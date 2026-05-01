Дорогами караванов: 11 городов Шёлкового пути в Кыргызстане и Узбекистане

Отдых на Иссык-Куле и в горах, национальные блюда, мастер-классы и соколиная охота
Мы проедем там, где столетия назад плавно ступали верблюды, навьюченные шёлком, фарфором, чаем, пряностями. В Кыргызстане изучим Бишкек и Каракол, а главное — покорим Тянь-Шань.

Обогнём легендарный Иссык-Куль, полюбуемся инопланетными ландшафтами
ущелья Джеты-Огуз и каньона Сказка, отыщем на скалах петроглифы первобытных людей. В Узбекистане исследуем россыпь городов, словно сошедших со страниц «Тысяча и одной ночи».

Коканд, Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива — целый калейдоскоп витиеватых мозаик, ажурной резьбы по дереву, мощных стен, таящих легенды о ханах, наложницах и мудрецах.

Шкатулку воспоминаний пополнят вкусы — попробуем ашлямфу по-каракольски, лапшу по-кочкорски, домашний айран, свежие лепёшки, сочные шашлыки и, конечно же, плов.

Прикоснёмся к традициям: понаблюдаем, как беркутчи охотятся с соколами, а гиджуванские гончары превращают глину в искусно украшенную керамику.

А также вместе с кочевниками создадим из овечьей шерсти сначала войлок, а затем — ковёр-ширдак с символичными орнаментами.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 10+

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Кыргызстан

Встретим вас в городе у подножия могучих гор. Бишкек не похож на другие столицы Центральной Азии — здесь нет древних мечетей и восточных базаров. Зато много советской архитектуры и зелени, и почти из любой точки видны заснеженные вершины Кыргызского Ала-Тоо. Рекомендуем самостоятельно пройти по Дубовому парку или проспекту Эркиндик, заглянуть за специями, лепёшками, сухофруктами на Ошский рынок, попробовать лагман или манты в чайхане.

2 день

Главное в Бишкеке, переезд к Иссык-Кулю

Бишкек. Проведём утро в столице, чтобы почувствовать советское прошлое и киргизскую идентичность. Увидим площадь Ала-Тоо — сердце города, где кипит официальная жизнь и проходят праздники. Если повезёт, застанем торжественную смену караула. Осмотрим памятники Ленину, Свободы и герою эпоса «Манас».

Иссык-Куль. Поедем к жемчужине Тянь-Шаня — второму в мире водоёму по прозрачности после Байкала (~4–5 ч). В тихую погоду видно на 20 метров вглубь! По пути — заснеженные пики, горные перевалы, яблоневые сады Чуйской долины. Заселимся в отель на северном берегу, в Чолпон-Ате. У вас будет запас времени, чтобы отдохнуть у озера, попробовать кумыс или жареную рыбу-чебачок, а в сезон — искупаться.

3 день

Берега Иссык-Куля: духовный центр, петроглифы, Семёновское ущелье

«Рух Ордо». Посетим центр, названный в честь Чингиза Айтматова. Осмотрим часовни, символизирующие единство конфессий — православия, ислама, иудаизма, буддизма, католицизма. Увидим арт-объекты, посвящённые кыргызским традициям и мировым духовным учениям.

Музей петроглифов. Изучим высеченные на камнях сцены охоты, изображения животных, солнечные символы, которым тысячи лет.

Семёновское ущелье. Побываем в царстве тянь-шаньских елей. Вдохнём воздух, пропитанный ароматом смолы, насладимся первозданной природой, при желании устроим пикник у горной реки.

4 день

Каракол: музей Пржевальского, Свято-Троицкая церковь, Дунганская мечеть, ущелье Джеты-Огуз

Едем дальше, в Каракол — город исследователей и деревянных шедевров, где смешались русская, дунганская и кыргызская культуры (~4–5 ч).

Музей Пржевальского. Осмотрим личные вещи учёного, экспедиционное снаряжение, карты 19 века, чучела редких животных. Зайдём в мавзолей исследователя на берегу Иссык-Куля.

