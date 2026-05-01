Обогнём легендарный Иссык-Куль, полюбуемся инопланетными ландшафтами
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 10+
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Кыргызстан
Встретим вас в городе у подножия могучих гор. Бишкек не похож на другие столицы Центральной Азии — здесь нет древних мечетей и восточных базаров. Зато много советской архитектуры и зелени, и почти из любой точки видны заснеженные вершины Кыргызского Ала-Тоо. Рекомендуем самостоятельно пройти по Дубовому парку или проспекту Эркиндик, заглянуть за специями, лепёшками, сухофруктами на Ошский рынок, попробовать лагман или манты в чайхане.
Главное в Бишкеке, переезд к Иссык-Кулю
Бишкек. Проведём утро в столице, чтобы почувствовать советское прошлое и киргизскую идентичность. Увидим площадь Ала-Тоо — сердце города, где кипит официальная жизнь и проходят праздники. Если повезёт, застанем торжественную смену караула. Осмотрим памятники Ленину, Свободы и герою эпоса «Манас».
Иссык-Куль. Поедем к жемчужине Тянь-Шаня — второму в мире водоёму по прозрачности после Байкала (~4–5 ч). В тихую погоду видно на 20 метров вглубь! По пути — заснеженные пики, горные перевалы, яблоневые сады Чуйской долины. Заселимся в отель на северном берегу, в Чолпон-Ате. У вас будет запас времени, чтобы отдохнуть у озера, попробовать кумыс или жареную рыбу-чебачок, а в сезон — искупаться.
Берега Иссык-Куля: духовный центр, петроглифы, Семёновское ущелье
«Рух Ордо». Посетим центр, названный в честь Чингиза Айтматова. Осмотрим часовни, символизирующие единство конфессий — православия, ислама, иудаизма, буддизма, католицизма. Увидим арт-объекты, посвящённые кыргызским традициям и мировым духовным учениям.
Музей петроглифов. Изучим высеченные на камнях сцены охоты, изображения животных, солнечные символы, которым тысячи лет.
Семёновское ущелье. Побываем в царстве тянь-шаньских елей. Вдохнём воздух, пропитанный ароматом смолы, насладимся первозданной природой, при желании устроим пикник у горной реки.
Каракол: музей Пржевальского, Свято-Троицкая церковь, Дунганская мечеть, ущелье Джеты-Огуз
Едем дальше, в Каракол — город исследователей и деревянных шедевров, где смешались русская, дунганская и кыргызская культуры (~4–5 ч).
Музей Пржевальского. Осмотрим личные вещи учёного, экспедиционное снаряжение, карты 19 века, чучела редких животных. Зайдём в мавзолей исследователя на берегу Иссык-Куля.
Святыни. Увидим Свято-Троицкую церковь с резными куполами, чудом уцелевшую в советские годы. На контрасте — Дунганская мечеть в стиле китайской пагоды, построенная без гвоздей. Она украшена яркими драконами и цветами — символами удачи.
Ашлямфу по-каракольски. На обед холодная лапша с острым кисло-сладким соусом, уксусом, зеленью и чесноком — взрыв вкусов!
Ущелье Джеты-Огуз. Направимся к сюрреалистичным пейзажам: здесь огненно-красные скалы из песчаника вздымаются над изумрудными лесами. Полюбуемся исполинскими утёсами Семь быков и Разбитым сердцем — расколотой надвое глыбой. Поговорим, почему местные считают ущелье местом силы, вдохнём терпкие ароматы трав и смолы.
Вечером — свободное время в Караколе. Советуем приобрести сушёные ягоды или орехи, попробовать кумыс или шоро (традиционный напиток).
Каньон Сказка, соколиная охота, мастер-класс по валянию войлока
Движемся дальше по южному берегу Иссык-Куля (~5–6 ч). Пейзажи становятся всё более дикими, места — самобытными.
Каньон Сказка. Первая остановка — причудливый лабиринт из красного песчаника и глины, созданный ветром и водой. Мы пройдём между «замками» и «башнями», увидим «Великую Китайскую стену» — узкий гребень, напоминающий древнее сооружение, встретим эфедру — хорошо знакомое кочевникам растение.
Боконбаево. Далее — посёлок, где живут потомственные беркутчи. Понаблюдаем, как сокол или беркут охотится, молниеносно атакуя добычу по команде хозяина. Это не просто развлечение, а древний ритуал, связывающий человека и природу.
Кочкор. Прибудем в центр войлочного ремесла. Пройдём мастер-класс по валянию войлока из овечьей шерсти. Раскроем легенды орнаментов на коврах-ширдаках — почему рога барана защищают дом, а волна приносит благополучие. Поужинаем в гостевом доме лапшой по-кочкорски, домашним айраном, свежими лепёшками. Вечером — чай под звёздами и истории о кочевой жизни.
