Вас ждут красивые пейзажи Кыргызстана и легендарное незамерзающее озеро Иссык-Куль. Мы проедем Боомское ущелье, посетим Аксайские каньоны и побываем на беркут-шоу. Вы увидите, как беркутов тренируют для охоты, узнаете, сколько птицы живут и как отличить мужскую особь от женской. А затем пообедаете в гостевом доме блюдами национальной кухни.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Бишкека. По пути расскажем вам о Кыргызстане и местах, в которые едем

12:00–13:00 — Аксайские каньоны и озеро Иссык-Куль. Вы узнаете, почему озеро не замерзает зимой, а вода в нём солёная. При желании можете искупаться

14:30 — беркут-шоу (40 минут), на котором вы увидите, как беркутов тренируют для охоты и узнаете о них много нового

15:30 — обед в гостевом доме

20:30–21:30 — возвращение в Бишкек

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле Kia Carnival, Subaru Ascent или аналоге. Детское кресло даём в аренду за 2000 сомов (€21)

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы