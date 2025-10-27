Индивидуальная
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Бишкек оживает ночью: от рюмочных до крафтовых баров, с наливками и закусками. Почувствуйте атмосферу мегаполиса
Начало: На площади Ала-Тоо
Завтра в 20:30
11 дек в 20:30
от €105 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в сердце Кыргызстана: культура и история Бишкека
Исследуйте богатую историю Бишкека и познакомьтесь с культурой Кыргызстана в увлекательной экскурсии
Начало: У памятника Бишкек Баатыру
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
Ущелье и водопад Кегеты, башня Бурана, каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль - всё это ждёт вас в нашем увлекательном путешествии
Начало: В Бишкеке
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
Тянь-Шанские горы, реки, водопады и термальные источники на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Салам, Бишкек: Глубокое Погружение в Историю и Культуру Города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бишкека, где каждый шаг рассказывает историю. Вас ждет путешествие от древности до наших дней
Начало: на улице Адбрахманова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€90 за всё до 5 чел.
Аудиогид
Аудиогид по Бишкеку: Исторические и культурные места столицы
Станьте участником уникального аудиоспектакля в Бишкеке! Наденьте наушники и следуйте за голосом, чтобы узнать истории города и увидеть знаковые места
Начало: В районе музея ИЗО им. Гапара Айтиева
Расписание: в воскресенье в 16:00
14 дек в 16:00
21 дек в 16:00
€16 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Бишкек как столица стрит-арта
Узнайте, как стрит-арт отражает жизнь Бишкека и Кыргызстана. Прогулка по главным улицам города с интересными историями и живыми картинами
Начало: На площади Ала-Тоо
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
€77 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Тянь-Шань из Бишкека: природа, культура и релакс
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Бишкека в сердце Тянь-Шаня. Откройте для себя красоту гор, национальную кухню и целебные источники
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€185 за всё до 4 чел.
-
34%
Индивидуальная
до 10 чел.
Секреты Бишкека
Почувствовать ритм города, открыть тайные уголки, услышать истории и провести обряд древних кыргызов
Начало: На площади Ала-Тоо
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€33
€50 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир27 октября 2025Великолепная и незабываемая экскурсия!
Маршрут продуман до мелочей, но самое главное - это звуковой ряд в великолепном исполнении. Изысканное чувство юмора
- ГГалина18 октября 2025Организаторы создали очень интересный формат экскурсий. Все очень понравилось. Спасибо!
- ЛЛиоия16 октября 2025Ребята! Я получила большое удовольствие. Дочь сначала очень не хотела идти, так как выбор сделала за неё((каюсь, больше не буду
- ООльга25 сентября 2025Анна-супер профессионал! С ней комфортно и интересно. Точно порекомендую всем.
- ЮЮлия22 сентября 20252 прекрасных часа, во время которых ты был и вместе со всеми, но одновременно было удивительное погружения в свои мысли и эмоции.
Спасибо ❤️
- ННаталья15 сентября 2025Восхитительный аудиоспектакль, 120 минут на одном дыхании! Это не 5 из 5,а 100 из 5! Обязательно к посещению)
- ЮЮлия30 августа 2025Интересная экскурсия в наушниках, понравилась. Были моменты где некоторым туристам было некомфортно стоять у памятника с поднятыми руками(как часто задания) но вообще интересно, голос ведущего очень приятный и настраивал на хороший лад. Фото с экскурсии:
- ММария29 августа 2025Здравствуйте! Это была потрясающая экскурсия, 10/10. Большая благодарность организаторам
- ТТамара28 августа 2025Прекрасная экскурсия с гидом Надеждой- познавательно, не утомительно, очень содержательно. Всем однозначно рекомендую.
- ЕЕвгения27 июля 2025Понравилась экскурсия. Только вопрос к Октябрьской революции, почему преподнесена информация, что люди которые не осуществляли были не в себе, словно
- ЕЕлена21 июля 2025Если Вы не любите классические экскурсии типа "посмотрите налево, посмотрите направо, здесь родился-женился" и т. д. и т. п., то
- ННаталья2 июля 2025Отлично провели время. Спасибо
- ДДарья29 мая 2025Экскурсия прошла замечательно. 3 часа прошли, как на одном дыхании. Экскурсовод Актан, рассказывал очень интересно. Наша группа получила массу удовольствия.
- ГГалина21 апреля 2025Классная, очень теплая и необычная экскурсия. Рекомендую!
- ЕЕлизавета4 апреля 2025Нашим экскурсоводом была Надежда. Очень приятно, что заранее списались, уточнили место сбора. Собственно про экскурсию: при большом количестве разнообразной информации
- ННаталия31 марта 2025Это был интересный опыт)
- ВВладислав31 марта 2025Было очень здорово. Режиссеру удалось переделать дух Бишкека, то, чем живет народ. Спектакль задевает за живое: где-то смешит, где-то дает пищу для размышлений, и 2 часа пролетают на одном дыхании.
Обязательно рекомендую его всем гостям и жителям города
- ЕЕлена30 октября 2024Отличный аудиоспектакль в живых городских декорациях! Слушала с восторгом, настроение он создает отличное! Это не просто рассказ о достопримечательностях и истории, это путешествие внутрь жизни народа.
- ВВалерия16 сентября 2024Спасибо большое, было очень интересно и познавательно!
Здорово увидеть город глазами местного жителя. Это отличная альтернатива стандартной экскурсии напичканной сухой информацией - датами и фактами.
Обязательно буду рекомендовать друзьям!
- ТТатьяна16 сентября 2024Мне очень понравился данный иммерсивный аудиоспектакль, иначе посмотрела на центр города, хоть и живу здесь уже почти год. Голос очень
