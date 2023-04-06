Национальный парк Ала-Арча

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Национальный парк Ала-Арча
Национальный парк Ала-Арча
Национальный парк Ала-Арча
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Что вас ожидает:

  • Национальный парк Ала-Арча находится в Кыргызстане и является популярным местом для посещения туристами со всего мира. Вот некоторые главные достопримечательности, которые туристы увидят во время экскурсии в национальном парке Ала-Арча:
  • Горы Ала-Арча: Парк находится в горах Тянь-Шань и является домом для многих красивых гор, таких как Пик Бакт00, Пик Белла, Пик Корженевской и другие.
  • Живописные озера: В парке находятся несколько красивых озер, таких как Ала-Арчинское озеро, Пышталаашское озеро и другие. Они обладают яркой голубой водой и окружены горными пейзажами.
  • Ботанический сад: В парке находится ботанический сад, который насчитывает около 500 видов растений. Сад представляет собой уникальный экосистемный комплекс, в котором собраны редкие и уникальные растения.
  • Туристические маршруты: В парке находится множество туристических маршрутов, которые привлекают любителей активного отдыха. Маршруты предлагают прогулки, походы и альпинизм
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Наши приключения начнутся с раннего утра, когда мы заберем вас из вашего отеля в Бишкеке, и отправимся в национальный парк Ала-Арча. После часа езды мы окунемся в красоты этого парка, расположенного в горах Тянь-Шань, где мы совершим увлекательную полуторачасовую прогулку. Вы будете в восторге от величественных гор, зеленых деревьев и дикой природы. При достижении реки, вы получите целый час свободного времени, чтобы сделать незабываемые фотографии и насладиться прекрасной природой вокруг.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Личная встреча и трансфер из отеля
  • Транспорт на автомобиле или микроавтобусе (в зависимости от размера группы)
  • Билет в национальный парк
  • Личный гид-экскурсовод
  • Эксклюзивный тур
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Желательно подготовиться к походу: иметь качественную треккинговую обувь и защиту от дождя
  • А также запастись теплой одеждой в случае переменчивой погоды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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