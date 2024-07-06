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Авторский тур
8 дней
Джип-сафари к высокогорным озёрам Кыргызстана с проживанием в юртах и отдыхом на яхте
Покататься на лошадях, посмотреть шоу с беркутами и расслабиться в термах на закате
Начало: Аэропорт Бишкека, время зависит от вашего рейса
«А завершит тур весёлая вечеринка на яхте с музыкой и игристым»
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
$1 300 за человека
Авторский тур
7 дней
Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка
Погулять по каньонам, промчаться на яхте по озеру и поужинать с местными жителями
Начало: Бишкек, аэропорт, утро
«Позавтракав, загружаемся на яхту — сегодня будем рассекать воды озера Иссык-Куль»
2 дек в 08:00
9 дек в 08:00
$862 за человека
Авторский тур
7 дней
Вояж по Киргизии с конными прогулками, релаксом в термах и вечеринкой на яхте
Исследовать высокогорье, приготовить баурсаки и искупаться в Иссык-Куле
Начало: Аэропорт Бишкека, время зависит от вашего рейса
«После обеда отправимся на прогулку по озеру на яхте, устроим вечеринку с музыкой и шампанским»
20 июля в 10:00
17 авг в 10:00
$1 000 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «На яхте»
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