Мастер-класс по созданию ковра, башня Бурана
Начнём день с посвящения в сакральное искусство кочевников — создание войлочного ширдака. После мастер-класса — возвращение в Бишкек (5 ч). По пути остановимся у молчаливого свидетеля великой империи — башни Бурана. Минарет возвышается над руинами города Баласагун, который был важной точкой на Шёлковом пути. Мы поднимемся по винтовой лестнице и окинем взглядом бескрайние просторы, где когда-то кипела жизнь.
Затем прибудем в столицу, заселимся в отель и отдохнём.
Узбекистан, встречай! Главное в Коканде
Летим на юг — в Ош, окружённый амфитеатром гор. Он открывает дорогу в Ферганскую долину — с древности город был важным перекрёстком Шёлкового пути.
Пересаживаемся на автобус, прощаемся с Кыргызстаном и пересекаем границу Узбекистана. Едем в Коканд — бывшую столицу ханства (5 ч). В период расцвета она была крупным религиозным центром с сотнями мечетей и десятками медресе — ощутим былое величие, гуляя по городу.
Дворец Худояр-хана. Осмотрим сказочный фасад, скрывающий тронные залы, гаремы и шёпот интриг.
Мавзолей Мадари-хана. Полюбуемся кружевной резьбой по белому ганчу. Усыпальница — дань уважения поэтессе Надире, чей талант и трагическая судьба вошли в историю.
Мечеть Джами. Увидим мощные колонны из «каменного дерева» — особой породы прочного и долговечного карагача.
Некрополь Дахма-и-Шахон. Раскроем тайны династии кокандских правителей, деливших власть над Средней Азией.
Дорога в Ташкент
Впереди — один из самых живописных переездов нашего путешествия (4 ч). Серпантин будет петлять всё выше и выше к облакам и достигнет «крыши» Ферганской долины — перевала Камчик. Спустившись с гор, окажемся в шумной, зелёной и гостеприимной столице Узбекистана. Остаток дня будет свободен.
Ташкент: Хазрати Имам, медресе Баракхана, мавзолей Каффаля Шаши, базар «Чорсу», махалли, центр плова
Ансамбль Хазрати Имам. Отправимся в Старый город. Здесь хранится бесценное сокровище исламского мира — волос Пророка Мухаммеда. Просто задумайтесь о величии этой святыни!
Главное в Ташкенте. Увидим медресе Баракхана и посетим мавзолей Каффаля Шаши. Окунёмся в восточную сказку на базаре «Чорсу». Под синим куполом — буйство красок, ароматов и звуков: горы специй, фруктов, лепёшек, крики торговцев. Заблудимся в лабиринтах среди старинных махаллей, где жизнь течёт неторопливо, как и столетия назад.
Центр плова. Пообедаем, вдыхая пряные запахи зиры и баранины. В гигантских казанах здесь ежедневно готовят 10 тонн главного узбекского блюда — это не просто еда, а грандиозное шоу.
Затем поедем в город-миф, столицу империи Тамерлана, которая переносит в эпоху караванов, великих завоеваний и несметных сокровищ, — Самарканд.
Самарканд: площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, Шахи-Зинда, Сиабский базар, обсерватория Улугбека
Город-ровесник Рима, чьи улицы помнят шаги Александра Македонского и Тамерлана, — это без прикрас жемчужина Востока.
Площадь Регистан. Начнём в сердце Самарканда, окружённом тремя гигантами: медресе Улугбека с порталом из мозаичных звёзд, позолоченным медресе Тилля-Кари и медресе Шердор с тиграми, которые гонятся за ланями.
Мавзолей Гур-Эмир. Осмотрим прообраз Тадж-Махала — усыпальницу Тамерлана, где покоятся «Железный хромец» и его потомки. Надпись на надгробии гласит: «Всякий, кто нарушит мой покой, будет наказан» — история знает, это не шутка.
Мечеть Биби-Ханум. Увидим любовь, застывшую в камне, — грандиозный подарок Тамерлана обожаемой жене. Её купол «должен был касаться небес».
Комплекс Шахи-Зинда. Посетим аллею из 11 мавзолеев, где похоронен двоюродный брат Пророка.
Сиабский базар. Погуляем среди специй, фруктов, хлеба, который пекут в тандырах по старинным рецептам.
Обсерватория Улугбека. Побываем в месте, где принц-астроном вычислил траектории планет точнее, чем европейцы 200 лет спустя. Увидим гигантский секстант, спрятанный в холме.
Гиждуван, дворец Ситораи Мохи-Хоса, ансамбль Ляби-Хауз
В планах на день — вновь долгая дорога и новые города (4,5 ч).
Гиждуван. Побываем в месте, где уже 12 поколений семьи гончаров хранят секреты керамики с огненными узорами. В их школе узнаем о работе с глиной, от лепки и обжига до росписи в фирменном стиле. Пообедаем сочными шашлыками под душевные истории хозяев.
