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Авторский тур
6 дней
Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
Исследовать Киргизию на внедорожнике, рассмотреть древние петроглифы и поучиться делать ковёр
Начало: Бишкек, первая воловина дня
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
390 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
7 дней
Вояж по Киргизии с конными прогулками, релаксом в термах и вечеринкой на яхте
Исследовать высокогорье, приготовить баурсаки и искупаться в Иссык-Куле
Начало: аэропорт Бишкека, время зависит от вашего рейса
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
$1 000 за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
Рассмотреть балбалы, посетить киргизскую Швейцарию и золотой рудник
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
1490$1 341 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
Увидеть киргизский Гранд-Каньон, проехать верхом по ущельям и провести ночь в юрте
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
1980$1 782 за всё до 2 чел.
Авторский тур
4 дня
Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, красные скалы, киргизская Швейцария и мастер-класс
Изучить петроглифы, услышать легенду о Разбитом сердце и переночевать на экоферме и в юрте
Начало: Аэропорт Бишкека, 16:00
10 июня в 16:00
13 июня в 16:00
65 817₽ за человека
Авторский тур
7 дней
На внедорожнике по Тянь-Шаню: ландшафты вблизи Иссык-Куля и этнопогружение в киргизскую культуру
Прокатиться на зиплайне, посмотреть шоу с беркутами и познакомиться с дунганской семьёй
Начало: Аэропорт Бишкека, 12:00
17 июня в 12:00
24 июня в 12:00
100 606₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена14 мая 2024Прекрасные, величественные горы Тянь-Шаня, все время разные, но всегда необыкновенной красоты! Уютные, чистые, симпатичные гостевые дома и отельчики. Коммуникабельный, внимательный. предупредительный гид Дмитрий. Доброжелательный гостеприимный народ. Нам все понравилось. Спасибо за отдых!
- ННаталья14 марта 2024Дима и Кристина - вы очень слаженная команда профессионалов. Хочу выразить огромную Благодарность за организацию нашего самого необычного, драйвового, насыщенного и
- ААнастасия1 марта 2024Огромное спасибо Диме и Кристине за нереальный профессионализм! Безумно понравилось путешествовать вместе с вами! Вы очень опытные водители, очень интересные люди, крутые
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Ущелья»
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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
- Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
- Вояж по Киргизии с конными прогулками, релаксом в термах и вечеринкой на яхте
- Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
- Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
- Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, красные скалы, киргизская Швейцария и мастер-класс
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Сколько стоит тур в Бишкеке в июне 2024
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