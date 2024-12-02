Вы исследуете природные чудеса и традиции Кыргызстана, посетите несколько городов и глубже погрузитесь в национальную культуру через ужины с местными семьями.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$862
Описание тура
Организационные детали
Тур не требует специальной физической подготовки.
Проживание. Двухместное, размещение в отелях категории 3-4*.
Питание. Включены завтраки и 3 ужина, остальное — за доплату.
Сложность. Тур не требует специальной физической подготовки.
Программа тура по дням
Прибытие и встреча
Встречаем вас в аэропорту «Манас», знакомимся и едем заселяться в отель. Немного отдохнув, отправимся этнокомплекс, где вас ждёт приветственный ужин блюдами национальной кухни. Затем — трансфер в отель.
Башня Бурана и каньоны Ак-Сай
Позавтракав, отправимся к живописному озеру Иссык-Куль, одному из самых больших и глубоких в мире. Затем подъедем к башне Бурана — минарету 9 века из жжёного кирпича. Вокруг него находится «сад камней» — древние надгробные памятники с наскальными рисунками.
Далее проследуем к каньонам Ак-Сай — местные жители называют их «долиной забытых рек», так как при въезде можно увидеть старинные высохшие русла. В завершение дня побываем в гостевом доме в селе Боконбаево, где поужинаем вместе с кыргызской семьёй.
Заселение в гостиницу и отдых.
Каньоны, озеро и ущелье Джеты-Огуз
Позавтракав, отправимся исследовать каньон Сказка — это глиняные скалы красноватого цвета на южном берегу озера Иссык-Куль. Прогуливаясь, вы сможете присмотреться и распознать замки, башни, чудовищ и великанов в причудливой форме глиняных лабиринтов.
Далее проследуем к живописному озеру Барскоон — оно окружено высокими горами и славится чистой водой. Погуляв и насладившись пейзажами, возьмём курс к ущелью Джети-Огуз — название оно получило из-за очертаний скал, похожих на силуэты лежащих на земле быков. Вы узнаете легенду об их происхождении и полюбуетесь панорамными видами.
Затем доедем до города Каракол и заселимся в отель.
Горнолыжные приключения
Утром выезжаем на горнолыжный курорт недалеко от Каракола — база расположена на высоте 2300 метров на склонах Тянь-Шаня, среди величественных хвойных лесов. Зарядимся энергией, покатаемся, а вечером отправимся на ужин к гостеприимной дунганской семье — представителям местной народности.
Прогулка по Караколу и каякинг
Утром выезжаем изучать Каракол — осмотрим мечеть в виде буддийской пагоды и деревянный собор Святой Троицы. После вас ждёт активное приключение — каякинг на озере Иссык-Куль. Озеро не замерзает, поэтому каякинг доступен круглый год.
Затем переедем в город-курорт Чолпон-Ату, через который когда-то проходили караваны Великого Шёлкового пути. Чолпон-Ату расположен на озере и знаменит своими песчаными пляжами и прозрачной прибрежной водой. Заселение в отель и отдых.
Яхтинг
Позавтракав, загружаемся на яхту — сегодня будем рассекать воды озера Иссык-Куль! Вы пройдёте инструктаж, научитесь некоторым навыкам яхтсменов и полюбуетесь видами, открывающимися с воды.
Вечером — возвращение в Бишкек и заселение в отель.
Отъезд
В первой половине дня — прогулка по Бишкеку, затем выезд отеля и трансфер в аэропорт — пора прощаться с гостеприимным Кыргызстаном!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Ужин в ресторане Бишкека, ужин в кыргызской и дунганской семьях
- Входные билеты в каньоны Сказка
- Входные билеты в мечеть и башню Бурана
- Каякинг
- Яхтинг
- Трансфер
- Трансферы по маршруту и водитель-проводник
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиаперелёты
- Обеды и ужины, кроме указанных в программе
- Прокат горнолыжного оборудования и ски-пасс - стоимость примерно 2400 рублей с человека