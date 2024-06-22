Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 7+
Проживание. Двухместное размещение в отелях, коттеджах и гостевых домах. В юртах будем ночевать по 4-5 человек.
Питание. В стоимость тура включено трёхразовое питание, кроме ужинов в первый и седьмой дни.
Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.
Программа тура по дням
Начало путешествия
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Вечером поужинаем и познакомимся поближе.
Озеро Сон-Куль, конная прогулка по горному плато
После завтрака поедем к высокогорному озеру Сон-Куль, к которому можно добраться только в тёплое время года. По пути будем останавливаться, чтобы полюбоваться пейзажами и сделать яркие фотографии.
По прибытии разместимся в юрточном лагере со всеми удобствами. Пообедаем традиционными киргизскими блюдами. Затем оседлаем лошадей и осмотрим горное плато. Вечером прогуляемся вдоль берега озера, поужинаем и соберёмся у костра под звёздным небом.
Конная прогулка, мастер-класс по приготовлению баурсаков, перевал «33 попугая», озеро Иссык-Куль
Позавтракав, совершим конную прогулку. Попробуем кумыс и пройдём мастер-класс по приготовлению баурсаков — киргизских пончиков, обжаренных во фритюре.
После обеда преодолеем перевал «33 попугая» — живописный горный серпантин, названный так по количеству крутых поворотов. Во второй половине дня прибудем к южному берегу озера Иссык-Куль, где самые смелые могут искупаться. Разместимся в обустроенных юртах, поужинаем и соберёмся у костра.
Каньон Сказка, ущелье Барскоон
Сегодня вас ждёт разнообразие живописных пейзажей, от красных глиняных скал засушливого каньона Сказка до вечнозелёных еловых лесов ущелья Барскоон. Утром также поохотимся с беркутом.
Вечером поужинаем в национальном ресторане. Ночевать останемся в городе Каракол в двухэтажных домах с уютными кухнями-гостиными.
Ущелье Алтын-Арашан. Программа на выбор
Утром позавтракаем и поедем к ущелью Алтын-Арашан. Далее разделимся на две группы в зависимости от пожеланий.
С первой группой на лошадях отправимся к подножию горы, путь займёт около двух часов. После пикника пешком поднимемся к озеру Алаколь, поражающему изумрудным цветом воды.
Со второй группой покатаемся на лошадях по ущелью. Будем пить кумыс, купаться в горячих источниках, вдыхая горный воздух и наполняясь спокойствием.
Вечеринка на яхте, купание в горячих источниках
Переместимся к северному берегу Иссык-Куля. Сегодня остановимся на ночь в коттеджном посёлке в городе Чолпон-Ата.
После обеда отправимся на прогулку по озеру на яхте, устроим вечеринку с музыкой и шампанским. Проводим закат, нежась в горячих источниках, позже поужинаем в популярном у путешественников ресторане.
Возвращение в Бишкек
Вернёмся в Бишкек, разместимся в отеле. Будет время отдохнуть перед обратной дорогой и купить сувениры. Вечером выпьем пива в уютном баре и поделимся впечатлениями о путешествии. Трансфер в аэропорт — самостоятельно.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 000
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта в первый день
- Трансферы по программе на Mercedes-Benz Sprinter
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Проживание
- Трёхразовое питание, кроме двух ужинов
- Конные прогулки
- Мастер-класс по приготовлению баурсаков
- Купание в горячих источниках
- Отдых на яхте
Что не входит в цену
- Билеты в Бишкек и обратно
- Ужины в первый и седьмой дни
- Трансфер в аэропорт в последний день
- Страховка