  1. Кипр
  2. Экскурсии

Заповедный Мыс Греко

Орфеус Т.
Орфеус Т. – Гид из Лимассола
На экскурсии 🧭 вы посетите уютную деревню Лефкара с уникальными каменными домами, заедете в средневековый монастырь Айя-Напы, который дошёл до наших дней практически в первозданном виде, и отправитесь на Мыс Греко, где полюбуетесь великолепными видами и морскими пещерами.
Задать вопрос
Заповедный Мыс Греко
Заповедный Мыс Греко

Что вы увидите

  • Лефкара
  • Собор Святого Лазаря
  • Соленое озеро
  • мечеть Султан Текке
  • Средневековый монастырь Айя-Напы
  • Мыс Греко
  • деревня Протарас
Экскурсия начнется с посещения деревни Лефкара, архитектура которой отличается каменными домами с живописной отделкой. Лефкара знаменита своими кружевами «Лефкаритика» и серебряными украшениями. Далее мы следуем в Собор Святого Лазаря. Вы посетите величественный каменный храм, построенный еще в IX веке, а также гробницу Святого Лазаря.
Затем, минуя Соленое озеро, Вы проследуете к мечети Султан Текке - главной мусульманской святыне острова. Проезжая по сельскохозяйственному району Коккинохорья (что в переводе означает «деревня с красной землей»), Вы заедете в Средневековый монастырь Айя-Напы, посвященный Богородице лесов. Из Айя-Напы Вы отправитесь на Мыс Греко, который является природным заповедником, где Вы сможете полюбоваться великолепными видами и морскими пещерами.
Следующая остановка – деревня Протарас, где Вы подниметесь к старинной церкви пророка Ильи, построенной на высоком холме, откуда открывается прекрасный вид на все побережье. Не забудьте привязать веревочку на «дереве желаний» рядом с церковью и желание обязательно исполнится! В хорошую погоду с этого места можно увидеть город-призрак Фамагусту.
Автомобиль стандартный легковой вмещает до 4х пассажиров
Mercedes V-class -до 7 пассажиров
Toyota Hiace микроавтобус -до 14 пассажиров
Что входит
  • услуги водителя-гида
  • транспорт
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Заповедный Мыс Греко
Заповедный Мыс Греко
Заповедный Мыс Греко
Заповедный Мыс Греко
Заповедный Мыс Греко

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Орфеус Т.
Орфеус Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Орфеус Т. проводит ещё 5 экскурсий

Фамагуста
350
8 часов
Фамагуста
Винно-гастрономический тур
350
8 часов
Винно-гастрономический тур
Кирения — Илларион
72.5
10 часов
Кирения — Илларион
Экскурсия в город-порт Фамагуста
68.75
10 часов
Экскурсия в город-порт Фамагуста
Поездка в Голубую Лагуну
62.5
9 часов
Поездка в Голубую Лагуну

Еще несколько необычных экскурсий в Лимассоле

Лимассол: за кулисами туристического города
59
2 часа
Лимассол: за кулисами туристического города
43 отзыва
Увидеть жизнь города изнутри и узнать самое интересное о киприотах
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
270
8 часов
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
18 отзывов
Познакомиться с природой острова, посетить древние монастыри и попробовать местные вина
Путешествие в Средневековье из любого города острова
270
8 часов
Путешествие в Средневековье из любого города острова
10 отзывов
Познакомиться с природным, христианским и ремесленным достоянием Кипра
Паломничества из любого города острова по святым местам
270
8 часов
Паломничества из любого города острова по святым местам
9 отзывов
Побывать в главных монастырях Кипра и узнать о значении святынь
Кипр: самое-самое за 1 день
260
8 часов
Кипр: самое-самое за 1 день
7 отзывов
Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от бухты Афродиты до гор Троодос
По следам Афродиты — экскурсия из любого города Кипра
270
8 часов
По следам Афродиты — экскурсия из любого города Кипра
7 отзывов
Проехать по местам, связанным с богиней любви, и познакомиться с греческой мифологией