Узнать и полюбить город за 2 часа
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Описание
Что вас ожидает
Маршрут сквозь сердце Астаны
Маршрут нашей прогулки прямой, как стрела степного кочевника: ведь чтобы познакомиться с Астаной, нужно прогуляться по её парадному бульвару Нуржол! Спроектировал его японский архитектор Кисё Куракава, и поверьте, каждое здание на нашем пути — шедевр.
Вы увидите топ-места столицы: президентскую резиденцию Ак Орда, Поющий фонтан, Парк влюбленных, Театр Оперы и балета, монументальный символ Астаны «Байтерек». А завершающей точкой станет ТРЦ «Хан Шатыр» — самый большой шатер в мире. Под его куполом не только рай для шопинга, но и настоящий тропический курорт с бассейном и песком, доставленным с Мальдив.
Кстати, после прогулки рекомендуем подняться на смотровую площадку «Байтерека» и полюбоваться бульваром Нуржол с высоты 97 метров — впечатляюще!
О городе и местной культуре
Лучшие виды Астаны мы дополним интересными историями о городе, местными легендами, ликбезом о культуре и традициях казахстанцев. А ещё поделимся явками и паролями нетуристических местечек, которые обязательно стоит посетить, пока вы в Астане.
Кому подходит экскурсия
Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое примечательное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, сориентироваться в Астане, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
Организационные детали
- Людей в группе может быть больше 15, поскольку для детей билеты не приобретаются. Место и время начала экскурсии едины для всех участников.
- По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Экскурсия проходит ежедневно по единому маршруту (он отмечен на карте в разделе «Фото»)
- В конце экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
- Экскурсия проводится без наушников
ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на бульваре Нуржол
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.