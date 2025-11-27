Киргизия в оттенках красного: цветение маков и 3 марсианские локации
Сделать яркие кадры на фоне гор, погулять по ущельям и понежиться в источниках на берегу Иссык-Куля
Начало: Г. Бишкек, холл отеля Damas International Hotel 4*...
$950 за человека
На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
Побыть наедине с природой, переночевать в юрте и покататься на лошадях
Начало: Ваш отель/дом в Бишкеке, утро, точное время по дог...
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
$650 за человека
Перезагрузка на просторах Киргизии: тур к Таш-Рабату и озеру Кёль-Суу с проживанием в глэмпинге
Отдохнуть в горной бане, увидеть знаменитый караван-сарай и встретить рассвет среди вершин
Начало: Бишкек, ул. Ибраимова, 113/2, 7:00
19 июн в 08:00
26 июн в 08:00
€175 за человека
