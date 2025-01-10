Индивидуальная
до 3 чел.
Сокровища нации в Астане
Погрузитесь в мир казахских традиций, посетив уникальные места, которые не найдёте на карте. Исследуйте быт кочевников и насладитесь национальными сладостями
Начало: На улице Кордай
14 мая в 10:00
23 мая в 13:00
8200 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Групповая
до 20 чел.
Боровое: зелёное сердце Казахстана
Путешествие в Боровое - это возможность насладиться природой, тишиной и живописными видами. Откройте для себя легенды и историю Казахстана
Начало: У спорткомплекса «Казахстан»
Расписание: ежедневно в 08:00
28 апр в 08:00
29 апр в 08:00
4750 ₽
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Боровое - жемчужина в степи
Погрузитесь в атмосферу загадочного Борового, где вас ждут живописные виды и легенды, которые перенесут вас в прошлое. Идеально для любителей природы
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 17:00
28 апр в 08:30
28 500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия10 января 2025Сокровища нации в АстанеНастоятельно рекомендую посмотреть Астану вместе с Жанар! Как это приятно, когда город показывает увлеченный, любящий свой край человек! Очень интересная экскурсия! Очень рады что нам так повезло и Жанар в этот день была свободна и смогла показать нам город!
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