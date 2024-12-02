Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка

Погулять по каньонам, промчаться на яхте по озеру и поужинать с местными жителями
Устройте себе перезагрузку в кыргызских горах — вас ждут прогулки по живописным ущельям, горнолыжный курорт, каякинг и яхтинг на озере Иссык-Куль.

Вы исследуете природные чудеса и традиции Кыргызстана, посетите несколько городов и глубже погрузитесь в национальную культуру через ужины с местными семьями.
Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка
Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка
Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$862
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание тура

Организационные детали

Тур не требует специальной физической подготовки.

Проживание. Двухместное, размещение в отелях категории 3-4*.

Питание. Включены завтраки и 3 ужина, остальное — за доплату.

Сложность. Тур не требует специальной физической подготовки.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и встреча

Встречаем вас в аэропорту «Манас», знакомимся и едем заселяться в отель. Немного отдохнув, отправимся этнокомплекс, где вас ждёт приветственный ужин блюдами национальной кухни. Затем — трансфер в отель.

Прибытие и встречаПрибытие и встречаПрибытие и встречаПрибытие и встреча
2 день

Башня Бурана и каньоны Ак-Сай

Позавтракав, отправимся к живописному озеру Иссык-Куль, одному из самых больших и глубоких в мире. Затем подъедем к башне Бурана — минарету 9 века из жжёного кирпича. Вокруг него находится «сад камней» — древние надгробные памятники с наскальными рисунками.

Далее проследуем к каньонам Ак-Сай — местные жители называют их «долиной забытых рек», так как при въезде можно увидеть старинные высохшие русла. В завершение дня побываем в гостевом доме в селе Боконбаево, где поужинаем вместе с кыргызской семьёй.

Заселение в гостиницу и отдых.

Башня Бурана и каньоны Ак-СайБашня Бурана и каньоны Ак-СайБашня Бурана и каньоны Ак-СайБашня Бурана и каньоны Ак-СайБашня Бурана и каньоны Ак-СайБашня Бурана и каньоны Ак-СайБашня Бурана и каньоны Ак-Сай
3 день

Каньоны, озеро и ущелье Джеты-Огуз

Позавтракав, отправимся исследовать каньон Сказка — это глиняные скалы красноватого цвета на южном берегу озера Иссык-Куль. Прогуливаясь, вы сможете присмотреться и распознать замки, башни, чудовищ и великанов в причудливой форме глиняных лабиринтов.

Далее проследуем к живописному озеру Барскоон — оно окружено высокими горами и славится чистой водой. Погуляв и насладившись пейзажами, возьмём курс к ущелью Джети-Огуз — название оно получило из-за очертаний скал, похожих на силуэты лежащих на земле быков. Вы узнаете легенду об их происхождении и полюбуетесь панорамными видами.

Затем доедем до города Каракол и заселимся в отель.

Каньоны, озеро и ущелье Джеты-ОгузКаньоны, озеро и ущелье Джеты-ОгузКаньоны, озеро и ущелье Джеты-ОгузКаньоны, озеро и ущелье Джеты-ОгузКаньоны, озеро и ущелье Джеты-Огуз
4 день

Горнолыжные приключения

Утром выезжаем на горнолыжный курорт недалеко от Каракола — база расположена на высоте 2300 метров на склонах Тянь-Шаня, среди величественных хвойных лесов. Зарядимся энергией, покатаемся, а вечером отправимся на ужин к гостеприимной дунганской семье — представителям местной народности.

Горнолыжные приключенияГорнолыжные приключенияГорнолыжные приключенияГорнолыжные приключенияГорнолыжные приключенияГорнолыжные приключения
5 день

Прогулка по Караколу и каякинг

Утром выезжаем изучать Каракол — осмотрим мечеть в виде буддийской пагоды и деревянный собор Святой Троицы. После вас ждёт активное приключение — каякинг на озере Иссык-Куль. Озеро не замерзает, поэтому каякинг доступен круглый год.

Затем переедем в город-курорт Чолпон-Ату, через который когда-то проходили караваны Великого Шёлкового пути. Чолпон-Ату расположен на озере и знаменит своими песчаными пляжами и прозрачной прибрежной водой. Заселение в отель и отдых.

Прогулка по Караколу и каякингПрогулка по Караколу и каякингПрогулка по Караколу и каякингПрогулка по Караколу и каякингПрогулка по Караколу и каякингПрогулка по Караколу и каякинг
6 день

Яхтинг

Позавтракав, загружаемся на яхту — сегодня будем рассекать воды озера Иссык-Куль! Вы пройдёте инструктаж, научитесь некоторым навыкам яхтсменов и полюбуетесь видами, открывающимися с воды.

Вечером — возвращение в Бишкек и заселение в отель.

ЯхтингЯхтингЯхтингЯхтингЯхтинг
7 день

Отъезд

В первой половине дня — прогулка по Бишкеку, затем выезд отеля и трансфер в аэропорт — пора прощаться с гостеприимным Кыргызстаном!

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Ужин в ресторане Бишкека, ужин в кыргызской и дунганской семьях
  • Входные билеты в каньоны Сказка
  • Входные билеты в мечеть и башню Бурана
  • Каякинг
  • Яхтинг
  • Трансфер
  • Трансферы по маршруту и водитель-проводник
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиаперелёты
  • Обеды и ужины, кроме указанных в программе
  • Прокат горнолыжного оборудования и ски-пасс - стоимость примерно 2400 рублей с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, аэропорт, утро
Завершение: Бишкек, аэропорт, день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бишкека

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