных фактов.
Дана поделилась ключевой информацией до нашего прилета (обменники, такси), а также дала рекомендации по ресторанам и блюдам. ❤️
- ТТвердохлиб20 ноября 2025Очень понравился гид, профессионализм, работная речь, хорошее изложение материала
- ГГалия12 ноября 2025Отличная экскурсия. Интересный экскурсовод. Спасибо
- ССветлана9 ноября 2025Спасибо, было интересно
- ЛЛариса9 ноября 2025Прекрасный экскурсовод, знающий, организация великолепная
- ВВалентина8 ноября 2025Выражаем признательность Азамату, который показал нам необыкновенно красивое место в Казахстане. Экскурсовод по пути в национальный парк предоставил исчерпывающую информацию
- ТТатьяна8 ноября 2025Спасибо большое за экскурсию! Открыли для себя Астану, благодаря Дане. Комфортное передвижение по городу и интересный рассказ, не смотря на погоду, оставили самые лучшие впечатления.
- ААнастасия6 ноября 2025Все было великолепно организовано. Дана очень интересно рассказывала об Астане, истории и современности этого прекрасного города! Остались самые теплые воспоминания об Астане.
- ЕЕкатерина6 ноября 2025Очень красивая природа, действительно стоит того, чтобы поехать.
Нужно быть готовым к 3х часовой дороге туда и столько же обратно, поэтому
- MMAKSIM4 ноября 2025Евгений очень старается, и мы это оценили! Чистое авто, вода и прочие мелочи. Хорошая речь и понятная подача, интересные моменты и факты. Рекомендую!
- ЕЕлена1 ноября 2025Всё понравилось
