Мы покажем три разных Кыргызстана за один день.
Сначала исследуем древний город Баласагун с башней Бурана и выясним, зачем кочевники возводили каменные балбалы.
Затем побываем в ущелье Кегеты с бурными реками и тянь-шаньскими елями, прогуляемся к водопаду и надышимся горным воздухом. А завершим поездку релаксом в минеральных источниках под открытым небом.
Сначала исследуем древний город Баласагун с башней Бурана и выясним, зачем кочевники возводили каменные балбалы.
Затем побываем в ущелье Кегеты с бурными реками и тянь-шаньскими елями, прогуляемся к водопаду и надышимся горным воздухом. А завершим поездку релаксом в минеральных источниках под открытым небом.
Описание экскурсии
Башня Бурана
Увидим минарет 11 века, оставшийся от древнего города Баласагун, который стоял на Великом шёлковом пути. Мы поднимемся наверх по узкой винтовой лестнице, полюбуемся Чуйской долиной и горами. А затем погуляем среди балбалов — каменных стел кочевников.
Ущелье Кегеты
Проедем вдоль шумной горной реки и тянь-шаньских елей. Прогуляемся к живописному водопаду, вдоволь надышимся свежим воздухом и сделаем красивые снимки. Пообедаем на природе или в кафе — по желанию.
Горячие минеральные источники
Только представьте: вы нежитесь в тёплой воде, над вами — бескрайнее небо, а рядом — высокие вершины. То что надо в конце поездки!
Вы узнаете:
- каким был город Баласагун и куда он исчез
- зачем кочевники ставили балбалы и что они означают
- откуда берётся горячая минеральная вода и чем она полезна
- про жизнь в современном Кыргызстане и кухню кочевников
Организационные детали
- Едем на внедорожнике Toyota Sequoia, есть детское кресло
- Можем провести экскурсию для больше числа участников и взять вторую машину — напишите нам перед бронированием
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билеты на башню Бурана — 120 сомов (~€1) за чел.
- Минеральные источники ~100-350 (~€1–3,5) за чел.
- Обед (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родилась и живу в Кыргызстане — стране высоких гор, в которую невозможно не влюбиться. В туризме более двух лет, и для меня нет ничего лучше, чем показывать гостям красоту
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