Мои заказы

Ала-Арча: природа и форелевое хозяйство

Проведите незабываемый день в заповеднике Ала-Арча, где горные вершины и свежий воздух сочетаются с обедом из свежей форели
Заповедник Ала-Арча предлагает уникальную возможность насладиться природой всего в 40 км от Бишкека. Густые хвойные леса, альпийские луга и горные вершины создают неповторимую атмосферу. Прогулка по заповеднику подарит панорамные виды
читать дальше

ущелий и рек.

После насыщенного дня в горах можно отдохнуть и пообедать свежей форелью, пойманной в местном хозяйстве.

Это путешествие идеально подходит для тех, кто хочет сбежать от городской суеты и насладиться природой

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Живописные виды гор и лесов
  • 🏞 Прогулка по альпийским лугам
  • 🐟 Обед из свежей форели
  • 🚗 Удобный трансфер из Бишкека
  • 🎯 Возможность активного отдыха
Ала-Арча: природа и форелевое хозяйство© Александр
Ала-Арча: природа и форелевое хозяйство© Александр
Ала-Арча: природа и форелевое хозяйство© Александр

Что можно увидеть

  • Заповедник Ала-Арча
  • Форелевое хозяйство

Описание экскурсии

  • Переезд из Бишкека — дорога займёт около 45 минут. По пути расскажем о природе и культуре Кыргызстана, а также об истории создания парка.
  • Прогулка по заповеднику «Ала-Арча» — альпийские луга, горная речка, панорамы ущелий и вершин. Мы дойдём до смотровой площадки, а по желанию — можно прокатиться на лошадях или пострелять из лука.
  • Обед на форелевом хозяйстве — после прогулки остановимся в хозяйстве в горах. Там вы сможете поймать рыбу и пообедать свежей форелью, приготовленной на гриле.
  • Возвращение в Бишкек с яркими впечатлениями.

Организационные детали

  • Важно: нужна удобная обувь и одежда по погоде. Возьмите с собой солнцезащитный крем, куртку и личную аптечку.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид нашей команды.
  • Транспорт — легковая машина на 4–6 человек (обычно Toyota Sequoia).

Оплачивается отдельно

  • Обед на форелевом хозяйстве — 1000 сом за 1 кг рыбы.
  • По желанию — катание на лошадях, стрельба из лука.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Бишкеке
Провели экскурсии для 791 туриста
Приветствую всех и каждого! Я Александр, работаю с командой увлечённых гидов-историков. Наша задача — сделать ваш приезд в эту страну незабываемым, впечатления — яркими, а каждый маршрут будет только в
читать дальше

удовольствие! Мой личный опыт — это 12 лет в туризме, 43 страны я посетил сам как путешественник: поэтому с двух сторон — как гид и как гость — я понимаю, что каждому человеку важно в экскурсионной программе. Уже скорее хочется окунуться именно с вами в историю, культуру, природу и гастрономию этой неизведанной для многих страны! До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Павел
Павел
10 сен 2025
Добрый день! Бостон очень открытый, внимательный и доброжелательный человек! И парк нам то же понравился, очень все было красиво! Ну а форель на гриле вообще изумительная!)

Входит в следующие категории Бишкека

Похожие экскурсии из Бишкека

Из Бишкека - в горы! Национальный парк Ала-Арча + ущелье Чункурчак + Аламединское ущелье
На машине
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бишкека - в горы! Национальный парк Ала-Арча + ущелье Чункурчак + Аламединское ущелье
Открыть для себя заповедные места в окружении горных вершин
20 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
€186 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
На машине
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Бишкека в природу: Ала-Арча и мост Sky Bridge
Погрузитесь в природное великолепие и адреналиновые приключения с экскурсией из Бишкека в национальный парк Ала-Арча и по мосту Sky Bridge
Завтра в 08:00
20 ноя в 08:00
€135 за всё до 3 чел.
Национальный парк «Ала-Арча»: приключение в горах близ Бишкека
На машине
9 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Национальный парк «Ала-Арча»
Погрузитесь в мир горных пейзажей и культурных открытий в Ала-Арче. Насладитесь видами и вкусами Кыргызстана
Начало: По вашему адресу в Бишкеке
Завтра в 10:00
20 ноя в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бишкеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бишкеке