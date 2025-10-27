Мои заказы

Кыргызский государственный исторический музей – экскурсии в Бишкеке

Найдено 9 экскурсий в категории «Кыргызский государственный исторический музей» в Бишкеке на русском языке, цены от €16, скидки до 34%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Пешая
4.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Бишкек оживает ночью: от рюмочных до крафтовых баров, с наливками и закусками. Почувствуйте атмосферу мегаполиса
Начало: На площади Ала-Тоо
Завтра в 20:30
11 дек в 20:30
от €105 за человека
Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
Пешая
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в сердце Кыргызстана: культура и история Бишкека
Исследуйте богатую историю Бишкека и познакомьтесь с культурой Кыргызстана в увлекательной экскурсии
Начало: У памятника Бишкек Баатыру
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за всё до 10 чел.
Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
Ущелье и водопад Кегеты, башня Бурана, каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль - всё это ждёт вас в нашем увлекательном путешествии
Начало: В Бишкеке
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
€340 за всё до 4 чел.
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
На машине
10 часов
242 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
Тянь-Шанские горы, реки, водопады и термальные источники на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
€186 за всё до 4 чел.
Салам, Бишкек
Пешая
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Салам, Бишкек: Глубокое Погружение в Историю и Культуру Города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бишкека, где каждый шаг рассказывает историю. Вас ждет путешествие от древности до наших дней
Начало: на улице Адбрахманова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€90 за всё до 5 чел.
Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
Пешая
2 часа
24 отзыва
Аудиогид
Аудиогид по Бишкеку: Исторические и культурные места столицы
Станьте участником уникального аудиоспектакля в Бишкеке! Наденьте наушники и следуйте за голосом, чтобы узнать истории города и увидеть знаковые места
Начало: В районе музея ИЗО им. Гапара Айтиева
Расписание: в воскресенье в 16:00
14 дек в 16:00
21 дек в 16:00
€16 за человека
Бишкек как столица стрит-арта
Пешая
3 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Бишкек как столица стрит-арта
Узнайте, как стрит-арт отражает жизнь Бишкека и Кыргызстана. Прогулка по главным улицам города с интересными историями и живыми картинами
Начало: На площади Ала-Тоо
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
€77 за всё до 10 чел.
Из Бишкека - на Тянь-Шань
На машине
8 часов
54 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Тянь-Шань из Бишкека: природа, культура и релакс
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Бишкека в сердце Тянь-Шаня. Откройте для себя красоту гор, национальную кухню и целебные источники
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€185 за всё до 4 чел.
Секреты Бишкека
Пешая
2 часа
-
34%
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Секреты Бишкека
Почувствовать ритм города, открыть тайные уголки, услышать истории и провести обряд древних кыргызов
Начало: На площади Ала-Тоо
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€33€50 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    27 октября 2025
    Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
    Великолепная и незабываемая экскурсия!
    Маршрут продуман до мелочей, но самое главное - это звуковой ряд в великолепном исполнении. Изысканное чувство юмора
    читать дальше

    в сочетании с национальным колоритом и музыкальным сопровождением с первых минут поднимают настроение и растягивают улыбку до ушей. 2 часа пролетели на одном дыхании - по окончании не хотелось снимать наушники:) Отдельно отмечу сопровождающего гида и администратора, которые превращают прогулку в настоящее приключение.

  • Г
    Галина
    18 октября 2025
    Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
    Организаторы создали очень интересный формат экскурсий. Все очень понравилось. Спасибо!
  • Л
    Лиоия
    16 октября 2025
    Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
    Ребята! Я получила большое удовольствие. Дочь сначала очень не хотела идти, так как выбор сделала за неё((каюсь, больше не буду
    читать дальше

    🙌 Но и она была в восторге 🔥 Сегодня было волшебное путешествие в мир эмоций ❤️❤️❤️ У меня нет слов. Это так глубоко, культурно, современно, юмористично!!! Респект вам и низкий поклон режиссерам, которые все продумали 💫💫

    Ребята! Я получила большое удовольствие. Дочь сначала очень не хотела идти, так как выбор сделала за неё((каюсь, больше не буду
  • О
    Ольга
    25 сентября 2025
    Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
    Анна-супер профессионал! С ней комфортно и интересно. Точно порекомендую всем.
    Анна-супер профессионал! С ней комфортно и интересно. Точно порекомендую всем.
  • Ю
    Юлия
    22 сентября 2025
    Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
    2 прекрасных часа, во время которых ты был и вместе со всеми, но одновременно было удивительное погружения в свои мысли и эмоции.
    Спасибо ❤️
  • Н
    Наталья
    15 сентября 2025
    Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
    Восхитительный аудиоспектакль, 120 минут на одном дыхании! Это не 5 из 5,а 100 из 5! Обязательно к посещению)
  • Ю
    Юлия
    30 августа 2025
    Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
    Интересная экскурсия в наушниках, понравилась. Были моменты где некоторым туристам было некомфортно стоять у памятника с поднятыми руками(как часто задания) но вообще интересно, голос ведущего очень приятный и настраивал на хороший лад. Фото с экскурсии:
    Интересная экскурсия в наушниках, понравилась. Были моменты где некоторым туристам было некомфортно стоять у памятника с поднятыми руками(как часто задания) но вообще интересно, голос ведущего очень приятный и настраивал на хороший лад. Фото с экскурсии:
  • М
    Мария
    29 августа 2025
    Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
    Здравствуйте! Это была потрясающая экскурсия, 10/10. Большая благодарность организаторам
  • Т
    Тамара
    28 августа 2025
    Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
    Прекрасная экскурсия с гидом Надеждой- познавательно, не утомительно, очень содержательно. Всем однозначно рекомендую.
  • Е
    Евгения
    27 июля 2025
    Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
    Понравилась экскурсия. Только вопрос к Октябрьской революции, почему преподнесена информация, что люди которые не осуществляли были не в себе, словно
    читать дальше

    долго употребляли грибы. По мне это неуважительно к истории и немного искажено видение происходящих событий в те времена. В целом очень интересная подача информации, как спектакль. Но есть осадок после отрезка с грибами

  • Е
    Елена
    21 июля 2025
    Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
    Если Вы не любите классические экскурсии типа "посмотрите налево, посмотрите направо, здесь родился-женился" и т. д. и т. п., то
    читать дальше

    эта экскурсия для Вас. Мне очень понравилось. В наушниках отличный рассказ местного очень колоритного жителя, который в полной мере раскрывает дух кыргызов. Экскурсия на русском языке, но с вкраплениями кыргызского… не переживайте, Вам дадут маленькую памятку с переводом. Прогулка легкая и увлекательная. Время пролетает не заметно! От души рекомендую!!!
    Еще понравилось в экскурсию включен проход на колесо обозрения.

    Если Вы не любите классические экскурсии типа "посмотрите налево, посмотрите направо, здесь родился-женился" и т. д. и т. п., то
  • Н
    Наталья
    2 июля 2025
    Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
    Отлично провели время. Спасибо
  • Д
    Дарья
    29 мая 2025
    Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
    Экскурсия прошла замечательно. 3 часа прошли, как на одном дыхании. Экскурсовод Актан, рассказывал очень интересно. Наша группа получила массу удовольствия.
  • Г
    Галина
    21 апреля 2025
    Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
    Классная, очень теплая и необычная экскурсия. Рекомендую!
  • Е
    Елизавета
    4 апреля 2025
    Культура, традиции и великие люди Кыргызстана
    Нашим экскурсоводом была Надежда. Очень приятно, что заранее списались, уточнили место сбора. Собственно про экскурсию: при большом количестве разнообразной информации
    читать дальше

    было всё понятно и очень интересно. На каждый наш вопрос (а история, как дисциплина, дело тонкое и сложное) Надежда знала ответ, поясняла. Огромное спасибо за возможность познакомиться с историей и знаковыми людьми Кыргызстана!

  • Н
    Наталия
    31 марта 2025
    Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
    Это был интересный опыт)
  • В
    Владислав
    31 марта 2025
    Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
    Было очень здорово. Режиссеру удалось переделать дух Бишкека, то, чем живет народ. Спектакль задевает за живое: где-то смешит, где-то дает пищу для размышлений, и 2 часа пролетают на одном дыхании.
    Обязательно рекомендую его всем гостям и жителям города
    Было очень здорово. Режиссеру удалось переделать дух Бишкека, то, чем живет народ. Спектакль задевает за живое:
  • Е
    Елена
    30 октября 2024
    Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
    Отличный аудиоспектакль в живых городских декорациях! Слушала с восторгом, настроение он создает отличное! Это не просто рассказ о достопримечательностях и истории, это путешествие внутрь жизни народа.
  • В
    Валерия
    16 сентября 2024
    Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
    Спасибо большое, было очень интересно и познавательно!
    Здорово увидеть город глазами местного жителя. Это отличная альтернатива стандартной экскурсии напичканной сухой информацией - датами и фактами.
    Обязательно буду рекомендовать друзьям!
  • Т
    Татьяна
    16 сентября 2024
    Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
    Мне очень понравился данный иммерсивный аудиоспектакль, иначе посмотрела на центр города, хоть и живу здесь уже почти год. Голос очень
    читать дальше

    приятный, живой, интересный, шутки забавные, подняло настроение на 1000%. Хотела бы пройтись с таким аудиоспектаклем по каждому новому городу! Советую 100%!

