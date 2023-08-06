Чтобы за пару часов получить полное и яркое представление об Астане — отправляйтесь с нами на прогулку по бульвару Нуржол! Будем восхищаться талантом Кисё Куракава, любоваться шатром «Хан Шатыр» и Поющими фонтанами, говорить об истории города и традициях казахстанцев. Вы сориентируетесь в Астане и получите ответы на любые вопросы о столице.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Маршрут сквозь сердце Астаны

Маршрут нашей прогулки прямой, как стрела степного кочевника: ведь чтобы познакомиться с Астаной, нужно прогуляться по её парадному бульвару Нуржол! Спроектировал его японский архитектор Кисё Куракава, и поверьте, каждое здание на нашем пути — шедевр.

Вы увидите топ-места столицы: президентскую резиденцию Ак Орда, Поющий фонтан, Парк влюбленных, Театр Оперы и балета, монументальный символ Астаны «Байтерек». А завершающей точкой станет ТРЦ «Хан Шатыр» — самый большой шатер в мире. Под его куполом не только рай для шопинга, но и настоящий тропический курорт с бассейном и песком, доставленным с Мальдив.

Кстати, после прогулки рекомендуем подняться на смотровую площадку «Байтерека» и полюбоваться бульваром Нуржол с высоты 97 метров — впечатляюще!

О городе и местной культуре

Лучшие виды Астаны мы дополним интересными историями о городе, местными легендами, ликбезом о культуре и традициях казахстанцев. А ещё поделимся явками и паролями нетуристических местечек, которые обязательно стоит посетить, пока вы в Астане.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое примечательное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, сориентироваться в Астане, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Организационные детали