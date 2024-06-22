Вояж по Киргизии с конными прогулками, релаксом в термах и вечеринкой на яхте

Исследовать высокогорье, приготовить баурсаки и искупаться в Иссык-Куле
Отправляемся за яркими впечатлениями в Киргизию! В этом путешествии вы увидите всё разнообразие местных ландшафтов: побываете в 14 локациях от засушливого каньона с марсианскими пейзажами до высокогорного озера, доступного для
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посещения только в тёплые дни. Некоторые из них вы исследуете верхом на лошадях. Также попробуете национальные блюда и напитки и сами приготовите традиционные пончики — баурсаки.

А дополнят впечатления от отпуска расслабленный отдых в горячих источниках и яхтенная вечеринка с шампанским на озере Иссык-Куль.

Вояж по Киргизии с конными прогулками, релаксом в термах и вечеринкой на яхте
Вояж по Киргизии с конными прогулками, релаксом в термах и вечеринкой на яхте
Вояж по Киргизии с конными прогулками, релаксом в термах и вечеринкой на яхте
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 7+

Проживание. Двухместное размещение в отелях, коттеджах и гостевых домах. В юртах будем ночевать по 4-5 человек.

Питание. В стоимость тура включено трёхразовое питание, кроме ужинов в первый и седьмой дни.

Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Вечером поужинаем и познакомимся поближе.

Начало путешествияНачало путешествияНачало путешествияНачало путешествия
2 день

Озеро Сон-Куль, конная прогулка по горному плато

После завтрака поедем к высокогорному озеру Сон-Куль, к которому можно добраться только в тёплое время года. По пути будем останавливаться, чтобы полюбоваться пейзажами и сделать яркие фотографии.

По прибытии разместимся в юрточном лагере со всеми удобствами. Пообедаем традиционными киргизскими блюдами. Затем оседлаем лошадей и осмотрим горное плато. Вечером прогуляемся вдоль берега озера, поужинаем и соберёмся у костра под звёздным небом.

Озеро Сон-Куль, конная прогулка по горному платоОзеро Сон-Куль, конная прогулка по горному платоОзеро Сон-Куль, конная прогулка по горному платоОзеро Сон-Куль, конная прогулка по горному плато
3 день

Конная прогулка, мастер-класс по приготовлению баурсаков, перевал «33 попугая», озеро Иссык-Куль

Позавтракав, совершим конную прогулку. Попробуем кумыс и пройдём мастер-класс по приготовлению баурсаков — киргизских пончиков, обжаренных во фритюре.

После обеда преодолеем перевал «33 попугая» — живописный горный серпантин, названный так по количеству крутых поворотов. Во второй половине дня прибудем к южному берегу озера Иссык-Куль, где самые смелые могут искупаться. Разместимся в обустроенных юртах, поужинаем и соберёмся у костра.

Конная прогулка, мастер-класс по приготовлению баурсаков, перевал «33 попугая», озеро Иссык-КульКонная прогулка, мастер-класс по приготовлению баурсаков, перевал «33 попугая», озеро Иссык-КульКонная прогулка, мастер-класс по приготовлению баурсаков, перевал «33 попугая», озеро Иссык-КульКонная прогулка, мастер-класс по приготовлению баурсаков, перевал «33 попугая», озеро Иссык-Куль
4 день

Каньон Сказка, ущелье Барскоон

Сегодня вас ждёт разнообразие живописных пейзажей, от красных глиняных скал засушливого каньона Сказка до вечнозелёных еловых лесов ущелья Барскоон. Утром также поохотимся с беркутом.

Вечером поужинаем в национальном ресторане. Ночевать останемся в городе Каракол в двухэтажных домах с уютными кухнями-гостиными.

Каньон Сказка, ущелье БарскоонКаньон Сказка, ущелье БарскоонКаньон Сказка, ущелье БарскоонКаньон Сказка, ущелье Барскоон
5 день

Ущелье Алтын-Арашан. Программа на выбор

Утром позавтракаем и поедем к ущелью Алтын-Арашан. Далее разделимся на две группы в зависимости от пожеланий.

С первой группой на лошадях отправимся к подножию горы, путь займёт около двух часов. После пикника пешком поднимемся к озеру Алаколь, поражающему изумрудным цветом воды.

Со второй группой покатаемся на лошадях по ущелью. Будем пить кумыс, купаться в горячих источниках, вдыхая горный воздух и наполняясь спокойствием.

Ущелье Алтын-Арашан. Программа на выборУщелье Алтын-Арашан. Программа на выборУщелье Алтын-Арашан. Программа на выборУщелье Алтын-Арашан. Программа на выбор
6 день

Вечеринка на яхте, купание в горячих источниках

Переместимся к северному берегу Иссык-Куля. Сегодня остановимся на ночь в коттеджном посёлке в городе Чолпон-Ата.

После обеда отправимся на прогулку по озеру на яхте, устроим вечеринку с музыкой и шампанским. Проводим закат, нежась в горячих источниках, позже поужинаем в популярном у путешественников ресторане.

Вечеринка на яхте, купание в горячих источникахВечеринка на яхте, купание в горячих источникахВечеринка на яхте, купание в горячих источникахВечеринка на яхте, купание в горячих источниках
7 день

Возвращение в Бишкек

Вернёмся в Бишкек, разместимся в отеле. Будет время отдохнуть перед обратной дорогой и купить сувениры. Вечером выпьем пива в уютном баре и поделимся впечатлениями о путешествии. Трансфер в аэропорт — самостоятельно.

Возвращение в БишкекВозвращение в БишкекВозвращение в БишкекВозвращение в Бишкек

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 000
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта в первый день
  • Трансферы по программе на Mercedes-Benz Sprinter
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Проживание
  • Трёхразовое питание, кроме двух ужинов
  • Конные прогулки
  • Мастер-класс по приготовлению баурсаков
  • Купание в горячих источниках
  • Отдых на яхте
Что не входит в цену
  • Билеты в Бишкек и обратно
  • Ужины в первый и седьмой дни
  • Трансфер в аэропорт в последний день
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Бишкека, время зависит от вашего рейса
Завершение: Бишкек, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бишкека

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеВсе туры7-дневные турыУщельяПопулярные местаИссык-КульПерезагрузкаВодные развлеченияНа яхте

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