Гастрономические экскурсии Чолпон-Аты

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Чолпон-Ате на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Джиппинг
На машине
8 часов
51 отзыв
Групповая
до 14 чел.
Лучший выбор
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Однодневная поездка по знаменитым ущельям Иссык-Куля. Святое озеро, горные пейзажи, чистый воздух и ужин в юрте. Прогулки на лошадях и фото с беркутами
Начало: От места вашего проживания
«Мы погуляем по окрестностям озера и сделаем пикник в тени Тянь-Шаньских гор»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€35 за человека
Григорьевское и Семёновское ущелья и горные озёра на внедорожнике
Джиппинг
На машине
Конные прогулки
10 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Григорьевское и Семёновское ущелья и горные озёра на внедорожнике
Полюбоваться Тянь-Шанскими горами, заглянуть в юрту и окунуться в термальные источники
Начало: У вашего отеля
«А также заглянете на обед в юрту на берегу реки Чон Ак-Суу: попробуете национальную кухню, речную форель, чай с травами и горным мёдом»
Завтра в 09:00
23 авг в 09:00
от €250 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Т
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Дата посещения: 2 июл 2025
Поездка очень понравилась. Замечательные виды. Отдельное спасибо Александру. Виртуозный водитель.время прошло незаметно.. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Только сейчас собралась написать отзыв, хотя путешествовали в прошлом году. Такого экстрима давно не было. когда выезжали все было отлично,
читать дальшеуменьшить

солнечно, потом в горах началась гроза, молния, и страшно, и драйвово, если можно так сказать. Было несколько машин, водители просто асы, профессионалы и юмористы. говорили, если страшно, закройте глаза как и мы.)) Природа конечно очень живописная, потом заезжали в горах к семье и предлагали настоящий кумыс, потом был обалденный обед в юртах:рыба просто бомба! короче что писать, надо просто поехать и получить острые ощущения. Рекомендую однозначно!

Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Экскурсия отличная. У нас был прекрасный водитель-гид Александр. С полной серьезностью и долей шуток рассказал нам про Кыргызстан. Про то
читать дальшеуменьшить

что было, что стало, про обычаи и красоту.
природа тут уникально прекрасна. маршрут обговорен в начале выезда. пунктуально забрали нас из гостиницы.
Рекомендую всем.

Экскурсия отличная. У нас был прекрасный водитель-гид Александр. С полной серьезностью и долей шуток рассказал нам
Экскурсия отличная. У нас был прекрасный водитель-гид Александр. С полной серьезностью и долей шуток рассказал нам
Экскурсия отличная. У нас был прекрасный водитель-гид Александр. С полной серьезностью и долей шуток рассказал нам
Экскурсия отличная. У нас был прекрасный водитель-гид Александр. С полной серьезностью и долей шуток рассказал нам+8
Экскурсия отличная. У нас был прекрасный водитель-гид Александр. С полной серьезностью и долей шуток рассказал нам
Экскурсия отличная. У нас был прекрасный водитель-гид Александр. С полной серьезностью и долей шуток рассказал нам
Экскурсия отличная. У нас был прекрасный водитель-гид Александр. С полной серьезностью и долей шуток рассказал нам
Экскурсия отличная. У нас был прекрасный водитель-гид Александр. С полной серьезностью и долей шуток рассказал нам
Экскурсия отличная. У нас был прекрасный водитель-гид Александр. С полной серьезностью и долей шуток рассказал нам
Экскурсия отличная. У нас был прекрасный водитель-гид Александр. С полной серьезностью и долей шуток рассказал нам
Экскурсия отличная. У нас был прекрасный водитель-гид Александр. С полной серьезностью и долей шуток рассказал нам
Экскурсия отличная. У нас был прекрасный водитель-гид Александр. С полной серьезностью и долей шуток рассказал нам
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Получили огромное удовольствие от экскурсии, столько красоты, столько эмоций. Александр мастер своего дела, аккуратно провез по перевалам, индивидуально подошёл к нашим просьбам, вкусно накормили в юрте.
Запланировали на следующий год вернуться и повторить.
Спасибо за организацию наших прекрасных впечатлений
Получили огромное удовольствие от экскурсии, столько красоты, столько эмоций. Александр мастер своего дела, аккуратно провез по
Получили огромное удовольствие от экскурсии, столько красоты, столько эмоций. Александр мастер своего дела, аккуратно провез по
Получили огромное удовольствие от экскурсии, столько красоты, столько эмоций. Александр мастер своего дела, аккуратно провез по
Получили огромное удовольствие от экскурсии, столько красоты, столько эмоций. Александр мастер своего дела, аккуратно провез по
Вам был полезен этот отзыв?
Кристина
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Чудесная экскурсия, от души рекомендую команду организаторов!
Вам был полезен этот отзыв?
Роман
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Отличная экскурсия. Водитель-гид Сергей на авто Мицубиси 090TUR красавчик. Рассказывает, шутит и ездит то что надо, покруче чем в России
читать дальшеуменьшить

на уазиках по болотам🤣 Всем советуем, виды потрясающие, воздух свежий, коровы мычат, лошади ржут, ноги ходят🤣 Запасаемся водичкой и хорошим настроением и все в путь🤘🏽

Отличная экскурсия. Водитель-гид Сергей на авто Мицубиси 090TUR красавчик. Рассказывает, шутит и ездит то что надо,
Отличная экскурсия. Водитель-гид Сергей на авто Мицубиси 090TUR красавчик. Рассказывает, шутит и ездит то что надо,
Отличная экскурсия. Водитель-гид Сергей на авто Мицубиси 090TUR красавчик. Рассказывает, шутит и ездит то что надо,
Отличная экскурсия. Водитель-гид Сергей на авто Мицубиси 090TUR красавчик. Рассказывает, шутит и ездит то что надо,+4
Отличная экскурсия. Водитель-гид Сергей на авто Мицубиси 090TUR красавчик. Рассказывает, шутит и ездит то что надо,
Отличная экскурсия. Водитель-гид Сергей на авто Мицубиси 090TUR красавчик. Рассказывает, шутит и ездит то что надо,
Отличная экскурсия. Водитель-гид Сергей на авто Мицубиси 090TUR красавчик. Рассказывает, шутит и ездит то что надо,
Отличная экскурсия. Водитель-гид Сергей на авто Мицубиси 090TUR красавчик. Рассказывает, шутит и ездит то что надо,
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Экскурсия отличная, в том числе и повезло очень с погодой (все-таки горы). Дорога в Семеновское ущелье весьма условно можно назвать дорогой, но наш гид-водитель очень осторожно и медленно проходил сложные места.
Рекомендую эту экскурсию (при условии хорошей погоды).
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Побывала на экскурсии на Святое озеро и 2 ущелья. Получила незабываемые впечатления от поездки. Нашего проводника, экскурсовода и водителя в
читать дальшеуменьшить

одном лице звали Иваном. Понравилась, как аккуратно он вел машину. Отвечал на все наши вопросы. Никакой воды, все содержательно. Максимум впечатлений от Святого озера, красота необыкновенная. Фото с беркутом, вызвало бурю положительных эмоций. Была остановка на обед в Григорьевском ущелье, на берегу бурной, горной реки, белого цвета. Где я попробовала наивкуснешие мясо барашка. Ещё мне понравилось,что Иван периодически давал нам возможность прогуляться пешком, воссоединиться как говорится с природой. Не было никакой спешки. У нас была возможность созерцания всей этой красотой столько, сколько хочется. Однозначно рекомендую!!!

Побывала на экскурсии на Святое озеро и 2 ущелья. Получила незабываемые впечатления от поездки. Нашего проводника,
Побывала на экскурсии на Святое озеро и 2 ущелья. Получила незабываемые впечатления от поездки. Нашего проводника,
Побывала на экскурсии на Святое озеро и 2 ущелья. Получила незабываемые впечатления от поездки. Нашего проводника,
Побывала на экскурсии на Святое озеро и 2 ущелья. Получила незабываемые впечатления от поездки. Нашего проводника,+6
Побывала на экскурсии на Святое озеро и 2 ущелья. Получила незабываемые впечатления от поездки. Нашего проводника,
Побывала на экскурсии на Святое озеро и 2 ущелья. Получила незабываемые впечатления от поездки. Нашего проводника,
Побывала на экскурсии на Святое озеро и 2 ущелья. Получила незабываемые впечатления от поездки. Нашего проводника,
Побывала на экскурсии на Святое озеро и 2 ущелья. Получила незабываемые впечатления от поездки. Нашего проводника,
Побывала на экскурсии на Святое озеро и 2 ущелья. Получила незабываемые впечатления от поездки. Нашего проводника,
Побывала на экскурсии на Святое озеро и 2 ущелья. Получила незабываемые впечатления от поездки. Нашего проводника,
Вам был полезен этот отзыв?
Дарья
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Отличная и недорогая поездка. Погода утром была не очень, и мы боялись, что экскурсия отменится, но нам написал наш гид-водитель
читать дальшеуменьшить

Александр что все в порядке и уточнил, готовы ли мы. Доехали в комфортной машине. Дорога до Святого озера была очень сложной и даже страшной, но Александр отлично водит машину, и он успокаивал нас по пути. Природа на северном берегу Иссык-куля очень красивая. На обед мы остановились в юрте, и снова нас настигла непогода, из-за которой обед задержался на несколько часов, однако это не омрачило нашего впечатления - рыба была вкусная, пусть и дорогая (но здесь вопросов именно к организации/гиду нет). Мы очень довольны поездкой и рекомендуем остальным путешественникам

Отличная и недорогая поездка. Погода утром была не очень, и мы боялись, что экскурсия отменится, но
Отличная и недорогая поездка. Погода утром была не очень, и мы боялись, что экскурсия отменится, но
Отличная и недорогая поездка. Погода утром была не очень, и мы боялись, что экскурсия отменится, но
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Спасибо большое за экскурсию!!
Спасибо, водителю Александру. Всегда был на связи, отвечал на все вопросы возникающие в поездке. И что самое
читать дальшеуменьшить

главное уверенно вел автомобиль по сложным горным дорогам.
В поездке запомнились очень красивое высокогорное бирюзовое озёро и альпийские луга, по которым гуляют лошади, коровы, яки. Незабываемые виды с высоты 2600 метров — это что-то невероятное!
Обед в традиционной юрте на берегу реки оказался замечательным дополнением к нашей экскурсии, несмотря на длительное ожидание.

Спасибо большое за экскурсию!!
Спасибо большое за экскурсию!!
Спасибо большое за экскурсию!!
Спасибо большое за экскурсию!!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 88 отзывов в Чолпон-Ате в категории "Гастрономические"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чолпон-Ате
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках;
  2. Григорьевское и Семёновское ущелья и горные озёра на внедорожнике.
Сколько стоит экскурсия по Чолпон-Ате в августе 2026
Сейчас в Чолпон-Ате в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 470. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Чолпон-Аты, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кыргызстана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026