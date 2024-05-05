трансфер, • проживание сборной группой в 2-3 х местных номерах, • 3-х разовое комплексное питание, • тренировки, • страховка, • сопровождающий в течение всего тура. Туристы оплачивают самостоятельно:.

перелет, • экскурсионная программа, • радоновые, минеральные источники, • дополнительные расходы, • если участник тура хочет жить в отдельном номере, стоимость будет изменена, в зависимости от выбранных условий проживания.

Что вас ждет Главной достопримечательностью Иссык-Кульского района является само великолепное горное озеро, которое смывает чистейшей горной водой все накопленные тревоги и стрессы. Но чтобы вообразить весь масштаб окружающей красоты, рекомендуем обязательно посетить природные и рукотворные достопримечательности окрестностей Иссык-Куля, которые золотой россыпью рассыпались в непосредственной близости от озера. Красные скалы Джеты-Огуза, целебная сила горячих источников Алтын-Арашан, живописнейшие горные ущелья, озера и водопады, древние наскальные рисунки и исторические памятники разных культур и эпох - первозданная гармония этих заповедных мест восхищает и заставляет душу трепетать от восторга! Важно знать В стоимость экскурсии включено: