Индивидуальная
до 5 чел.
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
Приглашаем на индивидуальную экскурсию в горный заповедник Троодос. Откройте для себя живописные тропы, винодельни и аутентичные деревни Кипра
«дегустация вин (5 евро с человека)»
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тропой Артемиды - на Олимп: индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по тропе Артемиды вокруг Олимпа. Посетите водопад Милломерис и деревню Какопетрия, насладитесь местными винами и блюдами
«дегустация вин (5 евро с человека)»
1 авг в 09:30
2 авг в 09:30
€200 за всё до 5 чел.
Групповая
до 19 чел.
Гастрономический тур из Пафоса с дегустацией вин и местных деликатесов
Начало: Подтвержденное туроператором место
«Завершим наше гастрономическое путешествие в местной винодельне, где вас ждёт дегустация лучших кипрских вин и крепких напитков, таких как Зивания и Коммандария — идеальный финал яркого и вкусного дня в самом сердце Кипра»
23 июл в 09:00
30 июл в 09:00
€59 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина12 мая 2025Спасибо! Экскурсия понравилась. Интересно и все четко организовано.
- ННадежда7 мая 2025Спасибо Татьяне и Игорю за интересно проведенное время. Очень комфортная и содержательная поездка. Горный Кипр и побережье как два разных
- ИИрина28 февраля 2025Все было очень хорошо. Татьяна очень интересно рассказала нам про страну, ответила на все интересующие вопросы. Маршрут интересный, побывали в
- NNatalia14 февраля 2024Сказать, что мы в восторге - это не сказать ничего! Великолепная экскурсия, Татьяна и Игорь - истинные знатоки Кипра и отличные
- ВВиктор5 января 2023Татьяна и Игорь отличные гиды, очень интересная и лёгкая экскурсия была. Все остались довольны, время пролетело незаметно! Спасибо!
- РРита4 декабря 2022Безмерно благодарна Татьяне и Игорю. Экскурсия была великолепна, столько нового попробовали в Таверне, приобрели вина бесподобные, в горах было так
Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Дегустационные туры»
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Сколько стоит экскурсия по Пафосу в июле 2025
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