в 18-30 и было супер! Увидели как раз шоу в 19-00. Нас встретили у отеля,с комфортом довезли до караблике,поднялись наверх где вип места,гид Роберт подсказал нам на какой палубе лучше остановиться и он был прав! Рассказал про здании и достопримечательности,которые проплывали,пофотографировал)Затем нас также на машине отвезли в ресторан где мы наконец поели вкусной,привычной нам еды. Опять-таки спасибо гиду Роберту за помощь и подсказке в выборе еды,которая оказалась ооочень вкусной! Затем нас отвезли на машине также с комфортом к отелю!

Выражаю ещё раз огромное спасибо гиду Роберту,он всю экскурсию пытался помочь,подсказать и ответить на все наши вопросы! И в целом спасибо всем организаторам данной экскурсии,мы получили массу положительных впечатлений😁