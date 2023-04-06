Ближайшие даты:
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Национальный парк Ала-Арча находится в Кыргызстане и является популярным местом для посещения туристами со всего мира. Вот некоторые главные достопримечательности, которые туристы увидят во время экскурсии в национальном парке Ала-Арча:
- Горы Ала-Арча: Парк находится в горах Тянь-Шань и является домом для многих красивых гор, таких как Пик Бакт00, Пик Белла, Пик Корженевской и другие.
- Живописные озера: В парке находятся несколько красивых озер, таких как Ала-Арчинское озеро, Пышталаашское озеро и другие. Они обладают яркой голубой водой и окружены горными пейзажами.
- Ботанический сад: В парке находится ботанический сад, который насчитывает около 500 видов растений. Сад представляет собой уникальный экосистемный комплекс, в котором собраны редкие и уникальные растения.
- Туристические маршруты: В парке находится множество туристических маршрутов, которые привлекают любителей активного отдыха. Маршруты предлагают прогулки, походы и альпинизм
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Наши приключения начнутся с раннего утра, когда мы заберем вас из вашего отеля в Бишкеке, и отправимся в национальный парк Ала-Арча. После часа езды мы окунемся в красоты этого парка, расположенного в горах Тянь-Шань, где мы совершим увлекательную полуторачасовую прогулку. Вы будете в восторге от величественных гор, зеленых деревьев и дикой природы. При достижении реки, вы получите целый час свободного времени, чтобы сделать незабываемые фотографии и насладиться прекрасной природой вокруг.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Личная встреча и трансфер из отеля
- Транспорт на автомобиле или микроавтобусе (в зависимости от размера группы)
- Билет в национальный парк
- Личный гид-экскурсовод
- Эксклюзивный тур
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Желательно подготовиться к походу: иметь качественную треккинговую обувь и защиту от дождя
- А также запастись теплой одеждой в случае переменчивой погоды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бишкека
Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи
Активный отдых
Выездные
Треккинг и походы
tyan-shan
Парки
Национальные парки
Похожие туры из Бишкека
Индивидуальная
Юрий
Очень популярно сейчас
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
Тянь-Шанские горы, реки, водопады и термальные источники на авто-пешеходной экскурсии
Завтра
7 апр
9 апр
10 апр
€179 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Дмитрий
Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
Природные заповедники, леса, ущелья, термальные источники и этнокомплексы за 1 день
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
8 апр
9 апр
€179 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Анастасия
Салам, Бишкек
Осмотреть знаковые места столицы Киргизии и услышать о ключевых событиях в жизни страны
на улице Адбрахманова
7 апр
8 апр
11 апр
12 апр
от €60 за всё до 6 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании