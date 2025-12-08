Индивидуальная
до 3 чел.
Южный берег Иссык-Куля и каньон Сказка: индивидуальное путешествие
Путешествие на южный берег Иссык-Куль и каньон Сказка. Насладитесь природой, пейзажами и комфортом. Заберём вас от отеля в Бишкеке
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
Ущелье и водопад Кегеты, башня Бурана, каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль - всё это ждёт вас в нашем увлекательном путешествии
Начало: В Бишкеке
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:30
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль
Путешествие к каньонам Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль из Бишкека. Увидите живописные пейзажи, сделаете удивительные фотографии и попробуете блюда восточной кухни
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€247 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга8 декабря 2025Большое спасибо команде за отличную организацию! Тур проводился на хорошей, комфортабельной и безопасной машине, что всегда очень важно в таких
- ААрина16 октября 2025Хотим поделиться невероятными впечатлениями от нашей недавней экскурсии! Мы поехали компанией из четырех друзей, и это был один из лучших
- ААлександр16 октября 2025Увидели всё что хотели и даже больше, по дороге повстречали 🐫🐫🐫, экскурсовод остановился чтобы мы могли их посмотреть, и даже
- ААлена7 октября 2025Хочу поблагодарить Константина за прекрасную экскурсию! Посетили удивительной красоты каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль. Поездка оставила неизгладимое приятное впечатление. Красоту природы этих мест нельзя передать словами, это нужно увидеть своими глазами. Всем рекомендую!
- ММаксим30 сентября 2025Ездил на эту экскурсию в середине сентября. Гид Денис провёл всё на высшем уровне! Всем рекомендую эту запоминающуюся поездку! Особенно понравился каньон, незабываемый опыт и красота.
- ММурзин16 сентября 2025Отлично все прошло
- ООльга27 августа 2025Бронировала экскурсию для руководителя с семьей.
Отзывы исключительно положительные. Очень благодарна Павлу за оперативную бронь и ответу на все вопросы)
В экскурсию сопровождал гид Алексей, которого также хочется поблагодарить за работу)
- ММаксим24 августа 2025Все супер. Большое спасибо Константину за тур, компанию и фантастическое видео с дрона. До новых встреч!
- ААнна31 июля 2025Экскурсия очень комфортная и насыщенная! Старт программы был не сильно рано, что упростило всю дальнюю дорогу в целом. Путешествовали вместе
- ЕЕкатерина27 июля 2025Тур с Константином оказался просто замечательным! Гид приехал вовремя на большой и чистой машине. Мы посетили живописный каньон и великолепное
- ЕЕлена26 июля 2025Это было прекрасное путешествие) Константин супер гид, приятный собеседник, время пролетело незаметно! Заезжали в кафе подкрепиться вкусными лепешками, на обратном
- ЦЦена26 июля 2025The trip were perfect. We enjoyed a lot. The guide was very knowledgeable.
Поездка была идеальной. Нам очень понравилось. Гид был очень знающим.
- ММария11 июля 2025Сегодня была потрясающая экскурсия, которую мне провел Денис🔥локации, пейзажи, горы, озера, виды - в сегодняшнем дне все было прекрасно! Денис
- ККристина26 июня 2025Супер классная, комфортная поездка! Спасибо Алексею! Очень красивые места) рекомендуем этот маршрут от всей души
- ДДмитрий11 июня 2025Начну с того, что Константин очень приятный человек. Общение с ним легкое и непринужденное. Это важно, потому что экскурсия длится
- ЕЕкатерина28 мая 2025Были с Саматом на экскурсии. Прекрасный человек! И подождал, и показал, во все посвятил. Замечательный человек и экскурсовод. Безумно интересно и круто. Очень советую!
Показал красоты и масштабы!
- ЕЕлена26 мая 2025Замечательная экскурсия! Уникальные места: каньон с невероятными «марсианскими» пейзажами и яркими красками Иссык-Куля. Боялась, что будет тяжелой дорога, но гид Нурель великолепный рассказчик и время в дороге пролетело незаметно. Спасибо большое!
- ММатрёна16 мая 2025Нам очень понравился тур😍посетили очень красивые и живописные места, сделали миллион фотографий. Особенно впечатлил каньон😍
Очень повезло с гидом: простой и
- ВВарвара12 мая 2025Нам очень повезло с гидом. Самат помог нам познакомиться с кыргызской культурой! Он рассказывал про особенности местности и природы, языка
- ИИрина7 мая 2025Отлично сьездили. Гид Самат великолепно владеет информацией. Рассказывает интересно, ни один вопрос не остался без ответа. Идет навстречу просьбам. Очень
