Позавтракав, отправимся к живописному озеру Иссык-Куль, одному из самых больших и глубоких в мире. Затем подъедем к башне Бурана — минарету 9 века из жжёного кирпича. Вокруг него находится «сад камней» — древние надгробные памятники с наскальными рисунками.

Далее проследуем к каньонам Ак-Сай — местные жители называют их «долиной забытых рек», так как при въезде можно увидеть старинные высохшие русла. В завершение дня побываем в гостевом доме в селе Боконбаево, где поужинаем вместе с кыргызской семьёй.

Заселение в гостиницу и отдых.