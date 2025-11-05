Мои заказы

Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
На машине
2.5 часа
121 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Экспресс-Астана: Главные достопримечательности за 2 часа
Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6690 ₽ за всё до 3 чел.
Астана старинная и современная
На машине
3 часа
167 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Астана старинная и современная
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Астаны, открывая для себя её архитектурные чудеса и культурное наследие
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
На машине
10 часов
-
10%
38 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце казахстанской природы, где вас встретят величественные горы и чистейшие озера
11 дек в 07:00
13 дек в 07:00
30 600 ₽34 000 ₽ за всё до 3 чел.
Боровое: зелёное сердце Казахстана
На автобусе
12 часов
-
5%
78 отзывов
Групповая
Боровое: зелёное сердце Казахстана
Из Астаны - в оазис невероятной природы посреди казахстанской степи
Начало: У мечети Хазрет Султан
Расписание: в субботу в 07:00
13 дек в 07:00
20 дек в 07:00
7600 ₽8000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 ноября 2025
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Дата посещения: 3 ноября 2025
    Добрый день. 03.11.2025г воспользовалась впервые такой услугой (сопровождение в рассказах))) и ни капли не пожалела! Положительные эмоции переполняют! Организация на
    читать дальше

    высшем уровне - встретили во время, общение исключительно на Вы, экскурсовод Евгений очень начитанный грамотный молодой человек. Он на столько хорошо владеет информацией, что я не успевала крутить головой по достопримечательностям и не было вообще желания отвлекаться на свой телефон (а меня все потеряли), что говорит о его профориентации. Мастер своего дела! Прогуливался с рассказами о том или ином значимом месте и предлагал фотографировать. Очень приятный бонус. Однозначно порекомендую Евгения своим знакомым, находящимся пролетом, проездом в замечательном городе Астана.

  • З
    Зухра
    28 июля 2025
    Боровое: зелёное сердце Казахстана
    Дата посещения: 23 июля 2025
    Добрый день! Я приехала из Башкирии на свадьбу родственников и мне очень захотелось увидеть вашу жемчужину- Боровое! Мне очень понравилось:
    читать дальше

    очень живописные места, чистая вода, величественные скалы...Но самое главное- все было организовано молодыми ребятами, влюбленными в свой край и в свое дело! Было очень познавательно и весело, атмосфера казахской самобытности была поддержана и вкусным обедом в национальной деревне, и зажигательными песнями и танцами на протяжении всей поездки. Нам рассказали историю Борового, показали красивые места, организовали экскурсию к местным памятникам. Экскурсия проходила на казахском и русском языках, что было очень приятно! Желаю ребятам здоровья, успехов, хороших попутчиков и новых высот!!!!

  • И
    Ирина
    10 июня 2025
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Дата посещения: 10 июня 2025
    Огромное спасибо Евгению за экскурсию, нам нужен был именно такой формат. Ездили с ребёнком 10и лет. Посетили интересные локации, для себя уже решили, куда можно вернуться и побродить подольше. Ещё раз благодарим за ответы на 1000 наших вопросов!
  • Г
    Галина
    24 мая 2025
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Дата посещения: 21 мая 2025
    Наше чудесное путешествие началось со знакомства с гидом Азаматом и водителем Береком и посадкой в комфортабельный автомобиль. По дороге на
    читать дальше

    озеро Азамат очень много рассказывал о культуре,обычаях и традициях казахстанского народа. Озеро-это просто восторг! Природа чудесная. Мы очень рады,что познакомились с чудесными людьми и красотами национального парка Бурабай.

  • К
    Карамышева
    31 марта 2025
    Астана старинная и современная
    Дата посещения: 31 марта 2025
    Экскурсия по Астане очень понравилась! Дана профессионал!рекомендуем!!!
  • Е
    Екатерина
    8 декабря 2025
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Спасибо Евгению за экскурсию, и рассказал разные интересные факты об Астане и в целом приятно пообщались.
    Встретил нас от апартаментов и в конце экскурсии подкинул до кафе.
  • Т
    Татьяна
    4 декабря 2025
    Астана старинная и современная
    Экскурсия была замечательной! Посетили много интересных мест. Дана прекрасный рассказчик, отличный экскурсовод! Нам очень понравилась Астана и хочется вернуться, и тогда, надеюсь, закажем и другие экскурсии Даны. Экскурсию всем рекомендую!!!
  • А
    Алексей
    27 ноября 2025
    Астана старинная и современная
    Остались довольны и при возможности посетить Астану, непременно обратимся за следующей экскурсией)
  • Н
    Надежда
    26 ноября 2025
    Астана старинная и современная
    Нам очень понравилась экскурсия! Прекрасный экскурсовод! Мы посетили много красивых мест! Открыли для себя Астану! Спасибо!
  • К
    Карина
    22 ноября 2025
    Астана старинная и современная
    Благодарю за отличную экскурсию. Рекомендую! Насыщенная программа достопримечательностями, информацией, комфортом.
    Много исторических и современных фактов.
    Дана поделилась ключевой информацией до нашего прилета (обменники, такси), а также дала рекомендации по ресторанам и блюдам. ❤️
    Благодарю за отличную экскурсию. Рекомендую! Насыщенная программа достопримечательностями, информацией, комфортом.
Много исторических и современных фактов.
Дана поделилась ключевой информацией до нашего прилета (обменники, такси), а также дала рекомендации по ресторанам и блюдам. ❤️
  • Т
    Твердохлиб
    20 ноября 2025
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Очень понравился гид, профессионализм, работная речь, хорошее изложение материала
  • Г
    Галия
    12 ноября 2025
    Астана старинная и современная
    Отличная экскурсия. Интересный экскурсовод. Спасибо
  • С
    Светлана
    9 ноября 2025
    Астана старинная и современная
    Спасибо, было интересно
  • Л
    Лариса
    9 ноября 2025
    Астана старинная и современная
    Прекрасный экскурсовод, знающий, организация великолепная
  • В
    Валентина
    8 ноября 2025
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Выражаем признательность Азамату, который показал нам необыкновенно красивое место в Казахстане. Экскурсовод по пути в национальный парк предоставил исчерпывающую информацию
    читать дальше

