Полезная информация об Оше

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Местное время в Оше
00:0755
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇬 Киргизия
Название городаОш
По-английскиOsh
Столица регионаОш является столицей региона
Население города200 000 чел.
АэропортОш OSS
Часовой поясAsia/Bishkek
Средняя высота988 м. от уровня моря

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