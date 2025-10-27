читать дальше

эта экскурсия для Вас. Мне очень понравилось. В наушниках отличный рассказ местного очень колоритного жителя, который в полной мере раскрывает дух кыргызов. Экскурсия на русском языке, но с вкраплениями кыргызского… не переживайте, Вам дадут маленькую памятку с переводом. Прогулка легкая и увлекательная. Время пролетает не заметно! От души рекомендую!!!

Еще понравилось в экскурсию включен проход на колесо обозрения.