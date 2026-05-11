Эта экскурсия — уникальная возможность за один день открыть для себя красоту двух ущелий, насладиться природными чудесами и отдохнуть душой и телом.
Термальные источники подарят релакс, водопады и небесный мост — яркие эмоции, а прогулки и панорамы — ощущение свободы и единения с природой. Это путешествие для тех, кто хочет вырваться из городской суеты и зарядиться энергией гор.
Термальные источники подарят релакс, водопады и небесный мост — яркие эмоции, а прогулки и панорамы — ощущение свободы и единения с природой. Это путешествие для тех, кто хочет вырваться из городской суеты и зарядиться энергией гор.
Описание экскурсии
Приглашаю вас на захватывающую однодневную экскурсию, которая откроет перед вами живописную красоту ущелий Иссык-Ата и Чункурчак — настоящих сокровищ Кыргызстана. Вас ждет идеальное сочетание активного отдыха, релаксации и знакомства с потрясающими природными пейзажами. Мы насладимся термальными источниками, увидим величественные водопады, пройдемся по небесному мосту и завершим день в уютном этно-комплексе с панорамным видом на горы. Готовы? Тогда давайте отправимся в это незабываемое путешествие вместе! Ущелье Иссык-Ата:
природа и релакс
Наше приключение начнется с посещения ущелья Иссык-Ата — места, где горный воздух и живописные пейзажи создают атмосферу полного умиротворения. Мы отправимся на пешую прогулку к местному водопаду, окруженному зелеными склонами и скалистыми вершинами. Легкий треккинг подарит вам заряд энергии и возможность сделать потрясающие фотографии на фоне струящейся воды. После прогулки вас ждет настоящее удовольствие — отдых в термальных источниках. Погрузитесь в теплую целебную воду, расслабьтесь и позвольте природе позаботиться о вашем теле и душе. Вкусный перекус:
свежая форель на гриле
После активного утра мы устроим небольшой привал, чтобы подкрепиться. Вас ждет свежайшая форель, приготовленная на гриле — настоящий деликатес, который идеально дополнит день на природе. Мы насладимся трапезой в окружении гор, делясь впечатлениями и наслаждаясь вкусом свежеприготовленной еды. Ущелье Чункурчак:
водопад и небесный мост
Далее наш путь лежит в ущелье Чункурчак, где нас ждет еще одно природное чудо — «Голубиный водопад». Его изящные струи, окруженные скалами и зеленью, создают завораживающее зрелище. Мы прогуляемся к водопаду, наслаждаясь тишиной и красотой этого уединенного места. А затем поднимемся на небесный мост — подвесную конструкцию, с которой открывается захватывающий вид на ущелье. Это место подарит вам не только восторг от высоты, но и невероятные панорамы, которые останутся в вашей памяти надолго. Этно-комплекс Супара:
лес и панорама
Завершим наш день в этно-комплексе Супара — уютном уголке, где природа и традиции Кыргызстана сливаются воедино. Мы прогуляемся по живописному еловому лесу, вдыхая аромат хвои и наслаждаясь тишиной. А затем поднимемся на смотровую площадку, с которой открывается панорамный вид на всё ущелье Чункурчак. Это идеальное место, чтобы остановиться, вдохнуть полной грудью и просто полюбоваться величием гор.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пешая прогулка к водопадам Иссык-Аты
- Расслабляющие термальные источники
- Покорение Небесного моста в Чункурчаке
- Дегустация свежевыловленной форели
- Поход в этно-комплекс Супара
Что включено
- Трансфер по программе
- Один литр воды на человека
- Гид
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Вход на небесный мост (skybridge)
- Канатная дорога Чункурчак
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Наши гиды встретят вам в холле вашей гостиницы
Завершение: По окончании экскурсии мы оставим вас там откуда забрали утром
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Все было отлично! Классный гид Сергей)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Бишкека
Похожие экскурсии на «Небесный след и горные объятия - путешествие по пригородам Бишкека»
Индивидуальная
до 10 чел.
Бишкек: неочевидный и невероятный
За 3 часа увидеть 30 ярких достопримечательностей столицы Кыргызстана
Начало: Рядом с центральной площадью
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€63 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
Погрузитесь в природное великолепие и адреналиновые приключения с экскурсией из Бишкека в национальный парк Ала-Арча и по мосту Sky Bridge
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Бишкека - в Аламединское ущелье
Погрузитесь в мир горной природы, насладитесь тишиной и красотой Аламединского ущелья, взирая на живописные склоны
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
€95 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
Погрузитесь в мир кристально чистого воздуха, снежных вершин и альпийских лугов в национальном парке Ала-Арча
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€95 за всё до 3 чел.
$250 за экскурсию