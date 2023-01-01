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Южный Троодос

Орфеус Т.
Орфеус Т. – Гид из Ларнаки
На автомобильной экскурсии 🧭 вы посетите главные святыни Кипра: монастырь Киккос и монастырь Троодитисса, где хранятся чудотворные иконы.

Вы полюбуетесь горными ⛰️ пейзажами и сосновым бором с вершины Олимпа.

А в деревне Омодос познакомитесь с колоритной сельской жизнью, отведаете кипрское вино 🍷 и местный сладкий хлеб.
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Южный Троодос
Южный Троодос

Что вы увидите

  • Олимп
  • монастырь Киккос
  • монастырь Троодитисса
  • деревушка Омодос
  • храм Животворящего Креста
Вы увидите основные кипрские святыни, сосновый бор, живописные горные деревушки.
Мы поднимемся на самую высокую точку Кипра – вершину Олимп, где можно насладиться красотой гор ⛰️. Далее Мы отправляемся в знаменитый монастырь Киккос, где хранится чудотворная икона Богородицы, написанная Святым Лукой еще при жизни Богородицы и благословленная ею. В монастыре можно приложиться к иконе, подать записки, поставить свечи о здравии и упокоении, а также попасть в особую комнату, где хранятся мощи святых.
После этого наш путь пролегает в святую обитель Троодитисса, мужской монастырь, где помимо иконы Панагии Троодитиссы хранится также пояс чадородия, который помогает исцелиться от бесплодия.
Достойным завершением экскурсии 🧭 станет прогулка 👣 по уютным улочкам деревушки Омодос, где находится храм Животворящего Креста, основанный, согласно преданию, равноапостольной царицей Еленой. Так же этот район знаменит огромным количеством виноградников, которые расположены по склонам. Мы сможем увидеть очень старый винный пресс и продегустировать прекрасные кипрские вина, в том числе и прославленную «Коммандарию» и огненный напиток – зивания, и, конечно же, оливки, сироп рожкового дерева, шоколадную пасту на его основе и местный сладкий хлеб Аркатена. Омодос никого не оставит равнодушным, так как также славится кружевами и серебряными украшениями ручной работы.
Автомобиль стандартный легковой вмещает до 4х пассажиров
Mercedes V-class -до 7 пассажиров
Toyota Hiace микроавтобус -до 14 пассажиров
Что входит
  • услуги водителя-гида
  • транспорт
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Южный Троодос
Южный Троодос
Южный Троодос
Южный Троодос

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Орфеус Т.
Орфеус Т.
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