Водопад Кегетинского ущелья и тайны башни Бурана
Индивидуальная экскурсия в Бишкеке

Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн во время экскурсии к водопаду и древней башне

Приглашаем вас в увлекательное путешествие к Кегетинскому ущелью и башне Бурана, расположенным в живописных окрестностях Бишкека.

Экскурсия представляет собой незабываемое приключение, где вы сможете насладиться красотой природного водопада, ощутить его мощь и величие.

Ваш путь пройдет по живописным тропам, среди горных вершин, открывающих панорамные виды на окружающую местность.

Вторая часть экскурсии познакомит вас с башней Бурана - древним историческим памятником, хранящим тайны прошлого.

Здесь вы увидите уникальные каменные изваяния и петроглифы, каждый из которых расскажет свою уникальную историю.

Эта экскурсия - идеальный выбор для любителей истории и природы, желающих прикоснуться к культурному наследию Кыргызстана
Водопад Кегетинского ущелья и тайны башни Бурана
Водопад Кегетинского ущелья и тайны башни Бурана
Водопад Кегетинского ущелья и тайны башни Бурана
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
От 1 до 3$200
Группа от 4 до 6 человек$300
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Кегетинское ущелье
  • Боомское ущелье
  • Башня Бурана

Описание

Природное великолепие Кегетинского ущелья

Ваше путешествие начнется с посещения Кегетинского ущелья, расположенного недалеко от озера Иссык-Куль. Это удивительное место поразит вас своей природной красотой и мощью. Вы сможете прогуляться по тропам, окруженным величественными горами, и насладиться панорамными видами на окружающую местность. Особенностью ущелья является дивной красоты водопад, где струящаяся вода создает завораживающий зрелищный пейзаж. Вы сможете ощутить силу природы, наслаждаясь брызгами водопада и звуками природы вокруг.

Историческое прошлое Башни Бурана

Далее вы отправитесь к башне Бурана, историческому памятнику, который имеет большое значение для региона. Здесь вы сможете познакомиться с уникальными каменными изваяниями и петроглифами, которые представляют археологическую ценность. Башня Бурана как окно в прошлое, позволяет узнать историю и культуру этого места.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кегетинское ущелье
  • Боомское ущелье
  • Башня Бурана
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
  • Входные билеты
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
  • Проживание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Благодарим Вас за бронирование тура у нас. Мы хотели бы подтвердить детали Вашего заказа и предоставить некоторую важную информацию для Вашей поездки
  • Количество путешествующих
  • Название отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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