Заповедник Ала-Арча предлагает уникальную возможность насладиться природой всего в 40 км от Бишкека. Густые хвойные леса, альпийские луга и горные вершины создают неповторимую атмосферу. Прогулка по заповеднику подарит панорамные виды
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Живописные виды гор и лесов
- 🏞 Прогулка по альпийским лугам
- 🐟 Обед из свежей форели
- 🚗 Удобный трансфер из Бишкека
- 🎯 Возможность активного отдыха
Что можно увидеть
- Заповедник Ала-Арча
- Форелевое хозяйство
Описание экскурсии
- Переезд из Бишкека — дорога займёт около 45 минут. По пути расскажем о природе и культуре Кыргызстана, а также об истории создания парка.
- Прогулка по заповеднику «Ала-Арча» — альпийские луга, горная речка, панорамы ущелий и вершин. Мы дойдём до смотровой площадки, а по желанию — можно прокатиться на лошадях или пострелять из лука.
- Обед на форелевом хозяйстве — после прогулки остановимся в хозяйстве в горах. Там вы сможете поймать рыбу и пообедать свежей форелью, приготовленной на гриле.
- Возвращение в Бишкек с яркими впечатлениями.
Организационные детали
- Важно: нужна удобная обувь и одежда по погоде. Возьмите с собой солнцезащитный крем, куртку и личную аптечку.
- Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид нашей команды.
- Транспорт — легковая машина на 4–6 человек (обычно Toyota Sequoia).
Оплачивается отдельно
- Обед на форелевом хозяйстве — 1000 сом за 1 кг рыбы.
- По желанию — катание на лошадях, стрельба из лука.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр — ваша команда гидов в Бишкеке
Провели экскурсии для 791 туриста
Приветствую всех и каждого! Я Александр, работаю с командой увлечённых гидов-историков. Наша задача — сделать ваш приезд в эту страну незабываемым, впечатления — яркими, а каждый маршрут будет только в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Павел
10 сен 2025
Добрый день! Бостон очень открытый, внимательный и доброжелательный человек! И парк нам то же понравился, очень все было красиво! Ну а форель на гриле вообще изумительная!)
