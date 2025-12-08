Мои заказы

Ущелье Кегеты – экскурсии в Бишкеке

Найдено 3 экскурсии в категории «Ущелье Кегеты» в Бишкеке на русском языке, цены от €247. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
На машине
12 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Южный берег Иссык-Куля и каньон Сказка: индивидуальное путешествие
Путешествие на южный берег Иссык-Куль и каньон Сказка. Насладитесь природой, пейзажами и комфортом. Заберём вас от отеля в Бишкеке
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€380 за всё до 3 чел.
Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
Ущелье и водопад Кегеты, башня Бурана, каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль - всё это ждёт вас в нашем увлекательном путешествии
Начало: В Бишкеке
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:30
€340 за всё до 4 чел.
Каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль из Бишкека
На машине
10 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль
Путешествие к каньонам Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль из Бишкека. Увидите живописные пейзажи, сделаете удивительные фотографии и попробуете блюда восточной кухни
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€247 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    8 декабря 2025
    Каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль из Бишкека
    Большое спасибо команде за отличную организацию! Тур проводился на хорошей, комфортабельной и безопасной машине, что всегда очень важно в таких
    читать дальше

    долгих поездках. Спасибо Константину за интересный рассказ, внимание к деталям (остановки по пути, вода, зарядное устройство в машине), незабываемо вкусный обед и возможность пообщаться с местными жителями. Отдельное спасибо за его готовность сделать 1000 фотографий в поиске удачного кадра)))))

  • А
    Арина
    16 октября 2025
    Каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль из Бишкека
    Хотим поделиться невероятными впечатлениями от нашей недавней экскурсии! Мы поехали компанией из четырех друзей, и это был один из лучших
    читать дальше

    наших выездов на природу.

    Наше путешествие началось с Каньонов Кок-Мойнок. Это место просто с другой планеты! Красно-желтые скалы, которые создавались тысячелетиями, выглядят фантастически. Вид с подножия гор и правда космический, дух захватывает. Очень рекомендуем увидеть это своими глазами.

    Далее нас ждало легендарное озеро Иссык-Куль. Оно бескрайнее и величественное! Мы с удовольствием прогулялись вдоль озера, но было прохладно, и мы не смогли искупаться.

    Отдельный и огромный респект нашему гиду - Константину! Он сумел показать и рассказать так, что было интересно каждому из нас. Видно, что человек любит свое дело. С ним наша поездка стала не просто осмотром достопримечательностей, а настоящим погружением в историю и природу этого края.

    Мы остались абсолютно довольны! Спасибо за прекрасно организованный день и массу положительных эмоций. Обязательно вернемся снова и будем рекомендовать эту экскурсию всем друзьям.

  • А
    Александр
    16 октября 2025
    Каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль из Бишкека
    Увидели всё что хотели и даже больше, по дороге повстречали 🐫🐫🐫, экскурсовод остановился чтобы мы могли их посмотреть, и даже
    читать дальше

    заснял нас с дрона с 🐫🐫🐫 и на каньоне! За что огромное спасибо! Озеро супер, вода чистейшая! Обязательно нужно побывать в сезон!!! Остались довольны!!!

  • А
    Алена
    7 октября 2025
    Каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль из Бишкека
    Хочу поблагодарить Константина за прекрасную экскурсию! Посетили удивительной красоты каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль. Поездка оставила неизгладимое приятное впечатление. Красоту природы этих мест нельзя передать словами, это нужно увидеть своими глазами. Всем рекомендую!
  • М
    Максим
    30 сентября 2025
    Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
    Ездил на эту экскурсию в середине сентября. Гид Денис провёл всё на высшем уровне! Всем рекомендую эту запоминающуюся поездку! Особенно понравился каньон, незабываемый опыт и красота.
  • М
    Мурзин
    16 сентября 2025
    Каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль из Бишкека
    Отлично все прошло
  • О
    Ольга
    27 августа 2025
    Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
    Бронировала экскурсию для руководителя с семьей.
    Отзывы исключительно положительные. Очень благодарна Павлу за оперативную бронь и ответу на все вопросы)
    В экскурсию сопровождал гид Алексей, которого также хочется поблагодарить за работу)
  • М
    Максим
    24 августа 2025
    Каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль из Бишкека
    Все супер. Большое спасибо Константину за тур, компанию и фантастическое видео с дрона. До новых встреч!
  • А
    Анна
    31 июля 2025
    Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
    Экскурсия очень комфортная и насыщенная! Старт программы был не сильно рано, что упростило всю дальнюю дорогу в целом. Путешествовали вместе
    читать дальше

    с гидом Александром на комфортной машине, у него с собой было всё необходимое для поездки!
    За доп плату договорились заранее, что хотим посмотреть еще один каньон - Кок-Мойнок, ни разу не пожалели, что поехали, потому что он отличатся от Сказки!
    Сказка же на фотографиях в отзывах нам казался не таким обширным, как в жизни 😃 На последок заехали на Иссык-Куль, прекрасное красивое озеро ☺️
    Остались под большим приятным впечатлением от поездки. Да, дорога длинная, но Александр делал частые технические остановки, чтобы выйти размяться.

