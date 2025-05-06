Мои заказы

Вечерний круиз по реке: VIP-места с аутентичным ужином

Откройте для себя удивительные огни Шанхая во время расслабляющего вечернего круиза, полюбуйтесь захватывающими линиями горизонта и освещёнными колониальными зданиями. Выберите восхитительный местный шанхайский ужин на свой вкус.
2 отзыва
Описание билета

Круиз по реке Хуанпу Ваш захватывающий вечерний тур начнётся с трансфера от вашего места нахождения в Шанхае: отправляйтесь в знаменитый район Bund, где вы пересядете на экскурсионный лайнер в VIP-зону и насладитесь расслабляющим речным круизом по Хуанпу и удивительным шанхайским вечером в свете огней. Полюбуйтесь фантастическим видом на старый и новый город, осмотрите впечатляющие здания, такие как Шанхайская башня, телебашня «Восточная жемчужина», Всемирный финансовый центр, Башня Лаки Цзиньмао и колониальные здания вдоль западного берега реки. После чудесного круиза вас отвезут в местный стильный ресторан, чтобы насладиться восхитительным ужином, включающим в себя блюда, которые стоит попробовать: знаменитые шанхайские суповые пельмени, лапша с зелёным луком, жареная утка по-пекински, жареные булочки по-шанхайски, а также другие вкусные деликатесы — от мясных блюд до свежеприготовленных овощей, в зависимости от ваших диетических предпочтений. Важная информация:
  • Ужин будет только в ресторане, на лайнере питание не предполагается.
  • Трансфер осуществляется из любого места в центре Шанхая. За дополнительную плату можно организовать трансфер из аэропорта Пудун, Диснейленда или аэропорта Хунцяо. Пожалуйста, свяжитесь с туроператором для получения подробной информации после бронирования.
  • Для этого тура нужен билет на лайнер: при бронировании необходимо указать правильное количество туристов, включая младенцев и детей, в зависимости от возрастной группы. В случае неправильного бронирования вы несёте ответственность за это самостоятельно.

Ежедневно в 17:00, 17:15, 17:30, 18:00, 18:15, 18:30.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Река Хуанпу
  • Район Bund
  • Телебашня «Восточная жемчужина»
  • Всемирный финансовый центр
  • Башня Лаки Цзиньмао
Что включено
  • Услуги англоговорящего гида
  • Речной круиз (VIP-зона)
  • Трансфер от вашего места пребывания в центре Шанхая
  • Ужин в ресторане
  • Безалкогольные напитки, пиво или чай во время ужина
Что не входит в цену
  • Трансфер из отеля и обратно (аэропорт Пудун/район Диснейленда или аэропорта Хунцяо: может быть организован за дополнительную плату)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 17:00, 17:15, 17:30, 18:00, 18:15, 18:30.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
1
Л
Лейченко
6 мая 2025
Н
Наталия
25 апр 2025
Добрый день!
20.04.25 мы были на экскурсии и хочу выразить огромную благодарность за этот вечер. Изначально хотели брать круиз на 17-00,но спасибо нам подсказали,что в это время ещё не горят огни,поехали
читать дальше

в 18-30 и было супер! Увидели как раз шоу в 19-00. Нас встретили у отеля,с комфортом довезли до караблике,поднялись наверх где вип места,гид Роберт подсказал нам на какой палубе лучше остановиться и он был прав! Рассказал про здании и достопримечательности,которые проплывали,пофотографировал)Затем нас также на машине отвезли в ресторан где мы наконец поели вкусной,привычной нам еды. Опять-таки спасибо гиду Роберту за помощь и подсказке в выборе еды,которая оказалась ооочень вкусной! Затем нас отвезли на машине также с комфортом к отелю!
Выражаю ещё раз огромное спасибо гиду Роберту,он всю экскурсию пытался помочь,подсказать и ответить на все наши вопросы! И в целом спасибо всем организаторам данной экскурсии,мы получили массу положительных впечатлений😁

Входит в следующие категории Шанхая

