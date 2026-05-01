Едем дальше, в Каракол — город исследователей и деревянных шедевров, где смешались русская, дунганская и кыргызская культуры (~4–5 ч).

Музей Пржевальского. Осмотрим личные вещи учёного, экспедиционное снаряжение, карты 19 века, чучела редких животных. Зайдём в мавзолей исследователя на берегу Иссык-Куля.

Святыни. Увидим Свято-Троицкую церковь с резными куполами, чудом уцелевшую в советские годы. На контрасте — Дунганская мечеть в стиле китайской пагоды, построенная без гвоздей. Она украшена яркими драконами и цветами — символами удачи.

Ашлямфу по-каракольски. На обед холодная лапша с острым кисло-сладким соусом, уксусом, зеленью и чесноком — взрыв вкусов!

Ущелье Джеты-Огуз. Направимся к сюрреалистичным пейзажам: здесь огненно-красные скалы из песчаника вздымаются над изумрудными лесами. Полюбуемся исполинскими утёсами Семь быков и Разбитым сердцем — расколотой надвое глыбой. Поговорим, почему местные считают ущелье местом силы, вдохнём терпкие ароматы трав и смолы.

Вечером — свободное время в Караколе. Советуем приобрести сушёные ягоды или орехи, попробовать кумыс или шоро (традиционный напиток).