Святыни. Увидим Свято-Троицкую церковь с резными куполами, чудом уцелевшую в советские годы. На контрасте — Дунганская мечеть в стиле китайской пагоды, построенная без гвоздей. Она украшена яркими драконами и цветами — символами удачи.

Ашлямфу по-каракольски. На обед холодная лапша с острым кисло-сладким соусом, уксусом, зеленью и чесноком — взрыв вкусов!

Ущелье Джеты-Огуз. Направимся к сюрреалистичным пейзажам: здесь огненно-красные скалы из песчаника вздымаются над изумрудными лесами. Полюбуемся исполинскими утёсами Семь быков и Разбитым сердцем — расколотой надвое глыбой. Поговорим, почему местные считают ущелье местом силы, вдохнём терпкие ароматы трав и смолы.

Вечером — свободное время в Караколе. Советуем приобрести сушёные ягоды или орехи, попробовать кумыс или шоро (традиционный напиток).

5 день

Каньон Сказка, соколиная охота, мастер-класс по валянию войлока

Движемся дальше по южному берегу Иссык-Куля (~5–6 ч). Пейзажи становятся всё более дикими, места — самобытными.

Каньон Сказка. Первая остановка — причудливый лабиринт из красного песчаника и глины, созданный ветром и водой. Мы пройдём между «замками» и «башнями», увидим «Великую Китайскую стену» — узкий гребень, напоминающий древнее сооружение, встретим эфедру — хорошо знакомое кочевникам растение.

Боконбаево. Далее — посёлок, где живут потомственные беркутчи. Понаблюдаем, как сокол или беркут охотится, молниеносно атакуя добычу по команде хозяина. Это не просто развлечение, а древний ритуал, связывающий человека и природу.

Кочкор. Прибудем в центр войлочного ремесла. Пройдём мастер-класс по валянию войлока из овечьей шерсти. Раскроем легенды орнаментов на коврах-ширдаках — почему рога барана защищают дом, а волна приносит благополучие. Поужинаем в гостевом доме лапшой по-кочкорски, домашним айраном, свежими лепёшками. Вечером — чай под звёздами и истории о кочевой жизни.

6 день

Мастер-класс по созданию ковра, башня Бурана

Начнём день с посвящения в сакральное искусство кочевников — создание войлочного ширдака. После мастер-класса — возвращение в Бишкек (5 ч). По пути остановимся у молчаливого свидетеля великой империи — башни Бурана. Минарет возвышается над руинами города Баласагун, который был важной точкой на Шёлковом пути. Мы поднимемся по винтовой лестнице и окинем взглядом бескрайние просторы, где когда-то кипела жизнь.

Затем прибудем в столицу, заселимся в отель и отдохнём.

7 день

Узбекистан, встречай! Главное в Коканде

Летим на юг — в Ош, окружённый амфитеатром гор. Он открывает дорогу в Ферганскую долину — с древности город был важным перекрёстком Шёлкового пути.

Пересаживаемся на автобус, прощаемся с Кыргызстаном и пересекаем границу Узбекистана. Едем в Коканд — бывшую столицу ханства (5 ч). В период расцвета она была крупным религиозным центром с сотнями мечетей и десятками медресе — ощутим былое величие, гуляя по городу.

Дворец Худояр-хана. Осмотрим сказочный фасад, скрывающий тронные залы, гаремы и шёпот интриг.

Мавзолей Мадари-хана. Полюбуемся кружевной резьбой по белому ганчу. Усыпальница — дань уважения поэтессе Надире, чей талант и трагическая судьба вошли в историю.

Мечеть Джами. Увидим мощные колонны из «каменного дерева» — особой породы прочного и долговечного карагача.

Некрополь Дахма-и-Шахон. Раскроем тайны династии кокандских правителей, деливших власть над Средней Азией.

8 день

Дорога в Ташкент

Впереди — один из самых живописных переездов нашего путешествия (4 ч). Серпантин будет петлять всё выше и выше к облакам и достигнет «крыши» Ферганской долины — перевала Камчик. Спустившись с гор, окажемся в шумной, зелёной и гостеприимной столице Узбекистана. Остаток дня будет свободен.

