В 7:00 выезжаем из Бишкека и отправляемся в сторону озера Иссык-Куль. К 9:30 приедем в Боомское ущелье, остановимся в кафе на завтрак.

Сделаем две остановки: у Орто-Токойского водохранилища и на скалистом берегу южного побережья Иссык-Куля. К 14:30 доберёмся до ущелья Сказка и прогуляемся по окрестностям.

Затем поедем дальше — в ущелье Барскоон. Здесь вас ждёт в пеший подъём к водопаду. К 19:00 приедем в Каракол.

Вечером поужинаем в этнокафе, а к 21:00 разместимся в гостевом доме.