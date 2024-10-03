Что может быть лучше отпуска в горах подальше от работы и суеты.
Собираясь в Кыргызстан, мы ждали горы. Но какие это читать дальше
были горы!!! В одной поездке увидеть такие разный и цветные горы - был приятный сюрприз: от зеленого из-за леса, до желто-оранжевого из-за глин. Даже то, что опустились тучи в национальный парк Ала-Арча не портила картины красоты. Вид с Разбитого Сердца был необычный и дымка предала всему этому дополнительную таинственность. Поиск жирных сурков это дополнительный приятный бонус, повезет или нет, будут и увидишь ли их. Каньон Сказка оправдывает свое название. Стоя на вершине видишь невероятное зрелище. Тут можно остаться надолго и просто сидеть и любоваться природой, понимаю - вот настоящая красота. Поднявшись на плато Арабель получаешь такой диссонанс: там внизу тепло и все зелено, а тут лежит снег, в озере плавают льдинки и глаза слепит от белоснежного цвета. Ну и куда же без релакса: термальные SPA после прогулки на лошадках и быстроходный катер в бескрайних лазурных водах Иссык Куля…
Сергею огромное спасибо за внимание и понимание, даже если сильно отстаешь от группы, то это не становится вашей проблемой. Всегда рядом, не торопит, успевает быть и в начале с убежавшими и в конце с отстающими. Накормит вкусной мороженкой, всегда носит с собой запасную воду для забывашек, не просто внимательно выслушивает все пожелания и замечания, а еще и принимает действенные меры для их решения.
Вот и закончилось наше путешествие в Кыргызстан (здесь немного грустим, так как быстро время пролетело, а хочется ещё)) Скажем просто: читать дальше
нам понравилось! Здесь будет все: приветливые люди, вкусная еда и потрясающие виды. За неделю мы побывали и в разных временах года, и даже на разных планетах. Особенно поразило то тепло, с которым местные жители относятся к традициям и сохранению природы. Да что рассказывать, поезжайте и посмотрите сами!)
И, конечно, мы благодарны команде организаторов, особенно гиду Денису, за заботу и умение создать наилучшие условия в любой ситуации. Скажем ещё раз мою""короночку"": Денис, ты сииимпатииичный)))Вот и закончилось наше путешествие в Кыргызстан (здесь немного грустим, так как быстро время пролетело, а хочется ещё)) Скажем просто: нам понравилось! Здесь будет все: приветливые люди, вкусная еда и потрясающие виды. За неделю мы побывали и в разных временах года, и даже на разных планетах. Особенно поразило то тепло, с которым местные жители относятся к традициям и сохранению природы. Да что рассказывать, поезжайте и посмотрите сами!)
И, конечно, мы благодарны команде организаторов, особенно гиду Денису, за заботу и умение создать наилучшие условия в любой ситуации. Скажем ещё раз мою""короночку"": Денис, ты сииимпатииичный)))"
Я имею богатый опыт путешествий в авторских турах и с большим удовольствием делюсь впечатлениями о моей поездке в Кыргызстан. Это читать дальше
было Вау как круто!
Тимофей знает и любит свое дело, это человек тонкой душевной натуры, с великолепным чувством юмора и такта, всё было организовано perfect, сам тур богат на события, локации, а Тим действительно показал Кыргызстан в лучшем виде. Кроме того, с группой повезло невероятно, этот трип запомнится, как маленькая отдельная жизнь! Всем своим друзьям непременно посоветую этот трип,и если в Кыргызстан, то с этим тур лидером, однозначно!
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