Мои заказы

Башня Бурана, ущелье Кегеты и горячие источники - из Бишкека

Проехать по Чуйской долине, увидеть руины древнего города и горные хребты
Мы покажем три разных Кыргызстана за один день.

Сначала исследуем древний город Баласагун с башней Бурана и выясним, зачем кочевники возводили каменные балбалы.

Затем побываем в ущелье Кегеты с бурными реками и тянь-шаньскими елями, прогуляемся к водопаду и надышимся горным воздухом. А завершим поездку релаксом в минеральных источниках под открытым небом.
Башня Бурана, ущелье Кегеты и горячие источники - из Бишкека
Башня Бурана, ущелье Кегеты и горячие источники - из Бишкека
Башня Бурана, ущелье Кегеты и горячие источники - из Бишкека

Описание экскурсии

Башня Бурана

Увидим минарет 11 века, оставшийся от древнего города Баласагун, который стоял на Великом шёлковом пути. Мы поднимемся наверх по узкой винтовой лестнице, полюбуемся Чуйской долиной и горами. А затем погуляем среди балбалов — каменных стел кочевников.

Ущелье Кегеты

Проедем вдоль шумной горной реки и тянь-шаньских елей. Прогуляемся к живописному водопаду, вдоволь надышимся свежим воздухом и сделаем красивые снимки. Пообедаем на природе или в кафе — по желанию.

Горячие минеральные источники

Только представьте: вы нежитесь в тёплой воде, над вами — бескрайнее небо, а рядом — высокие вершины. То что надо в конце поездки!

Вы узнаете:

  • каким был город Баласагун и куда он исчез
  • зачем кочевники ставили балбалы и что они означают
  • откуда берётся горячая минеральная вода и чем она полезна
  • про жизнь в современном Кыргызстане и кухню кочевников

Организационные детали

  • Едем на внедорожнике Toyota Sequoia, есть детское кресло
  • Можем провести экскурсию для больше числа участников и взять вторую машину — напишите нам перед бронированием
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билеты на башню Бурана — 120 сомов (~€1) за чел.
  • Минеральные источники ~100-350 (~€1–3,5) за чел.
  • Обед (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родилась и живу в Кыргызстане — стране высоких гор, в которую невозможно не влюбиться. В туризме более двух лет, и для меня нет ничего лучше, чем показывать гостям красоту
читать дальшеуменьшить

нашего края и ловить тот самый восхищённый взгляд, когда из-за перевала открывается очередное озеро или каньон. Вместе с мужем мы развиваем авто- и мото-путешествия по Кыргызстану: водим уже проверенные маршруты и постоянно придумываем новые направления. Возим небольшими группами, без спешки и по-домашнему — так, чтобы каждый успел почувствовать страну изнутри: её горы, кухню и тишину высоты.

Входит в следующие категории Бишкека

Похожие экскурсии на «Башня Бурана, ущелье Кегеты и горячие источники - из Бишкека»

Из Бишкека - к башне Бурана, Конорчеку и Иссык-Кулю
На машине
12 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Из Бишкека - к башне Бурана, Конорчеку и Иссык-Кулю
Проехать от древнего комплекса до скалистого ущелья и отдохнуть у воды горного озера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€80 за человека
Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
На машине
12 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
Исследовать уникальные природные чудеса и культурные достопримечательности Кыргызстана
Начало: В Бишкеке
Завтра в 07:30
7 авг в 07:30
от €340 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - к горячим источникам у озера Иссык-Куль
На машине
12 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Бишкека - к горячим источникам у озера Иссык-Куль
Погрузитесь в удивительный мир кыргызской природы и культуры с экскурсией к озеру Иссык-Куль и его горячим источникам
Начало: У вашего отеля
7 авг в 09:30
8 авг в 08:00
от €350 за всё до 5 чел.
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
На машине
Конные прогулки
10 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана: конная прогулка к озеру Кель-Тор, поездка по Кегетинскому ущелью и купание в горячих источниках
8 авг в 07:00
24 авг в 07:00
от €232 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бишкеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бишкеке
-15%
до 31 августа
от €209 за экскурсию