Необходимо взять удобную треккинговую обувь, желательно с высоким голенищем (ботинки, не кроссовки) и хорошей фиксацией на ноге. Рекомендуем ориентироваться на прогноз погоды и взять не стесняющую движения одежду, головной убор от солнца, солнцезащитный крем, утеплённую куртку и шапку, фонарик и личную аптечку.

Проживание. В комфортабельных отелях в Бишкеке, Балыкчи, Караколе и на южном побережье Иссык-Куля. 2-3-местное размещение.

Питание. Включены завтраки с 1-го дня, пикник на природе, национальный обед в юрте и обед в форелевом хозяйстве. Остальное питание оплачивается дополнительно. Вы попробуете национальные блюда. Если у вас есть ограничения или особенности в питании, об этом необходимо сообщить организатору до тура.

Дети. От 12 лет.

Транспорт. В первые два дня все переезды осуществляются на микроавтобусе Mercedes Sprinter или Ford. Остальные дни перемещаемся на внедорожниках TOYOTA или аналогах по четыре человека в машине.

Уровень сложности. На маршруте есть треккинговая часть, доступная для обычного городского жителя. Большая часть локаций расположена на высоте 1700-3000 м. Особой подготовки не требуется, но рекомендуем взять удобные треккинговые ботинки и подходящую для длительных прогулок одежду.

Связь и интернет. В первый день поможем переключиться на местного оператора «O!», который ловит хороший сигнал почти всё время в нашем путешествии.