9 день

Ташкент: Хазрати Имам, медресе Баракхана, мавзолей Каффаля Шаши, базар «Чорсу», махалли, центр плова

Ансамбль Хазрати Имам. Отправимся в Старый город. Здесь хранится бесценное сокровище исламского мира — волос Пророка Мухаммеда. Просто задумайтесь о величии этой святыни!

Главное в Ташкенте. Увидим медресе Баракхана и посетим мавзолей Каффаля Шаши. Окунёмся в восточную сказку на базаре «Чорсу». Под синим куполом — буйство красок, ароматов и звуков: горы специй, фруктов, лепёшек, крики торговцев. Заблудимся в лабиринтах среди старинных махаллей, где жизнь течёт неторопливо, как и столетия назад.

Центр плова. Пообедаем, вдыхая пряные запахи зиры и баранины. В гигантских казанах здесь ежедневно готовят 10 тонн главного узбекского блюда — это не просто еда, а грандиозное шоу.

Затем поедем в город-миф, столицу империи Тамерлана, которая переносит в эпоху караванов, великих завоеваний и несметных сокровищ, — Самарканд.

10 день

Самарканд: площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, Шахи-Зинда, Сиабский базар, обсерватория Улугбека

Город-ровесник Рима, чьи улицы помнят шаги Александра Македонского и Тамерлана, — это без прикрас жемчужина Востока.

Площадь Регистан. Начнём в сердце Самарканда, окружённом тремя гигантами: медресе Улугбека с порталом из мозаичных звёзд, позолоченным медресе Тилля-Кари и медресе Шердор с тиграми, которые гонятся за ланями.

Мавзолей Гур-Эмир. Осмотрим прообраз Тадж-Махала — усыпальницу Тамерлана, где покоятся «Железный хромец» и его потомки. Надпись на надгробии гласит: «Всякий, кто нарушит мой покой, будет наказан» — история знает, это не шутка.

Мечеть Биби-Ханум. Увидим любовь, застывшую в камне, — грандиозный подарок Тамерлана обожаемой жене. Её купол «должен был касаться небес».

Комплекс Шахи-Зинда. Посетим аллею из 11 мавзолеев, где похоронен двоюродный брат Пророка.

Сиабский базар. Погуляем среди специй, фруктов, хлеба, который пекут в тандырах по старинным рецептам.

Обсерватория Улугбека. Побываем в месте, где принц-астроном вычислил траектории планет точнее, чем европейцы 200 лет спустя. Увидим гигантский секстант, спрятанный в холме.

11 день

Гиждуван, дворец Ситораи Мохи-Хоса, ансамбль Ляби-Хауз

В планах на день — вновь долгая дорога и новые города (4,5 ч).

Гиждуван. Побываем в месте, где уже 12 поколений семьи гончаров хранят секреты керамики с огненными узорами. В их школе узнаем о работе с глиной, от лепки и обжига до росписи в фирменном стиле. Пообедаем сочными шашлыками под душевные истории хозяев.

Дворец Ситораи Мохи-Хоса. Осмотрим роскошную загородную резиденцию бухарского эмира, в которой смешалась восточная и европейская архитектура.

Ансамбль Ляби-Хауз. Первой в Бухаре посетим площадь у пруда, где веками собирались мудрецы. Увидим медресе Кукельдаш, ханаку и памятник остроумному философу Ходже Насреддину. Изучим крытые средневековые базары, где можно купить шёлк ручной выделки, миниатюры, сувениры из лазурита — любимого камня Тамерлана. Если повезёт, услышим, как при луне в медресе Нодир-Диван-Беги играют музыканты.

12 день

Бухара: мавзолеи, ансамбли, медресе, крепость Арк

Бухара — один большой шедевр, здесь более 140 памятников! Наша экскурсия будет путешествием сквозь века.

Мавзолей Саманидов. Начнём в усыпальнице, которой больше тысячи лет. Тут сплелись зороастрийские и исламские традиции. Говорят, архитектор постарался, чтобы тень от стен никогда не падала на могилы, — проверим.

Мавзолей Чашма-Айюб. Посетим колодец над святым источником. По преданию, в этом месте ударил посохом библейский пророк Иов — и забила целебная вода.

Комплекс Боло-Хауз. Увидим главную пятничную мечеть с 20 резными колоннами, отражающимися в воде. Эмир молился тут, чтобы народ видел его благочестие, но делал это через тайный подземный ход из крепости Арк.

Крепость Арк. Изучим город в городе — резиденцию бухарских правителей, заставшую 2500 лет истории. Внутри: тронный зал, тюрьма, музей с сокровищами Шёлкового пути. А ещё есть камень желаний, который нужно обойти трижды, держась за стену. Мечта сбудется — проверено веками!

Ансамбль Пои-Калян. Исследуем главный комплекс Бухары. Это минарет Калян — «башня смерти», с которой сбрасывали преступников. А также мечеть Калян на 12 000 верующих и медресе Мири-Араб. Поднимите голову: на минарете гнездятся аисты — символ мира между небом и землёй.

Медресе Улугбека и Абдулазиз-хана. Осмотрим школы богословия: первую — со строгими и гармоничными линиями, вторую — с буйством красок, драконами и райскими садами в орнаментах.

На закате рекомендуем подняться на медресе Чор-Минор — оттуда центр виден как на ладони. А вечером — заглянуть в торговые купола за антикварными монетами или шёлковым икатом.

13 день

Пустыня Кызылкум, Ичан-Кала

Пустыня Кызылкум. Сегодня — финальный долгий переезд (8 ч). Поедем дорогой караванов — по царству красных песков, где веками ступали верблюды, навьюченные шелками и специями. Сделаем несколько остановок, чтобы в полной мере ощутить мощь пустыни. Побродим по барханам, увидим реку Амударью.

Ичан-Кала. Город-крепость, окружённый глинобитной стеной, — словно застывшая во времени декорация к восточной легенде. Причудливые минареты, резные деревянные колонны, мощёные улочки — каждый камень здесь дышит историей.

14 день

Хива: мавзолей Пахлавана Махмуда, крепость Куня-Арк, минарет Ислам-Ходж, дворец Таш-Хаули, медресе Амина-хана, Джума-мечеть

Это место, где время словно остановилось, чтобы сохранить для нас безупречный, почти игрушечный образец средневекового Востока.

Мавзолей Пахлавана Махмуда. Посетим усыпальницу святого покровителя Хивы, к которому совершают паломничество узбеки, туркмены, каракалпаки и представители других народов.

Крепость Куня-Арк. Заглянем в цитадель, откуда ханы правили владениями, и ощутим многовековую силу власти.

Минарет Ислам-Ходжи. Поднимемся на смотровую и полюбуемся куполами и башнями, контрастирующими с небом и пустыней.

Дворец Таш-Хаули. Рассмотрим роскошную резиденцию правителей — изразцы, айваны, гарем, таящие придворные тайны.

Медресе Амина-хана, Джума-мечеть и многое другое!

15 день

Возвращение домой

Наше большое путешествие подошло к концу. Утром едем из Хивы в аэропорт Ургенча (1 ч). Счастливого пути!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$2000
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 14 завтраков, 4 обеда, 1 ужин, вода
  • Все трансферы по маршруту + 1 внутренний перелёт (эконом-класс, 15 кг багажа)
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
  • Демонстрация соколиной охоты
  • Мастер-класс по изготовлению войлочных ковров
  • Сувениры
Что не входит в цену
  • Билеты в Бишкек и обратно в ваш город из Ургенча
  • Питание вне программы
  • Входные билеты
  • 1-местное проживание - $330
  • Страховка с покрытием от $30 тыс
  • Дополнительная ночь до/после тура - 2-местный номер $70, 1-местный номер $60
  • Индивидуальный трансфер от/до аэропорта (в одну сторону) - седан $30, микроавтобус $50
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бишкека, 14:00
Завершение: Аэропорт Ургенча, 12:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 354 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты заездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

