3 дня
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Переночевать в юрте кочевников, прогуляться по красным каньонам и искупаться в озере среди гор
Начало: Бишкек, отель/аэропорт (по договорённости)
29 окт в 08:00
30 окт в 08:00
$400 за человека
скидка
10%
3 дня
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
Побывать в живописных ущельях, полюбоваться водопадами и отдохнуть у знаменитого озера
Начало: Бишкек, 07:00-08:00
31 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
792€713 за всё до 4 чел.
скидка
5%
4 дня
Индивидуальный автотур по ущельям и горам вокруг озера Иссык-Куль
Погулять по каньону Сказка, полюбоваться тянь-шаньскими елями и ощутить местный колорит
Начало: Бишкек, точное место встречи и время - по договорё...
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
1450€1 378 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на туры
- ЕЕлизавета8 сентября 2024Ездили с Юрием в увлекательное путешествие по Иссык-Кулю, всё понравилось, насыщенная программа, посетили много мест и остались очень довольны. В Кыргызстане
- ИИрина7 мая 2024Здравствуйте. Хочется от всей души поблагодарить Юрия за увлекательное путешествие по берегам Иссык-Куля. Провели три незабываемых дня вместе друзьями в
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «На Рождество»
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