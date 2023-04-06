Описание

Наши приключения начнутся с раннего утра, когда мы заберем вас из вашего отеля в Бишкеке, и отправимся в национальный парк Ала-Арча. После часа езды мы окунемся в красоты этого парка, расположенного в горах Тянь-Шань, где мы совершим увлекательную полуторачасовую прогулку. Вы будете в восторге от величественных гор, зеленых деревьев и дикой природы. При достижении реки, вы получите целый час свободного времени, чтобы сделать незабываемые фотографии и насладиться прекрасной природой вокруг.