    о природных достопримечательностях страны. Мы заехали в частную сыроварню, где ее хозяин с огромным интересом рассказал нам о своем увлечении, оценили мы вкус разных видов сыра. Позже мы насладились свежим воздухом и видами на сосны и озеро в национальном парке. А далее наш ждал вкусный сюрприз, о котором вы узнаете, если посетите данную экскурсию. Желаем Азамату успехов в проведении данной экскурсии и многочисленных туристов, желающих узнать больше информации о Казахстане и его природных достопримечательностях.

    Выражаем признательность Азамату, который показал нам необыкновенно красивое место в Казахстане. Экскурсовод по пути в национальныйВыражаем признательность Азамату, который показал нам необыкновенно красивое место в Казахстане. Экскурсовод по пути в национальныйВыражаем признательность Азамату, который показал нам необыкновенно красивое место в Казахстане. Экскурсовод по пути в национальный
  • Т
    Татьяна
    8 ноября 2025
    Астана старинная и современная
    Спасибо большое за экскурсию! Открыли для себя Астану, благодаря Дане. Комфортное передвижение по городу и интересный рассказ, не смотря на погоду, оставили самые лучшие впечатления.
  • А
    Анастасия
    6 ноября 2025
    Астана старинная и современная
    Все было великолепно организовано. Дана очень интересно рассказывала об Астане, истории и современности этого прекрасного города! Остались самые теплые воспоминания об Астане.
  • Е
    Екатерина
    6 ноября 2025
    Боровое: зелёное сердце Казахстана
    Очень красивая природа, действительно стоит того, чтобы поехать.

    Нужно быть готовым к 3х часовой дороге туда и столько же обратно, поэтому
    читать дальше

    качайте фильмы, берите книжку, ну или просто спите))) Также лучше надевайте трекинговые ботинки, потому что на гору в обычных было тяжеловато взбираться.

    Еда тоже норм, накормили супом и пюрешкой с курицей.
    Гид тоже замечательная! Очень веселая и интересно рассказывает обо всех местах, где мы были.

    Очень красивая природа, действительно стоит того, чтобы поехать.

Нужно быть готовым к 3х часовой дороге туда и столько же обратно, поэтому качайте фильмы, берите книжку, ну или просто спите))) Также лучше надевайте трекинговые ботинки, потому что на гору в обычных было тяжеловато взбираться.

Еда тоже норм, накормили супом и пюрешкой с курицей.
Гид тоже замечательная! Очень веселая и интересно рассказывает обо всех местах, где мы были.
  • M
    MAKSIM
    4 ноября 2025
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Евгений очень старается, и мы это оценили! Чистое авто, вода и прочие мелочи. Хорошая речь и понятная подача, интересные моменты и факты. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    1 ноября 2025
    Боровое: зелёное сердце Казахстана
    Всё понравилось

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
  2. Астана старинная и современная
  3. Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
  4. Боровое: зелёное сердце Казахстана
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Торговый центр «Хан Шатыр»
  3. Башня «Байтерек»
  4. Мечеть Хазрет-Султан
  5. Бульвар Нуржол
  6. Дворец мира и согласия
  7. Монумент Казак Ели
  8. Выставочный комплекс «Экспо»
  9. Площадь Независимости
  10. Музей первого президента
Сколько стоит экскурсия по Астане в декабре 2025
Сейчас в Астане в категории "Перезагрузка" можно забронировать 4 экскурсии от 6690 до 30 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 404 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Астане на 2025 год по теме «Перезагрузка», 404 ⭐ отзыва, цены от 6690₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль