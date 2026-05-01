Индивидуальный мини-тур вокруг озера Иссык-Куль

Из Бишкека - к каньонам, ущельям и горячим источникам
За 3 дня вы увидите, как меняется пейзаж от Орто-Токойского водохранилища до каньона Сказка и Джеты-Огуз.

Дорога приведёт нас к водопаду Девичьи косы и панорамам ущелий Кок-Мойнок, Семёновского и Григорьевского. В Караколе осмотрим православный храм и Дунганскую мечеть. А ещё вы сможете погреться в горячих источниках Ак-Суу.
Описание тура

Организационные детали

Время в пути и расстояния могут меняться в зависимости от погодных условий и состояния дорог. Возможна корректировка маршрута и времени остановок по согласованию.

Программа тура по дням

1 день

Путь к Иссык-Кулю: каньоны, скалы и водопад

В 7:00 выезжаем из Бишкека и отправляемся в сторону озера Иссык-Куль. К 9:30 приедем в Боомское ущелье, остановимся в кафе на завтрак.

Сделаем две остановки: у Орто-Токойского водохранилища и на скалистом берегу южного побережья Иссык-Куля. К 14:30 доберёмся до ущелья Сказка и прогуляемся по окрестностям.

Затем поедем дальше — в ущелье Барскоон. Здесь вас ждёт в пеший подъём к водопаду. К 19:00 приедем в Каракол.

Вечером поужинаем в этнокафе, а к 21:00 разместимся в гостевом доме.

2 день

Джеты-Огуз и Каракол: треккинг, храмы и горячие источники

В 8:00 подъём и завтрак, после чего отправимся в ущелье Джети-Огуз. Дорога займёт около часа.

Сделаем остановку у скалы Разбитое сердце и поднимемся на смотровую площадку. Затем проедем по ущелью до долины Кок-Жайык и пешком доберёмся до водопада Девичьи косы.

После прогулки поедем в Каракол. Во второй половине дня пообедаем в кафе, зайдём за сувенирами, а также посетим православный храм и Дунганскую мечеть.

К вечеру поедем в посёлок Ак-Суу на горячие источники. С 19:00 до 20:30 проведём время там и вернёмся в гостевой дом.

3 день

Горные ущелья и каньон Кок-Мойнок

В 8:00 подъём и завтрак. В 9:00 направимся в Семёновское ущелье, дорога займёт около 2 часов.

По прибытии прогуляемся, пообедаем в юрте и заедем в Григорьевское ущелье. После этого вас ждёт каньон Кок-Мойнок. Пройдёмся по нему, а потом сможем поужинать в кафе в Боомском ущелье.

Вернёмся в Бишкек.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы
  • Услуги гида-водителя (для групп от 8 человек - отдельный гид)
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Бишкека и обратно
  • Остальное питание (800-1200 сом за приём)
  • Купание в горячих источниках - 350 сом с человека
  • Аренда лошади - около 1500 сом с человека
  • Обратите внимание: стоимость зависит от количества участников
  • Группа 2 чел. - ~28 450 ₽
  • Группа 3 чел. - ~20 500 ₽
  • Группа 4 чел. - ~18 900 ₽
  • Группа 5 чел. - ~16 250 ₽
  • Группа 6 чел. - ~14 500 ₽
  • Группа 7 чел. - ~13 350 ₽
  • Группа 8 чел. - ~18 150 ₽
  • Группа 10 чел. - ~15 680 ₽
  • Группа 12 чел. - ~13 080 ₽
  • Группа 13-17 чел. - ~13 350 ₽
  • В период с 1 марта по 15 июня и с 1 сентября по 30 ноября действует скидка 15%
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, 6:30
Завершение: Бишкек или Чолпон-Ата, около 21:00 (возможно другое время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 510 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша команда гидов уже более 15 лет занимается организацией экскурсий на Иссык-Куле. Мы любим горы и с радостью делимся своей любовью с гостями.

