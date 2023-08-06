Ежедневная прогулка по Астане

Узнать и полюбить город за 2 часа

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Чтобы за пару часов получить полное и яркое представление об Астане — отправляйтесь с нами на прогулку по бульвару Нуржол! Будем восхищаться талантом Кисё Куракава, любоваться шатром «Хан Шатыр» и Поющими фонтанами, говорить об истории города и традициях казахстанцев. Вы сориентируетесь в Астане и получите ответы на любые вопросы о столице.
Ежедневная прогулка по Астане
Ежедневная прогулка по Астане
Ежедневная прогулка по Астане
Ежедневная прогулка по Астане
Ежедневная прогулка по Астане
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Маршрут сквозь сердце Астаны

Маршрут нашей прогулки прямой, как стрела степного кочевника: ведь чтобы познакомиться с Астаной, нужно прогуляться по её парадному бульвару Нуржол! Спроектировал его японский архитектор Кисё Куракава, и поверьте, каждое здание на нашем пути — шедевр.

Вы увидите топ-места столицы: президентскую резиденцию Ак Орда, Поющий фонтан, Парк влюбленных, Театр Оперы и балета, монументальный символ Астаны «Байтерек». А завершающей точкой станет ТРЦ «Хан Шатыр» — самый большой шатер в мире. Под его куполом не только рай для шопинга, но и настоящий тропический курорт с бассейном и песком, доставленным с Мальдив.

Кстати, после прогулки рекомендуем подняться на смотровую площадку «Байтерека» и полюбоваться бульваром Нуржол с высоты 97 метров — впечатляюще!

О городе и местной культуре

Лучшие виды Астаны мы дополним интересными историями о городе, местными легендами, ликбезом о культуре и традициях казахстанцев. А ещё поделимся явками и паролями нетуристических местечек, которые обязательно стоит посетить, пока вы в Астане.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое примечательное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, сориентироваться в Астане, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 15, поскольку для детей билеты не приобретаются. Место и время начала экскурсии едины для всех участников.
  • По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Экскурсия проходит ежедневно по единому маршруту (он отмечен на карте в разделе «Фото»)
  • В конце экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • Экскурсия проводится без наушников

ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на бульваре Нуржол
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Евгений
6 авг 2023
Был на экскурсии по Астане у Меруерт. Приветливая, легкая в общении девушка. Казашка, что лично для меня большой плюс, так как хорошо знает казахские обычаи и традиции и подскажет правильное произношение и ударение казахских слов. Сама экскурсия насыщена деталями и нюансами, которые сможет раскрыть не каждый гид. Маршрут отлично подойдет тем, кто ограничен во времени на знакомство с городом, так как при необходимости и бодрой ходьбе можно уложиться и в час 20, получив всю необходимую информацию. Меруерт, всего самого доброго!

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