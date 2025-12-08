Вас ждут красивые пейзажи Кыргызстана и легендарное незамерзающее озеро Иссык-Куль. Мы проедем Боомское ущелье, посетим Аксайские каньоны и побываем на беркут-шоу.
Вы увидите, как беркутов тренируют для охоты, узнаете, сколько птицы живут и как отличить мужскую особь от женской. А затем пообедаете в гостевом доме блюдами национальной кухни.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Бишкека. По пути расскажем вам о Кыргызстане и местах, в которые едем
12:00–13:00 — Аксайские каньоны и озеро Иссык-Куль. Вы узнаете, почему озеро не замерзает зимой, а вода в нём солёная. При желании можете искупаться
14:30 — беркут-шоу (40 минут), на котором вы увидите, как беркутов тренируют для охоты и узнаете о них много нового
15:30 — обед в гостевом доме
20:30–21:30 — возвращение в Бишкек
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Kia Carnival, Subaru Ascent или аналоге. Детское кресло даём в аренду за 2000 сомов (€21)
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Беркут-шоу — 5000 сомов (≈ €53)
- Можно забронировать фолк-шоу (игра на различных инструментах местными музыкантами) — 9000 сомов (≈ €95)
- Обед — 1000 сомов (≈ €11) за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айдана — ваша команда гидов в Бишкеке
Провели экскурсии для 293 туристов
Мы с командой гидов организуем экскурсии, конные прогулки и горные треки в Кыргызстане. С радостью покажем вам любимую страну!
