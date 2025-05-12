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Дегустации на экскурсиях в Пафосе – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Пафосе на русском языке, цены от €59. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
На машине
На микроавтобусе
7 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
Приглашаем на индивидуальную экскурсию в горный заповедник Троодос. Откройте для себя живописные тропы, винодельни и аутентичные деревни Кипра
«дегустация вин (5 евро с человека)»
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
€150 за всё до 5 чел.
Тропой Артемиды - на Олимп
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Тропой Артемиды - на Олимп: индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по тропе Артемиды вокруг Олимпа. Посетите водопад Милломерис и деревню Какопетрия, насладитесь местными винами и блюдами
«дегустация вин (5 евро с человека)»
1 авг в 09:30
2 авг в 09:30
€200 за всё до 5 чел.
Гастрономический тур из Пафоса с дегустацией вин и местных деликатесов
На автобусе
8 часов
Групповая
до 19 чел.
Гастрономический тур из Пафоса с дегустацией вин и местных деликатесов
Начало: Подтвержденное туроператором место
«Завершим наше гастрономическое путешествие в местной винодельне, где вас ждёт дегустация лучших кипрских вин и крепких напитков, таких как Зивания и Коммандария — идеальный финал яркого и вкусного дня в самом сердце Кипра»
23 июл в 09:00
30 июл в 09:00
€59 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    12 мая 2025
    Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
    Спасибо! Экскурсия понравилась. Интересно и все четко организовано.
  • Н
    Надежда
    7 мая 2025
    Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
    Спасибо Татьяне и Игорю за интересно проведенное время. Очень комфортная и содержательная поездка. Горный Кипр и побережье как два разных
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    полюса! Увидели горную флору, речку,водопад. В очень колоритной деревеньке вкусно пообедали! Татьяна "подкована" на разные темы по краеведению и истории Кипра. Очень приятно слушать её рассказ и вести диалог! Рекомендую эту экскурсию для небольших компаний в качестве первого знакомства с горным Кипром.

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  • И
    Ирина
    28 февраля 2025
    Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
    Все было очень хорошо. Татьяна очень интересно рассказала нам про страну, ответила на все интересующие вопросы. Маршрут интересный, побывали в
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    горах, в монастыре и в очень самобытной деревеньке. Нас забрали от отеля вовремя и всю дорогу было интересно слушать. Мы были во время похолодания и Татьяна нас заблаговременно предупредила про теплую одежду. Огромное спасибо за интересную экскурсию

  • N
    Natalia
    14 февраля 2024
    Тропой Артемиды - на Олимп
    Сказать, что мы в восторге - это не сказать ничего! Великолепная экскурсия, Татьяна и Игорь - истинные знатоки Кипра и отличные
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    рассказчики. Огромное количество самой разноплановой информации от истории зарождения острова до описания местных растений. Очень гибкое отношение к клиенту, мы были с детьми и корректировали наше путешествие на ходу. Сам маршрут очень интересный и живописный - гора Олимп, водопад, горная деревня. Ехали очень комфортно, чистый и просторный автомобиль, для детей были бустеры. Игорь отличный водитель, мы чувствовали себя в полной безопасности на горных дорогах. Татьяна великолепный рассказчик, знает огромное количество деталей и чувствуется ее любовь к Кипру и своей работе. Благодаря ей мы узнали этот чудесный остров с совсем новой стороны. Мы остались очень довольны днем, проведенным в компании Татьяны и Игоря. При первой же возможности вернемся. Спасибо!

  • В
    Виктор
    5 января 2023
    Тропой Артемиды - на Олимп
    Татьяна и Игорь отличные гиды, очень интересная и лёгкая экскурсия была. Все остались довольны, время пролетело незаметно! Спасибо!
  • Р
    Рита
    4 декабря 2022
    Тропой Артемиды - на Олимп
    Безмерно благодарна Татьяне и Игорю. Экскурсия была великолепна, столько нового попробовали в Таверне, приобрели вина бесподобные, в горах было так
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    красиво, хотелось остаться там с ночёвкой. Очень впечатлил монастырь и водопад! Татьяна и Игорь замечательные, было ощущение что мы знаем их давно))

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Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Дегустационные туры»

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Сколько стоит экскурсия по Пафосу в июле 2025
Сейчас в Пафосе в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 59 до 200. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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