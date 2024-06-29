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Авторские туры от местных гидов Бишкека

Найдено 3 тура в категории «Авторские» в Бишкеке на русском языке, цены от 79 900 ₽, скидки до 3%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
На машине
Джиппинг
Прогулки на каяках
7 дней
2 отзыва
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Покататься на каяках по озеру-легенде, промчать по ущелью на внедорожнике и побыть в роли кочевника
Начало: Бишкек, аэропорт, с 15:00 до 16:30 / в гостинице, ...
5 июл в 14:00
13 июл в 14:00
79 900 ₽ за человека
Погружение в природу Кыргызстана за 5 дней
5 дней
-
3%
3 отзыва
Погружение в природу Кыргызстана за 5 дней
Авторские туры от 2 человек
от 85 222 ₽87 814 ₽ за человека
Казахстан и Кыргызстан: комфортный тур по озёрам, ущельям и 2 столицам
На машине
8 дней
Казахстан и Кыргызстан: комфортный тур по озёрам, ущельям и 2 столицам
Провести ночь в юрте на берегу Иссык-Куля, посмотреть беркут-шоу и погулять по уникальным каньонам
Начало: Бишкек, аэропорт с 15:00 до 16:30 или в отеле с 17...
24 авг в 15:00
104 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Я
    Яни
    29 июня 2024
    Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
    Люди имеют свои мечты, свои надобности насчёт отпуска. Что касается предлагаемого комфорт-тура «по берегам Иссык-Куля, Киргизия -7 дней» просто всё
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    отлично соответствует описаниям в вашем видео на сайте. Колоритные традиции, много первозданной природы, романтика у костра в юртном лагере и комфорт в гостинице. Именно так я себе представляла тур в Киргизстан. Вернувшись из поездки, я могу сказать, что даже лучше было! Если добавить свежее бодрое настроение участников и компетентного гида. Поездка на высшем уровне. Отличный выбор направлений и различных мероприятий. Все чётко продумано и скоординировано. Гид Алёна была очень внимательная и в любой ситуации могла дать нужные советы о том, чего именно ожидать и что нужно будет: крем от солнца или дождевик. В чате мы нашли всю необходимую информацию на следующий день. Выбор ресторанов был разнообразным. Благодаря предварительному заказу блюд через Интернет мы не потеряли много времени на еду. Спасибо за возможность участвовать в туре вашего агентства!

  • О
    Ольга
    11 октября 2023
    Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
    Первый раз отправилась в тур вместе с этими ребятами. Выбор пал на Киргизию. Организация тура на высоком уровне, как при
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    оформлении путевки отвечают на все возникающие вопросы, вплоть до списка вещей, так и при дальнейшем сопровождении. Отдельное спасибо хочется сказать гиду Александре. У нас собралась небольшая, но разноплановая группа, к каждому человеку она находила свой подход, отвечала на кучу вопросов о стране, о кухне, о местах которые посещаем, с ней было комфортно. Оперативно решала все вопросы. С ней было очень весело и интересно. Куча положительных эмоций и позитива! Также спасибо водителям за безопасное вождение. Обязательно буду рекомендовать всем друзьям и знакомым и поеду с Вами ещё. Желаю вам успехов, новых маршрутов и много довольных туристов!

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Авторские»

Самые популярные туры этой рубрики в Бишкеке
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
  2. Погружение в природу Кыргызстана за 5 дней
  3. Казахстан и Кыргызстан: комфортный тур по озёрам, ущельям и 2 столицам
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Иссык-Куль
  2. Набережная
  3. Ущелья
  4. Парк Ала-Арча
Сколько стоит тур в Бишкеке в июле 2025
Сейчас в Бишкеке в категории "Авторские" можно забронировать 3 тура от 79 900 до 104 900 со скидкой до 3%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Кыргызстан 🇰🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Авторские», 5 ⭐ отзывов, цены от 79900₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кыргызстана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь