Полезная информация об Оше
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Местное время в Оше
00:0755
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇬 Киргизия
|Название города
|Ош
|По-английски
|Osh
|Столица региона
|Ош является столицей региона
|Население города
|200 000 чел.
|Аэропорт
|Ош OSS
|Часовой пояс
|Asia/Bishkek
|Средняя высота
|988 м. от уровня моря
Где находится Ош на карте
Ош