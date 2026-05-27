Сап-приключение на озере Иссык-Куль

Откройте для себя уникальное SUP-приключение на южном берегу Иссык-Куля. Погрузитесь в тишину и природу, оставив суету позади
Туристы отправляются на южный берег Иссык-Куля, где их ждёт спокойствие и природная красота. Прогулка на сапборде среди каньонов Ак-Сай подарит ощущение лёгкости и свободы. Воспользуйтесь возможностью насладиться кристально чистой водой и уединением.

Путешествие начинается в Бишкеке и проходит через живописные места, включая Чуйскую долину и Боомское ущелье. После инструктажа на берегу можно расслабиться и насладиться окружающей природой

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальная прогулка на сапборде
  • 🏞 Уединение на южном берегу
  • 🗺 Живописные виды по пути
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 📸 Возможность сделать фото
Что можно увидеть

  • Чуйская долина
  • Боомское ущелье
  • Каньоны Ак-Сай

Описание экскурсии

  • Утро — гид встречает вас у отеля в Бишкеке. Путешествие начинается через Чуйскую долину: за окнами — поля, горные хребты и Боомское ущелье с его суровой красотой.
  • Полдень — прибытие к южному берегу Иссык-Куля, в уединённый район каньонов Ак-Сай. Здесь нет толп и шумных пляжей — только вы, озеро и природа.
  • Прогулка на сапборде — всё оборудование уже готово: после инструктажа можно встать на доску и скользить по кристальной воде, среди отражений скал, неба и солнца.
  • Свободное время — можно отдохнуть на берегу, сделать фото, побыть наедине с природой.
  • По желанию — ужин в уютном кафе у воды (не входит в стоимость).
  • Вечер — возвращение в Бишкек. В теле — приятная усталость, в памяти — тишина и ощущение полной перезагрузки.

Организационные детали

  • Трансфер проходит на комфортабельном легковом автомобиле.
  • С вами поедет один из гидов-водителей нашей команды.
  • На озере вас встретит местный инструктор, выдаст сап, весло, страховочный трос и герметичный чехол для телефона.
  • Дети до 10 лет катаются на одной доске со взрослым, в спасательном жилете.
  • Возьмите с собой запасной комплект одежды на случай, если промокнете.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав
Станислав — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 504 туристов
Меня зовут Станислав, я родился и вырос в Кыргызстане, это моя родина и по совместительству одно из самых красивых мест на земле. С детства увлекаюсь путешествиями и исследованием неизведанных и
труднодоступных уголков нашей страны. В прошлом году я доработал себе автомобиль, который теперь позволяет мне делать это с комфортом, и нашёл команду единомышленников, разделяющих мои стремления к изучению нового. Мы очень хотим поделиться с вами своими открытиями, маршрутами и потрясающими впечатлениями от нашей страны. Массу потрясающих эмоций вам гарантируем!

