Приглашаю вас на захватывающую однодневную экскурсию, которая откроет перед вами живописную красоту ущелий Иссык-Ата и Чункурчак — настоящих сокровищ Кыргызстана. Вас ждет идеальное сочетание активного отдыха, релаксации и знакомства с потрясающими природными пейзажами. Мы насладимся термальными источниками, увидим величественные водопады, пройдемся по небесному мосту и завершим день в уютном этно-комплексе с панорамным видом на горы. Готовы? Тогда давайте отправимся в это незабываемое путешествие вместе! Ущелье Иссык-Ата:

природа и релакс

Наше приключение начнется с посещения ущелья Иссык-Ата — места, где горный воздух и живописные пейзажи создают атмосферу полного умиротворения. Мы отправимся на пешую прогулку к местному водопаду, окруженному зелеными склонами и скалистыми вершинами. Легкий треккинг подарит вам заряд энергии и возможность сделать потрясающие фотографии на фоне струящейся воды. После прогулки вас ждет настоящее удовольствие — отдых в термальных источниках. Погрузитесь в теплую целебную воду, расслабьтесь и позвольте природе позаботиться о вашем теле и душе. Вкусный перекус:

свежая форель на гриле

После активного утра мы устроим небольшой привал, чтобы подкрепиться. Вас ждет свежайшая форель, приготовленная на гриле — настоящий деликатес, который идеально дополнит день на природе. Мы насладимся трапезой в окружении гор, делясь впечатлениями и наслаждаясь вкусом свежеприготовленной еды. Ущелье Чункурчак:

водопад и небесный мост

Далее наш путь лежит в ущелье Чункурчак, где нас ждет еще одно природное чудо — «Голубиный водопад». Его изящные струи, окруженные скалами и зеленью, создают завораживающее зрелище. Мы прогуляемся к водопаду, наслаждаясь тишиной и красотой этого уединенного места. А затем поднимемся на небесный мост — подвесную конструкцию, с которой открывается захватывающий вид на ущелье. Это место подарит вам не только восторг от высоты, но и невероятные панорамы, которые останутся в вашей памяти надолго. Этно-комплекс Супара:

лес и панорама

Завершим наш день в этно-комплексе Супара — уютном уголке, где природа и традиции Кыргызстана сливаются воедино. Мы прогуляемся по живописному еловому лесу, вдыхая аромат хвои и наслаждаясь тишиной. А затем поднимемся на смотровую площадку, с которой открывается панорамный вид на всё ущелье Чункурчак. Это идеальное место, чтобы остановиться, вдохнуть полной грудью и просто полюбоваться величием гор.