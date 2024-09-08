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его компании. С его помощью практически влюбились в Кыргызстан. Все хорошо организовано. Интересно и ненавязчиво, всегда с ноткой юмора. С первых минут знакомства почувствовали, как он с любовью отдается своему делу. Благодаря Юрию удалось узнать много нового и интересного о Кыргызстане. Экскурсия очень интересная и многогранная, много природных красот переплетается с историческими местами и музеями. По истечению трех дней было даже немного грустно расставаться. Спасибо Юрию за положительные эмоции. Побольше бы таких Гидов.