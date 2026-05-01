Приглашаю вас в насыщенный двухдневный тур на озеро Иссык-Куль.
За время путешествия мы с вами увидим северное побережье озера, посетим Григорьевское и Семёновское ущелье, совершим поход в каньоны Конорчек и искупаемся в горячих минеральных источниках.
Описание тура
Программа первого дня:
- Встретившись у отеля, где вы остановились, направимся на северный берег озера Иссык-Куль;
- По пути совершим поход в сухие каньоны Конорчек, которые напоминают Гранд-Каньон в миниатюре. Маршрут протяженностью 8 км. в обе стороны, средней сложности;
- После остановимся на обед в кафе или устроим пикник;
- Музей петроглифов под открытым небом;
- Прогулка по побережью озера Иссык-Куль;
- Заселение в гостиницу города Чолпон-Ата;
• По желанию, посетим горячие минеральные источники. Программа второго дня:
- Отправимся созерцать Григорьевское и Семёновское ущелья. Вдохновимся видами и прогуляемся вдоль реки и скал;
- На обратном пути в Бишкек прогуляемся до Лунных холмов, увидим панораму на реку Чу в скалистой теснине. Важная информация: Программа тура может быть скорректирована в зависимости от погодных условий.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Иссык-Куль
- Каньоны Конорчек
- Григорьевское ущелье
- Семёновское ущелье
- Лунные холмы
Что не входит в цену
- Проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Программа тура может быть скорректирована в зависимости от погодных условий
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
