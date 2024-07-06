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1 чел. По популярности 🚗 На машине 🛣 Джиппинг 🐴 Конные прогулки 🛥 На яхте Авторский тур 8 дней Джип-сафари к высокогорным озёрам Кыргызстана с проживанием в юртах и отдыхом на яхте Покататься на лошадях, посмотреть шоу с беркутами и расслабиться в термах на закате Начало: Аэропорт Бишкека, время зависит от вашего рейса «А завершит тур весёлая вечеринка на яхте с музыкой и игристым» $ 1 300 за человека 🚗 На машине 🛥 На яхте 🚣 Прогулки на каяках Авторский тур 7 дней Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка Погулять по каньонам, промчаться на яхте по озеру и поужинать с местными жителями Начало: Бишкек, аэропорт, утро «Позавтракав, загружаемся на яхту — сегодня будем рассекать воды озера Иссык-Куль» $ 862 за человека 🚌 На автобусе 🛥 На яхте Авторский тур 7 дней Вояж по Киргизии с конными прогулками, релаксом в термах и вечеринкой на яхте Исследовать высокогорье, приготовить баурсаки и искупаться в Иссык-Куле Начало: Аэропорт Бишкека, время зависит от вашего рейса «После обеда отправимся на прогулку по озеру на яхте, устроим вечеринку с музыкой и шампанским» $ 1 000 за человека Все туры Бишкека

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «На яхте»

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