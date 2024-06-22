Проживание. Двухместное размещение в отелях, коттеджах и гостевых домах. В юртах будем ночевать по 4-5 человек.

Питание. В стоимость тура включено трёхразовое питание, кроме ужинов в первый и седьмой дни.

Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.