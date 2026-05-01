Дорога приведёт нас к водопаду Девичьи косы и панорамам ущелий Кок-Мойнок, Семёновского и Григорьевского. В Караколе осмотрим православный храм и Дунганскую мечеть. А ещё вы сможете погреться в горячих источниках Ак-Суу.
Описание тура
Организационные детали
Время в пути и расстояния могут меняться в зависимости от погодных условий и состояния дорог. Возможна корректировка маршрута и времени остановок по согласованию.
Программа тура по дням
Путь к Иссык-Кулю: каньоны, скалы и водопад
В 7:00 выезжаем из Бишкека и отправляемся в сторону озера Иссык-Куль. К 9:30 приедем в Боомское ущелье, остановимся в кафе на завтрак.
Сделаем две остановки: у Орто-Токойского водохранилища и на скалистом берегу южного побережья Иссык-Куля. К 14:30 доберёмся до ущелья Сказка и прогуляемся по окрестностям.
Затем поедем дальше — в ущелье Барскоон. Здесь вас ждёт в пеший подъём к водопаду. К 19:00 приедем в Каракол.
Вечером поужинаем в этнокафе, а к 21:00 разместимся в гостевом доме.
Джеты-Огуз и Каракол: треккинг, храмы и горячие источники
В 8:00 подъём и завтрак, после чего отправимся в ущелье Джети-Огуз. Дорога займёт около часа.
Сделаем остановку у скалы Разбитое сердце и поднимемся на смотровую площадку. Затем проедем по ущелью до долины Кок-Жайык и пешком доберёмся до водопада Девичьи косы.
После прогулки поедем в Каракол. Во второй половине дня пообедаем в кафе, зайдём за сувенирами, а также посетим православный храм и Дунганскую мечеть.
К вечеру поедем в посёлок Ак-Суу на горячие источники. С 19:00 до 20:30 проведём время там и вернёмся в гостевой дом.
Горные ущелья и каньон Кок-Мойнок
В 8:00 подъём и завтрак. В 9:00 направимся в Семёновское ущелье, дорога займёт около 2 часов.
По прибытии прогуляемся, пообедаем в юрте и заедем в Григорьевское ущелье. После этого вас ждёт каньон Кок-Мойнок. Пройдёмся по нему, а потом сможем поужинать в кафе в Боомском ущелье.
Вернёмся в Бишкек.
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы
- Услуги гида-водителя (для групп от 8 человек - отдельный гид)
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Бишкека и обратно
- Остальное питание (800-1200 сом за приём)
- Купание в горячих источниках - 350 сом с человека
- Аренда лошади - около 1500 сом с человека
- Обратите внимание: стоимость зависит от количества участников
- Группа 2 чел. - ~28 450 ₽
- Группа 3 чел. - ~20 500 ₽
- Группа 4 чел. - ~18 900 ₽
- Группа 5 чел. - ~16 250 ₽
- Группа 6 чел. - ~14 500 ₽
- Группа 7 чел. - ~13 350 ₽
- Группа 8 чел. - ~18 150 ₽
- Группа 10 чел. - ~15 680 ₽
- Группа 12 чел. - ~13 080 ₽
- Группа 13-17 чел. - ~13 350 ₽
- В период с 1 марта по 15 июня и с 1 сентября по 30 ноября действует скидка 15%