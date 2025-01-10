Активности – экскурсии в Астане

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Астане, цены от 4750 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Сокровища нации в Астане
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Сокровища нации в Астане
Погрузитесь в мир казахских традиций, посетив уникальные места, которые не найдёте на карте. Исследуйте быт кочевников и насладитесь национальными сладостями
Начало: На улице Кордай
14 мая в 10:00
23 мая в 13:00
8200 ₽ за всё до 3 чел.
Боровое: зелёное сердце Казахстана
На автобусе
10 часов
-
5%
Групповая
до 20 чел.
Боровое: зелёное сердце Казахстана
Путешествие в Боровое - это возможность насладиться природой, тишиной и живописными видами. Откройте для себя легенды и историю Казахстана
Начало: У спорткомплекса «Казахстан»
Расписание: ежедневно в 08:00
28 апр в 08:00
29 апр в 08:00
4750 ₽5000 ₽ за человека
Боровое - жемчужина в степи
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Боровое - жемчужина в степи
Погрузитесь в атмосферу загадочного Борового, где вас ждут живописные виды и легенды, которые перенесут вас в прошлое. Идеально для любителей природы
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 17:00
28 апр в 08:30
28 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    10 января 2025
    Сокровища нации в Астане
    Настоятельно рекомендую посмотреть Астану вместе с Жанар! Как это приятно, когда город показывает увлеченный, любящий свой край человек! Очень интересная экскурсия! Очень рады что нам так повезло и Жанар в этот день была свободна и смогла показать нам город!

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сокровища нации в Астане
  2. Боровое: зелёное сердце Казахстана
  3. Боровое - жемчужина в степи
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Башня «Байтерек»
  2. Самое главное
  3. Торговый центр «Хан Шатыр»
  4. Выставочный комплекс «Экспо»
  5. Мечеть Хазрет-Султан
  6. Монумент Казак Ели
  7. Бульвар Нуржол
  8. Дворец мира и согласия
  9. Площадь Независимости
  10. Парк Влюбленных
Сколько стоит экскурсия по Астане в апреле 2025
Сейчас в Астане в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 4750 до 28 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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