Дворец Ситораи Мохи-Хоса. Осмотрим роскошную загородную резиденцию бухарского эмира, в которой смешалась восточная и европейская архитектура.
Ансамбль Ляби-Хауз. Первой в Бухаре посетим площадь у пруда, где веками собирались мудрецы. Увидим медресе Кукельдаш, ханаку и памятник остроумному философу Ходже Насреддину. Изучим крытые средневековые базары, где можно купить шёлк ручной выделки, миниатюры, сувениры из лазурита — любимого камня Тамерлана. Если повезёт, услышим, как при луне в медресе Нодир-Диван-Беги играют музыканты.
Бухара: мавзолеи, ансамбли, медресе, крепость Арк
Бухара — один большой шедевр, здесь более 140 памятников! Наша экскурсия будет путешествием сквозь века.
Мавзолей Саманидов. Начнём в усыпальнице, которой больше тысячи лет. Тут сплелись зороастрийские и исламские традиции. Говорят, архитектор постарался, чтобы тень от стен никогда не падала на могилы, — проверим.
Мавзолей Чашма-Айюб. Посетим колодец над святым источником. По преданию, в этом месте ударил посохом библейский пророк Иов — и забила целебная вода.
Комплекс Боло-Хауз. Увидим главную пятничную мечеть с 20 резными колоннами, отражающимися в воде. Эмир молился тут, чтобы народ видел его благочестие, но делал это через тайный подземный ход из крепости Арк.
Крепость Арк. Изучим город в городе — резиденцию бухарских правителей, заставшую 2500 лет истории. Внутри: тронный зал, тюрьма, музей с сокровищами Шёлкового пути. А ещё есть камень желаний, который нужно обойти трижды, держась за стену. Мечта сбудется — проверено веками!
Ансамбль Пои-Калян. Исследуем главный комплекс Бухары. Это минарет Калян — «башня смерти», с которой сбрасывали преступников. А также мечеть Калян на 12 000 верующих и медресе Мири-Араб. Поднимите голову: на минарете гнездятся аисты — символ мира между небом и землёй.
Медресе Улугбека и Абдулазиз-хана. Осмотрим школы богословия: первую — со строгими и гармоничными линиями, вторую — с буйством красок, драконами и райскими садами в орнаментах.
На закате рекомендуем подняться на медресе Чор-Минор — оттуда центр виден как на ладони. А вечером — заглянуть в торговые купола за антикварными монетами или шёлковым икатом.
Пустыня Кызылкум, Ичан-Кала
Пустыня Кызылкум. Сегодня — финальный долгий переезд (8 ч). Поедем дорогой караванов — по царству красных песков, где веками ступали верблюды, навьюченные шелками и специями. Сделаем несколько остановок, чтобы в полной мере ощутить мощь пустыни. Побродим по барханам, увидим реку Амударью.
Ичан-Кала. Город-крепость, окружённый глинобитной стеной, — словно застывшая во времени декорация к восточной легенде. Причудливые минареты, резные деревянные колонны, мощёные улочки — каждый камень здесь дышит историей.
Хива: мавзолей Пахлавана Махмуда, крепость Куня-Арк, минарет Ислам-Ходж, дворец Таш-Хаули, медресе Амина-хана, Джума-мечеть
Это место, где время словно остановилось, чтобы сохранить для нас безупречный, почти игрушечный образец средневекового Востока.
Мавзолей Пахлавана Махмуда. Посетим усыпальницу святого покровителя Хивы, к которому совершают паломничество узбеки, туркмены, каракалпаки и представители других народов.
Крепость Куня-Арк. Заглянем в цитадель, откуда ханы правили владениями, и ощутим многовековую силу власти.
Минарет Ислам-Ходжи. Поднимемся на смотровую и полюбуемся куполами и башнями, контрастирующими с небом и пустыней.
Дворец Таш-Хаули. Рассмотрим роскошную резиденцию правителей — изразцы, айваны, гарем, таящие придворные тайны.
Медресе Амина-хана, Джума-мечеть и многое другое!
Возвращение домой
Наше большое путешествие подошло к концу. Утром едем из Хивы в аэропорт Ургенча (1 ч). Счастливого пути!
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 14 завтраков, 4 обеда, 1 ужин, вода
- Все трансферы по маршруту + 1 внутренний перелёт (эконом-класс, 15 кг багажа)
- Сопровождение гидом
- Экскурсии по программе
- Демонстрация соколиной охоты
- Мастер-класс по изготовлению войлочных ковров
- Сувениры
Что не входит в цену
- Билеты в Бишкек и обратно в ваш город из Ургенча
- Питание вне программы
- Входные билеты
- 1-местное проживание - $330
- Страховка с покрытием от $30 тыс
- Дополнительная ночь до/после тура - 2-местный номер $70, 1-местный номер $60
- Индивидуальный трансфер от/до аэропорта (в одну сторону) - седан $30, микроавтобус $50