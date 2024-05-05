Восхитительная природа Иссык-Куля: тур на горные ущелья, озера и водопады
Главной достопримечательностью Иссык-Кульского района является само великолепное горное озеро, которое смывает чистейшей горной водой все накопленные тревоги и стрессы.
Рекомендуем посетить природные и рукотворные достопримечательности окрестностей Иссык-Куля, которые золотой россыпью рассыпались в непосредственной близости от озера.
Рекомендуем посетить природные и рукотворные достопримечательности окрестностей Иссык-Куля, которые золотой россыпью рассыпались в непосредственной близости от озера.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ждет Главной достопримечательностью Иссык-Кульского района является само великолепное горное озеро, которое смывает чистейшей горной водой все накопленные тревоги и стрессы. Но чтобы вообразить весь масштаб окружающей красоты, рекомендуем обязательно посетить природные и рукотворные достопримечательности окрестностей Иссык-Куля, которые золотой россыпью рассыпались в непосредственной близости от озера. Красные скалы Джеты-Огуза, целебная сила горячих источников Алтын-Арашан, живописнейшие горные ущелья, озера и водопады, древние наскальные рисунки и исторические памятники разных культур и эпох - первозданная гармония этих заповедных мест восхищает и заставляет душу трепетать от восторга! Важно знать В стоимость экскурсии включено:
- трансфер, • проживание сборной группой в 2-3 х местных номерах, • 3-х разовое комплексное питание, • тренировки, • страховка, • сопровождающий в течение всего тура. Туристы оплачивают самостоятельно:.
- перелет, • экскурсионная программа, • радоновые, минеральные источники, • дополнительные расходы, • если участник тура хочет жить в отдельном номере, стоимость будет изменена, в зависимости от выбранных условий проживания.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер,
- Проживание сборной группой в 2-3 х местных номерах,
- 3-х разовое комплексное питание,
- Тренировки,
- Страховка,
- Сопровождающий в течение всего тура.
Что не входит в цену
- Перелет,
- Экскурсионная программа,
- Радоновые, минеральные источники,
- Дополнительные расходы,
- Если участник тура хочет жить в отдельном номере, стоимость будет изменена, в зависимости от выбранных условий проживания.
Место начала и завершения?
Аэропорт Манас г. Бишкек или с. Тамчы (Иссык-Куль)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 126 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Бишкека
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