  • Е
    Екатерина
    27 июля 2025
    Каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль из Бишкека
    Тур с Константином оказался просто замечательным! Гид приехал вовремя на большой и чистой машине. Мы посетили живописный каньон и великолепное
    читать дальше

    озеро Иссык-Куль. По пути сделали остановку на обед и попробовали невероятно вкусную рыбу

    Поездка получилась не только комфортной, но и насыщенной интересными фактами о Кыргызстане. Мы провели день в отличной компании. Всем настоятельно рекомендую!

  • Е
    Елена
    26 июля 2025
    Каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль из Бишкека
    Это было прекрасное путешествие) Константин супер гид, приятный собеседник, время пролетело незаметно! Заезжали в кафе подкрепиться вкусными лепешками, на обратном
    читать дальше

    пути подсказал, где лучше купить фрукты! Приятный бонус был и неожиданный- Константин сделал съемку в каньоне с коптера, смонтировал видео и прислал нам- как это красиво, господи🔥🔥🔥🔥спасибо огромное) однозначно рекомендую данную экскурсию и Константина как гида🙌

  • Ц
    Цена
    26 июля 2025
    Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
    The trip were perfect. We enjoyed a lot. The guide was very knowledgeable.
    Поездка была идеальной. Нам очень понравилось. Гид был очень знающим.
  • М
    Мария
    11 июля 2025
    Каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль из Бишкека
    Сегодня была потрясающая экскурсия, которую мне провел Денис🔥локации, пейзажи, горы, озера, виды - в сегодняшнем дне все было прекрасно! Денис
    читать дальше

    - отличный гид, с которым не страшно ни в огонь, ни в воду✊а еще с ним очень интересно 👍Спасибо большое за этот день! Подготовка гидов в вашей компании- на высоте🔥

  • К
    Кристина
    26 июня 2025
    Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
    Супер классная, комфортная поездка! Спасибо Алексею! Очень красивые места) рекомендуем этот маршрут от всей души
  • Д
    Дмитрий
    11 июня 2025
    Каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль из Бишкека
    Начну с того, что Константин очень приятный человек. Общение с ним легкое и непринужденное. Это важно, потому что экскурсия длится
    читать дальше

    10 часов. Посмотрели каньон, красивый вид на озеро и добрались до Иссык-Куля. По пути два раза заехали вкусно поесть. Особенно впечатляет разнообразный ландшафт Кыргызстана и его горных хребтов по дороге. Сфотографировать непросто, но это обязательно нужно увидеть своими глазами.

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2025
    Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
    Были с Саматом на экскурсии. Прекрасный человек! И подождал, и показал, во все посвятил. Замечательный человек и экскурсовод. Безумно интересно и круто. Очень советую!
    Показал красоты и масштабы!
  • Е
    Елена
    26 мая 2025
    Каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль из Бишкека
    Замечательная экскурсия! Уникальные места: каньон с невероятными «марсианскими» пейзажами и яркими красками Иссык-Куля. Боялась, что будет тяжелой дорога, но гид Нурель великолепный рассказчик и время в дороге пролетело незаметно. Спасибо большое!
  • М
    Матрёна
    16 мая 2025
    Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
    Нам очень понравился тур😍посетили очень красивые и живописные места, сделали миллион фотографий. Особенно впечатлил каньон😍
    Очень повезло с гидом: простой и
    читать дальше

    спокойный человек, комфортный автомобиль, кормил в приличных местах, по нашей просьбе всегда останавливался, разговаривали обо всём, от длительной поездки особо не устали, не заметили как прошел целый день.
    Спасибо за незабываемые впечатления и воспоминания.

  • В
    Варвара
    12 мая 2025
    Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
    Нам очень повезло с гидом. Самат помог нам познакомиться с кыргызской культурой! Он рассказывал про особенности местности и природы, языка
    читать дальше

    и культурных традиций. Слушать бвл очень интересно. Такой длинный тур пролетел незаметно тк было очень интересно. Маршрут позволяет посмотреть много всего и, что было важно нам, Самат помог подобрать такой маршрут в Сказке, чтобы было нетяжело нашей бабушке. Мы очень благодарны Самату за прекрасный день! Тур стоит того, всячески рекомендуем!

  • И
    Ирина
    7 мая 2025
    Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
    Отлично сьездили. Гид Самат великолепно владеет информацией. Рассказывает интересно, ни один вопрос не остался без ответа. Идет навстречу просьбам. Очень
    читать дальше

    внимателен к пожилым людям. С нами ехала бабушка, так она сказала, что так счастлива еще не была. Очень аккуратно водит машину.
    Сам тур интересный, красивые виды, вкусная еда, интересные рассказы.

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Ущелье Кегеты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
  2. Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
  3. Каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль из Бишкека
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Иссык-Куль
  2. Самое главное
  3. Театр оперы и балета
  4. Парк Ала-Арча
  5. Набережная
  6. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в декабре 2025
Сейчас в Бишкеке в категории "Ущелье Кегеты" можно забронировать 3 экскурсии от 247 до 380. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Кыргызстан 🇰🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Ущелье Кегеты», 43 ⭐ отзыва, цены от €247. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кыргызстана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль