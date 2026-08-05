Мы покажем три разных Кыргызстана за один день. Сначала исследуем древний город Баласагун с башней Бурана и выясним, зачем кочевники возводили каменные балбалы. Затем побываем в ущелье Кегеты с бурными реками и тянь-шаньскими елями, прогуляемся к водопаду и надышимся горным воздухом. А завершим поездку релаксом в минеральных источниках под открытым небом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Башня Бурана

Увидим минарет 11 века, оставшийся от древнего города Баласагун, который стоял на Великом шёлковом пути. Мы поднимемся наверх по узкой винтовой лестнице, полюбуемся Чуйской долиной и горами. А затем погуляем среди балбалов — каменных стел кочевников.

Ущелье Кегеты

Проедем вдоль шумной горной реки и тянь-шаньских елей. Прогуляемся к живописному водопаду, вдоволь надышимся свежим воздухом и сделаем красивые снимки. Пообедаем на природе или в кафе — по желанию.

Горячие минеральные источники

Только представьте: вы нежитесь в тёплой воде, над вами — бескрайнее небо, а рядом — высокие вершины. То что надо в конце поездки!

Вы узнаете:

каким был город Баласагун и куда он исчез

зачем кочевники ставили балбалы и что они означают

откуда берётся горячая минеральная вода и чем она полезна

про жизнь в современном Кыргызстане и кухню кочевников

Организационные детали

Едем на внедорожнике Toyota Sequoia, есть детское кресло

Можем провести экскурсию для больше числа участников и взять вторую машину — напишите нам перед бронированием

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы