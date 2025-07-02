Групповая
до 14 чел.
Лучший выборСвятое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Однодневная поездка по знаменитым ущельям Иссык-Куля. Святое озеро, горные пейзажи, чистый воздух и ужин в юрте. Прогулки на лошадях и фото с беркутами
Начало: От места вашего проживания
«Мы погуляем по окрестностям озера и сделаем пикник в тени Тянь-Шаньских гор»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Григорьевское и Семёновское ущелья и горные озёра на внедорожнике
Полюбоваться Тянь-Шанскими горами, заглянуть в юрту и окунуться в термальные источники
Начало: У вашего отеля
«А также заглянете на обед в юрту на берегу реки Чон Ак-Суу: попробуете национальную кухню, речную форель, чай с травами и горным мёдом»
Завтра в 09:00
23 авг в 09:00
от €250 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Т
Дата посещения: 2 июл 2025
Поездка очень понравилась. Замечательные виды. Отдельное спасибо Александру. Виртуозный водитель.время прошло незаметно.. Рекомендую.
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Только сейчас собралась написать отзыв, хотя путешествовали в прошлом году. Такого экстрима давно не было. когда выезжали все было отлично,
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Экскурсия отличная. У нас был прекрасный водитель-гид Александр. С полной серьезностью и долей шуток рассказал нам про Кыргызстан. Про то
+8
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Получили огромное удовольствие от экскурсии, столько красоты, столько эмоций. Александр мастер своего дела, аккуратно провез по перевалам, индивидуально подошёл к нашим просьбам, вкусно накормили в юрте.
Запланировали на следующий год вернуться и повторить.
Спасибо за организацию наших прекрасных впечатлений
Запланировали на следующий год вернуться и повторить.
Спасибо за организацию наших прекрасных впечатлений
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Чудесная экскурсия, от души рекомендую команду организаторов!
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Отличная экскурсия. Водитель-гид Сергей на авто Мицубиси 090TUR красавчик. Рассказывает, шутит и ездит то что надо, покруче чем в России
+4
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Н
Экскурсия отличная, в том числе и повезло очень с погодой (все-таки горы). Дорога в Семеновское ущелье весьма условно можно назвать дорогой, но наш гид-водитель очень осторожно и медленно проходил сложные места.
Рекомендую эту экскурсию (при условии хорошей погоды).
Рекомендую эту экскурсию (при условии хорошей погоды).
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Побывала на экскурсии на Святое озеро и 2 ущелья. Получила незабываемые впечатления от поездки. Нашего проводника, экскурсовода и водителя в
+6
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Отличная и недорогая поездка. Погода утром была не очень, и мы боялись, что экскурсия отменится, но нам написал наш гид-водитель
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Н
Спасибо большое за экскурсию!!
Спасибо, водителю Александру. Всегда был на связи, отвечал на все вопросы возникающие в поездке. И что самое
Спасибо, водителю Александру. Всегда был на связи, отвечал на все вопросы возникающие в поездке. И что самое
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Всего 88 отзывов в Чолпон-Ате в категории "Гастрономические"
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Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Чолпон-Ате в августе 2026
Сейчас в Чолпон-Ате в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 470. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Чолпон-Аты, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кыргызстана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026