наших выездов на природу.



Наше путешествие началось с Каньонов Кок-Мойнок. Это место просто с другой планеты! Красно-желтые скалы, которые создавались тысячелетиями, выглядят фантастически. Вид с подножия гор и правда космический, дух захватывает. Очень рекомендуем увидеть это своими глазами.



Далее нас ждало легендарное озеро Иссык-Куль. Оно бескрайнее и величественное! Мы с удовольствием прогулялись вдоль озера, но было прохладно, и мы не смогли искупаться.



Отдельный и огромный респект нашему гиду - Константину! Он сумел показать и рассказать так, что было интересно каждому из нас. Видно, что человек любит свое дело. С ним наша поездка стала не просто осмотром достопримечательностей, а настоящим погружением в историю и природу этого края.



Мы остались абсолютно довольны! Спасибо за прекрасно организованный день и массу положительных эмоций. Обязательно вернемся снова и будем рекомендовать эту экскурсию всем друзьям.