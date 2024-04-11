Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн во время экскурсии к водопаду и древней башне
Приглашаем вас в увлекательное путешествие к Кегетинскому ущелью и башне Бурана, расположенным в живописных окрестностях Бишкека.
Экскурсия представляет собой незабываемое приключение, где вы сможете насладиться красотой природного водопада, ощутить его мощь и величие.
Ваш путь пройдет по живописным тропам, среди горных вершин, открывающих панорамные виды на окружающую местность.
Вторая часть экскурсии познакомит вас с башней Бурана - древним историческим памятником, хранящим тайны прошлого.
Здесь вы увидите уникальные каменные изваяния и петроглифы, каждый из которых расскажет свою уникальную историю.
Эта экскурсия - идеальный выбор для любителей истории и природы, желающих прикоснуться к культурному наследию Кыргызстана
Экскурсия представляет собой незабываемое приключение, где вы сможете насладиться красотой природного водопада, ощутить его мощь и величие.
Ваш путь пройдет по живописным тропам, среди горных вершин, открывающих панорамные виды на окружающую местность.
Вторая часть экскурсии познакомит вас с башней Бурана - древним историческим памятником, хранящим тайны прошлого.
Здесь вы увидите уникальные каменные изваяния и петроглифы, каждый из которых расскажет свою уникальную историю.
Эта экскурсия - идеальный выбор для любителей истории и природы, желающих прикоснуться к культурному наследию Кыргызстана
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|От 1 до 3
|$200
|Группа от 4 до 6 человек
|$300
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Кегетинское ущелье
- Боомское ущелье
- Башня Бурана
Описание
Природное великолепие Кегетинского ущелья
Ваше путешествие начнется с посещения Кегетинского ущелья, расположенного недалеко от озера Иссык-Куль. Это удивительное место поразит вас своей природной красотой и мощью. Вы сможете прогуляться по тропам, окруженным величественными горами, и насладиться панорамными видами на окружающую местность. Особенностью ущелья является дивной красоты водопад, где струящаяся вода создает завораживающий зрелищный пейзаж. Вы сможете ощутить силу природы, наслаждаясь брызгами водопада и звуками природы вокруг.
Историческое прошлое Башни Бурана
Далее вы отправитесь к башне Бурана, историческому памятнику, который имеет большое значение для региона. Здесь вы сможете познакомиться с уникальными каменными изваяниями и петроглифами, которые представляют археологическую ценность. Башня Бурана как окно в прошлое, позволяет узнать историю и культуру этого места.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кегетинское ущелье
- Боомское ущелье
- Башня Бурана
Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Входные билеты
Что не входит
- Личные расходы
- Питание
- Проживание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Благодарим Вас за бронирование тура у нас. Мы хотели бы подтвердить детали Вашего заказа и предоставить некоторую важную информацию для Вашей поездки
- Количество путешествующих
- Название отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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