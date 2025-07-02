читать дальше уменьшить

Александр что все в порядке и уточнил, готовы ли мы. Доехали в комфортной машине. Дорога до Святого озера была очень сложной и даже страшной, но Александр отлично водит машину, и он успокаивал нас по пути. Природа на северном берегу Иссык-куля очень красивая. На обед мы остановились в юрте, и снова нас настигла непогода, из-за которой обед задержался на несколько часов, однако это не омрачило нашего впечатления - рыба была вкусная, пусть и дорогая (но здесь вопросов именно к организации/гиду нет). Мы очень довольны поездкой и рекомендуем остальным путешественникам