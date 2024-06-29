Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Покататься на каяках по озеру-легенде, промчать по ущелью на внедорожнике и побыть в роли кочевника
Начало: Бишкек, аэропорт, с 15:00 до 16:30 / в гостинице, ...
5 июл в 14:00
13 июл в 14:00
79 900 ₽ за человека
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3%
Погружение в природу Кыргызстана за 5 дней
Авторские туры от 2 человек
от 85 222 ₽
87 814 ₽ за человека
Казахстан и Кыргызстан: комфортный тур по озёрам, ущельям и 2 столицам
Провести ночь в юрте на берегу Иссык-Куля, посмотреть беркут-шоу и погулять по уникальным каньонам
Начало: Бишкек, аэропорт с 15:00 до 16:30 или в отеле с 17...
24 авг в 15:00
104 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЯЯни29 июня 2024Люди имеют свои мечты, свои надобности насчёт отпуска. Что касается предлагаемого комфорт-тура «по берегам Иссык-Куля, Киргизия -7 дней» просто всё
- ООльга11 октября 2023Первый раз отправилась в тур вместе с этими ребятами. Выбор пал на Киргизию. Организация тура на высоком уровне, как при
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Авторские»
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Туры на русском языке в Бишкеке (Кыргызстан 🇰🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Авторские», 5 ⭐ отзывов, цены от 79900₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кыргызстана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь