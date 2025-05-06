Откройте для себя удивительные огни Шанхая во время расслабляющего вечернего круиза, полюбуйтесь захватывающими линиями горизонта и освещёнными колониальными зданиями. Выберите восхитительный местный шанхайский ужин на свой вкус.
Описание билетаКруиз по реке Хуанпу Ваш захватывающий вечерний тур начнётся с трансфера от вашего места нахождения в Шанхае: отправляйтесь в знаменитый район Bund, где вы пересядете на экскурсионный лайнер в VIP-зону и насладитесь расслабляющим речным круизом по Хуанпу и удивительным шанхайским вечером в свете огней. Полюбуйтесь фантастическим видом на старый и новый город, осмотрите впечатляющие здания, такие как Шанхайская башня, телебашня «Восточная жемчужина», Всемирный финансовый центр, Башня Лаки Цзиньмао и колониальные здания вдоль западного берега реки. После чудесного круиза вас отвезут в местный стильный ресторан, чтобы насладиться восхитительным ужином, включающим в себя блюда, которые стоит попробовать: знаменитые шанхайские суповые пельмени, лапша с зелёным луком, жареная утка по-пекински, жареные булочки по-шанхайски, а также другие вкусные деликатесы — от мясных блюд до свежеприготовленных овощей, в зависимости от ваших диетических предпочтений. Важная информация:
- Ужин будет только в ресторане, на лайнере питание не предполагается.
- Трансфер осуществляется из любого места в центре Шанхая. За дополнительную плату можно организовать трансфер из аэропорта Пудун, Диснейленда или аэропорта Хунцяо. Пожалуйста, свяжитесь с туроператором для получения подробной информации после бронирования.
- Для этого тура нужен билет на лайнер: при бронировании необходимо указать правильное количество туристов, включая младенцев и детей, в зависимости от возрастной группы. В случае неправильного бронирования вы несёте ответственность за это самостоятельно.
Ежедневно в 17:00, 17:15, 17:30, 18:00, 18:15, 18:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Река Хуанпу
- Район Bund
- Телебашня «Восточная жемчужина»
- Всемирный финансовый центр
- Башня Лаки Цзиньмао
Что включено
- Услуги англоговорящего гида
- Речной круиз (VIP-зона)
- Трансфер от вашего места пребывания в центре Шанхая
- Ужин в ресторане
- Безалкогольные напитки, пиво или чай во время ужина
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно (аэропорт Пудун/район Диснейленда или аэропорта Хунцяо: может быть организован за дополнительную плату)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 17:00, 17:15, 17:30, 18:00, 18:15, 18:30.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Ужин будет только в ресторане, на лайнере питание не предполагается
- Трансфер осуществляется из любого места в центре Шанхая. За дополнительную плату можно организовать трансфер из аэропорта Пудун, Диснейленда или аэропорта Хунцяо. Пожалуйста, свяжитесь с туроператором для получения подробной информации после бронирования
- Для этого тура нужен билет на лайнер: при бронировании необходимо указать правильное количество туристов, включая младенцев и детей, в зависимости от возрастной группы. В случае неправильного бронирования вы несёте ответственность за это самостоятельно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лейченко
6 мая 2025
Н
Наталия
25 апр 2025
Добрый день!
20.04.25 мы были на экскурсии и хочу выразить огромную благодарность за этот вечер. Изначально хотели брать круиз на 17-00,но спасибо нам подсказали,что в это время ещё не горят огни,поехали
20.04.25 мы были на экскурсии и хочу выразить огромную благодарность за этот вечер. Изначально хотели брать круиз на 17-00,но спасибо нам подсказали,что в это время ещё не горят огни,поехали
Входит в следующие категории Шанхая
Похожие экскурсии из Шанхая
Водная прогулка
Из Шанхая «в Венецию» - древний Чжуцзяцзяо
Исследовать улочки, проплыть по каналам и прочувствовать ритм жизни аутентичного китайского города
4 дек в 09:00
8 дек в 09:00
$321 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Шанхаем
Погрузитесь в атмосферу Шанхая, прогуливаясь по его историческим местам и наслаждаясь видом с телебашни. Узнайте секреты чайной церемонии и больше
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
$450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Гастрономическое путешествие в «маленькую Японию» Шанхая
Не только суши: посетить аутентичные рестораны в японском квартале
Начало: В районе Губей
24 ноя в 12:00
26 ноя в 12:00
от $150 за человека